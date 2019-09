Kulturnachrichten

Sonntag, 29. September 2019

Russischer Regisseur Mark Sacharow gestorben Der russische Regisseur Mark Sacharow ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit, wie das Lenkom-Theater in Moskau mitteilte. Dort war er von 1973 bis zuletzt künstlerischer Leiter. In vier Jahrzehnten brachte er mehr als 40 Aufführungen auf die Bühne und prägte die Theaterlandschaft Moskaus entscheidend mit. Sacharow, der sich auch in Deutschland einen Namen gemacht hatte, führte darüber hinaus bei zahlreichen Filmen Regie - etwa bei "Zwölf Stühle" von 1976 und "Genau jener Münchhausen" von 1979.

Doppelte Ehrung für Schauspielerin Nina Hoss Die Schauspielerin Nina Hoss wird an diesem Wochenende gleich zweimal geehrt. Zum einen bekommt sie am Abend beim Hamburger Filmfest den Douglas-Sirk-Preis. Die Laudatio vor der Premiere ihres Films "Pelikanblut" hält Theaterregisseur Michael Thalheimer. Nina Hoss ist nach Jodie Foster, Isabelle Huppert, Tilda Swinton und Catherine Deneuve die fünfte Schauspielerin, die mit dem undotierten Preis geehrt wird. Zum anderen gewann sie zum Abschluß des Filmfestivals in San Sebastián die Silberne Muschel für die beste Schauspielerin. Die Goldene Muschel für den besten Film ging an die brasilianische Produktion "Pacified" des US-Regisseurs Paxton Winters. In dem Streifen über eine 13-jährige Bewohnerin einer Favela, eines Elendsviertels der Stadt Rio de Janeiro, macht auch der in Belgien geborene brasilianisch-kongolesische Schauspieler und Sänger Bukassa Kabengele mit, der in San Sebastián als bester männlicher Darsteller geehrt wurde. Das "Festival Internacional de Cine de San Sebastián" ist das wichtigste Filmfestival Spaniens. Es findet bereits seit 1953 jedes Jahr statt.

Barocke Paraderäume im Dresdner Residenzschloss wiedereröffnet Knapp 75 Jahre nach ihrer Zerstörung sind in Dresden die Königlichen Paraderäume im Residenzschloss wiedereröffnet worden. Die barocken Räume wurden bis ins kleinste Detail rekonstruiert. Es sei nicht nur ein besonderer Ort sächsischer Geschichte von der Renaissance bis zur Gegenwart, sondern ein Teil der deutschen und europäischen Geschichte, sagte Ministerpräsident Kretschmer (CDU) bei einem Festakt. Die Paraderäume sind die "Krönung" beim 1986 begonnenen Wiederaufbau des 1945 zerstörten Gebäudes als Museumskomplex der Staatlichen Kunstsammlungen. In die teils "fadengenaue" Rekonstruktion von Eckparadesaal, Audienzgemach und Paradeschlafzimmer samt Vorzimmern investierte der Freistaat knapp 35 Millionen Euro. Sachsens legendärer Kurfürst August der Starke (1670-1733) hatte die Räume anlässlich der Hochzeit seines Sohnes umbauen und kostbar ausstatten lassen.