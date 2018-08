Kulturnachrichten

Samstag, 18. August 2018

Ruhrtriennale-Intendantin: "Kunst ist die Hauptsache" Stefanie Carp sieht keinen Fehlstart des Kunstfestivals Die Intendantin der Ruhrtriennale, Stefanie Carp, sieht den Start des Kunstfestivals gelungen. Im Deutschlandfunk Kultur sagte die 62-Jährige, einen erfolgreicheren Start eines Festivals habe es bisher nicht gegeben. "Die Kunst ist doch die Hauptsache. Politik empfinde ich als Nebensache", so Carp. Enttäuscht von der Absage des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, sei sie nicht, das sei ihr egal. "Politiker leben in ihrer eigenen Welt", so die Kulturmanagerin. Über ihre eigene Zukunft als Intendantin der Ruhrtriennale denke sie selten nach, sagt Carp zum Abschluss des Gesprächs.

Enwezor: Abschied vom Haus der Kunst "Beleidigung" Ehemaliger Chef des Hauses der Kunst beschwert sich im "Spiegel" Der ehemalige Chef des Hauses der Kunst Okwui Enwezor nennt seinen Abschied von dem Münchner Museum eine "Beleidigung". "Ich bin geradezu perplex. Die Leistungen und Erfolge von sieben Jahren werden unter den Teppich gekehrt", sagte der 54-Jährige dem "Spiegel". Überhaupt werde ein "Bild des Scheiterns" konstruiert, er selbst werde "kulturell abgewertet". Es werde auf «erschreckende Weise überbetont», dass er die deutsche Sprache nicht beherrsche. Viele Kontroversen während seiner Amtszeit seien konstruiert und aufgebauscht worden, sagte der gebürtige Nigerianer dem Magazin. Womöglich habe seine Ausstellungspolitik nicht mehr ins politische Klima gepasst. Er sei bestürzt darüber, welche Entwicklung dieses Land nehme. Enwezor hatte sein Amt als künstlerischer Leiter Anfang Juni aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Das Haus der Kunst hatte da turbulente Zeiten hinter sich. Im Sommer 2017 wurden massive Geldprobleme bekannt. Auch die Nähe von Angestellten zu Scientology und Fälle sexueller Belästigung sorgten für Schlagzeilen. Der Aufsichtsrat reagierte mit Kündigungen und stellte Enwezor im Herbst einen kaufmännischen Geschäftsführer an die Seite.

Aretha Franklin wird am Monatsende beigesetzt Vorher wird die Soul-Sängerin öffentlicht aufgebahrt Die am Donnerstag gestorbene US-Sängerin Aretha Franklin soll am 31. August in Detroit beigesetzt werden. Wie ihre Sprecherin mitteilte, soll die Trauerfeier im Greater Grace Temple der Autostadt im Kreis von Familie und Freunden stattfinden. Franklin werde auf dem Woodlawn-Friedhof in Detroit bestattet, wo auch ihr Vater, drei Geschwister und ein Neffe beigesetzt wurden. Die Trauerfeierlichkeiten beginnen Tage zuvor im Charles H. Wright-Museum für afroamerikanische Geschichte, wo die Sängerin am 28. und 29. August öffentlich aufgebahrt werden soll.

"Kleiner Prinz" ins Klingonische übersetzt Der Kinderbuch-Klassiker soll jetzt auch für "Außerirdische" lesbar sein. Star-Trek-Sprachexperte Lieven Litaer hat die weltberühmte Erzählung von Antoine de Saint-Exupéry jetzt ins "Klingonische" übersetzt. Die Kunstsprache umfasst mittlerweile rund 4000 Wörter, für den "Kleinen Prinzen" wurden etwa 100 neue Begriffe erschaffen, sagte Litaer, etwa für Schaf oder Rose.