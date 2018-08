Rupfen und Zupfen, Pflücken und Ziehen So sanft wie energisch

Von Olga Hochweis

Hände beim Pfücken von Heidelbeeren (picture alliance / Bernd Wüstneck/dpa )

Es braucht nur die kurze Bewegung der Hand und schon ist es passiert: Blumen und Beeren sind gepflückt. Instrumentensaiten, Augenbrauen und Unkraut sind gezupft, alle denkbaren Hühnchen gerupft.

Wir widmen uns den leichten Ruckbewegungen, die sich schon klanglich recht lautmalerisch in kurzen Vokalen andeuten. "Zupfen" klingt auch auf Englisch ziemlich dynamisch: "to pluck". Ähnliches gilt für "pick" (pflücken) und "pull" (ziehen).

Inhaltlich öffnet sich ein weites Feld rund um die leichten, aber beständigen Bewegungen des Rupfens und Zupfens - auch jenseits von konkretem fingerpicking auf Zupfinstrumenten vor allem auf übertragener Ebene: "Pflücken" etwa hat sich lange Zeit in der Volksmusik und -dichtung als Synonym für erotische Dinge gehalten. Ein Hühnchen rupft man gern mit demjenigen, der einen schlecht behandelt. Umgekehrt sind wir voller Respekt, wenn wir vor jemandem den Hut ziehen.

Besonders sinnlich, verspielt und plastisch tauchen solcherlei Bedeutungsebenen in der Musik auf. Einen kleinen Ausschnitt daraus können Sie im Sonntagmorgen kennenlernen.

Rätsel

In diesen Tagen jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag eines US-Amerikaners, der zwar selbst kein Musiker war, der aber jahrzehntelang sehr viel, vor allem für die Jazz-Musik in den USA und ab den 60ern auch speziell in Europa getan hat. Als Produzent, als Impresario, als Labelbetreiber, als früher Förderer und Unterstützer speziell von afro-amerikanischen Musikerinnen und Musikern - und das zu einer Zeit, seit Mitte der 40er Jahre, als das noch keine Selbstverständlichkeit war. Bekannt wurde er vor allem auch für die Produktion wichtiger Aufnahmen mit Ella Fitzgerald, sämtliche Einspielungen der Songbooks von ihr hat er betreut. Wenn Sie wissen, wen wir meinen, schreiben Sie uns: entweder eine E-Mail an sonntagmorgen@deutschlandfunkkultur.de oder schicken Sie uns eine Postkarte.

