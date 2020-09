Rundfunkchor Berlin: RundfunkchorLounge im silent green Maeterlincks Traumwelt - Reise ins Unbewusste

Moderation: Gayle Tufts

Sopranistin Barbara Berg ist seit April 2008 Mitglied im Rundfunkchor Berlin. (Rundfunkchor Berlin / Holger Talinski)

Die erste RundfunkchorLounge der neuen Saison ist für die Sängerinnen und Sänger das erste Zusammentreffen mit ihrem Publikum seit Beginn der Pandemie. Vertonungen der mystisch-anziehenden Texte von Maurice Maeterlinck stehen dieses Mal im Zentrum.

Die erste Lounge der neuen Saison befasst sich mit den Vertonungen, die auf Werke des belgischen Schriftstellers Maurice Maeterlinck (1862-1949) zurückgehen. (Aus Sicht von Gijs Leenaars, Chefdirigent des Rundfunkchors Berlin, ist Maurice Maeterlinck eigentlich Süd-Niederländer).

Gijs Leenaars ist seit der Saison 2015/16 Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Rundfunkchores Berlin. (Rundfunkchor Berlin / Holger Talinski)

Maeterlinck gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Symbolismus, er hat zahlreiche Dichter und Komponisten beeinflusst. Der Symbolismus, der seine Blütezeit an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert erlebte, steht für eindrucksvolle Sprachbilder, die vielfach auf geheimnisvolle Märchenwelten und Traumbilder zurückgehen.

Maurice Maeterlinck und Arthur Rimbaud sind maßgebliche Vertreter im Bereich der Dichtung. Neben Motiven der Gebrüder Grimm und aus der Literatur William Shakespeares setzt sich Maeterlinck in seinen Werken mit grundlegenden Konflikten des menschlichen Daseins auseinander ohne sie je direkt auszusprechen.

Ideale Texte für Vertonungen

Vielleicht ist es die besondere Sprachgewalt Maeterlincks in Verbindung mit dem, was zu erahnen ist, aber unausgesprochen bleibt, was Maeterlincks Werk für Komponistinnen und Komponisten zur Inspirationsquelle werden ließ. Zu den bekanntesten Adaptionen seiner Dichtung dürften wohl Vertonungen von "Pelléas et Mélisande" von Debussy, Fauré und Sibelius zählen.

Viele im Publikum erlebten mit der Lounge ihr erstes Konzert seit Monaten. (Rundfunkchor Berlin / Holger Talinski)



Über die Rolle der Symbolisten für die Musik und den Bezug zur Psychoanalyse und Traumdeutung, spricht Moderatorin Gayle Tufts mit Chefdirigent Gijs Leenaars und dem Psychoanalytiker Prof. Dr. Timo Storck.

Gayle Tufts will mehr über Traumsymbole vom Psychoanalytiker Timo Storck wissen. (Rundfunkchor Berlin / Holger Talinski)

RundfunkchorLounge "Maeterlinks Traumwelt"

Aufzeichnung vom 26. August 2020 im silent green Kulturquartier, Berlin

Claude Debussy / Henri Pierre Eduard Mouton

"Pelléas et Melisande"

nach dem Drama von Maurice Maeterlinck

für Violine, Violoncello und Klavier

Darius Milhaud

"Adieu" nach Arthur Rimbaud

für Sopran, Flöte, Viola und Harfe

Hans Krása

Drei Lieder nach Gedichten von Arthur Rimbaud

für Bariton, Klarinette, Viola und Violoncello

Bob Dylan

"You’re gonna make me lonesome"

arrangiert von Philip Mayers für Gesang, Alt-Flöte, Violine, Vello und Klavier

Philip Mayers

"Stèle" nach einem Poem von Christopher John Brennan

für Tenor, Glasharfe, Viola, Flöte, Klavier, Crotales

Paul Dukas

"La Plainte au Loine du Faune"

für Klavier solo

Gabriel Fauré

Impromptu op. 86

für Harfe solo

Jean Absil

Vier Gesänge nach Gedichten von Maurice Maeterlinck

Daniela Braun, Violine

Eve Wickert, Viola

Anna Carewe, Violoncello

Rebecca Lenton, Flöte

Meriam Dercksen, Klarinette

Markus Thalheimer, Harfe

Philip Mayers, Klavier

Barbara Berg, Sopran

Josette Micheler, Mezzosopran

Holger Marks, Tenor

Sören von Billerbeck, Bariton



Rundfunkchor Berlin

Leitung: Gijs Leenaars



Gast: Prof. Dr. Timo Storck, Psychoanalytiker

Moderation und Gesang: Gayle Tufts