Rundfunkchor Lounge: Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl "Die Gedanken sind frei"

Moderation: Gayle Tufts

Sophie Scholl wurde beim Verteilen von Flugblättern aufgegriffen und wegen Vaterlandsverrates zusammen mit ihrem Bruder 1943 zum Tod verurteilt. (imago / imagebroker / Manfred Bail)

Es ist ein Abend für Sophie Scholl. Der Rundfunkchor Berlin singt in seiner Lounge Werke, die Position gegen Gewalt und Unterdrückung bezieht. So erklingen zum Beispiel Werke von Isang Yun und Mikis Theodorakis. Zu Gast ist zudem Scholl-Biografin Barbara Beuys.

Die "RundfunkchorLounge" ist seit einigen Jahren ein Format, in dem sich Chor- und Kammermusik, Gespräche, Drinks und DJ-Sounds in entspannter Atmosphäre treffen. Die Entertainerin Gayle Tufts, passionierte Berlinerin mit amerikanischem Akzent, führt seit der ersten Lounge mit ihrer besonderen Art durch den Abend.

Dieses Mal ist das Motto ernst: "Die Gedanken sind frei – Leben im Widerstand". Damit erinnert der Chor an Sophie Scholl. Die Widerstandskämpferin war Protagonistin der Vereinigung "Weiße Rose" und wandte sich lautstark gegen den Nationalsozialismus. Am 9. Mai 2021 wäre Scholl einhundert Jahre alt geworden.

Musik gegen geistige Enge

Auf dem Programm stand Musik, die von Komponisten im Widerstand geschrieben wurde oder politische Botschaften enthält. Musik, die von Freiheit träumt und Hoffnung vermittelt.

Darunter erklingen Werke von Mikis Theodorakis, Wolfgang Rihm und Isang Yun, der zum Beispiel seit den 1960er-Jahren überwiegend aus dem Berliner Exil mit musikalischen Mitteln gegen die Diktatur in seiner koreanischen Heimat kämpfte.

Zu jeder Lounge lädt der Chor auch Gesprächsgäste ein, in diesem Fall die Historikerin Barbara Beuys, die 2010 eine ausführliche Biografie über Sophie Scholl vorlegte.

Gayle Tufts im Gespräch mit Historikerin Barbara Beuys, die auch die religiösen Debatten Scholls in ihren Büchern thematisiert. (Rundfunkchor Berlin / Lovis Dengler Ostenrik)

Das "silent green" im Berliner Stadtteil Wedding ist ein besonderer Ort. Aus dem ehemals ersten Krematorium Berlins ist nun ein modernes Kulturquartier geworden.

In der ehemaligen Trauerhalle, ein achteckiger Kuppelsaal mit zwei Emporen, finden regelmäßig Veranstaltungen statt, wie die Lounge des Rundfunkchores Berlin.

Der Rundfunkchor Berlin singt mal vom Parterre aus und auch mal von den Emporen. (Rundfunkchor Berlin / Lovis Dengler Ostenrik)

Aufzeichnung vom 29. September 2021 im silent green Kulturquartier, Berlin

Vasyl Barvinsky

Drei Lieder für Mezzosopran und Klavier

Edward Elgar

"They are at rest" für gemischten Chor a cappella

Gustav Mahler

Das Lied des Verfolgten im Turm "Die Gedanken sind frei" für Singstimme und Klavier

Philip Moore

Three Prayers of Dietrich Bonnhoeffer für gemischten Chor a cappella

"Morning Prayer"

"Evening Prayer"

Wolfgang Rihm

"Mit geschlossenem Mund" für 8-stimmigen Chor a cappella

Mikis Theodorakis

Trio für Violine, Violoncello und Klavier

Isang Yun

"Epilog" für Solo-Sopran, Frauenchor, Oboe, Flöte, Violine, Violoncello und Celesta

East-West Miniature 1 und 2 für Oboe und Violoncello

Udo Zimmermann

Arie der Sophie aus "Weiße Rose"

Eva Friedrich, Sopran

Roksolana Chraniuk, Alt

Georg Streuber, Bariton



Gergely Bodoky, Flöte

Florian Grube, Oboe

Heather Cotrell, Violine

Anna Carewe, Violoncello

Gergely Bodoky, Flöte

Philip Mayers, Klavier und Celesta



Rundfunkchor Berlin

Leitung: Gijs Leenaars und Justus Barleben