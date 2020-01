Kulturnachrichten

Mittwoch, 29. Januar 2020

Ruhrfestspiele stellen Programm für 2020 vor Unter dem Leitgedanken "Macht und Mitgefühl" setzen die Ruhrfestspiele in Recklinghausen in diesem Jahr erneut politische Schwerpunkte. Es sei wichtiger denn je, mit den Mitteln der Kunst einen politischen Blick auf die Welt zu richten, betonte Intendant Olaf Kröck bei der Vorstellung des Programms. Vom 1. Mai bis 13. Juni sind im Ruhrgebiet 90 Produktionen mit prominenten und internationalen Theatermachern und Schauspielern zu erleben. Das Schauspiel "Tao of Glass" von Phelim McDermott mit zehn neuen Kompositionen von Philip Glass eröffnet das Festival. Wolfram Koch und Ulrich Matthes stehen in "Don Quijote" auf der Bühne. Als Koproduktion zeigen die Ruhrfestspiele "Peer Gynt" in einer Inszenierung von John Bock und Lars Eidinger.

Entschuldigung wegen Ordens für Al-Sisi Die Verleihung des St.-Georgs-Ordens des Dresdner Semperopernballs an Ägyptens Präsidenten al-Sisi hat für eine Welle der Kritik und Empörung gesorgt. Noch gestern hatte Ballvereins-Chef Hans-Joachim Frey gesagt, man stehe weiter zu dieser Entscheidung. Heute kam dann die Kehrtwende. In einer Presseerklärung schrieb Frey: „Wir möchten uns für diese Preisverleihung entschuldigen und uns davon distanzieren. Die Verleihung war ein Fehler." Man nehme die Kritik und die vorgebrachten Argumente sehr ernst, so Frey. Er hatte die Auswahl zuvor damit gerechtfertigt, dass der Ball eine kulturelle und keine politische Veranstaltung sei. Al-Sisi sorge in Ägypten für Stabilität, für Kultur und Bildung, und er sei als Präsident der Afrikanischen Union die Stimme Afrikas. Der frühere General und Armeechef war 2013 nach einem Militärputsch an die Macht gekommen und 2014 als Präsident vereidigt worden. Seitdem geht er mit harter Hand gegen Oppositionelle und Kritiker vor, Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind stark eingeschränkt.

Türkischer Kulturmäzen Kavala bleibt in Haft Ein türkisches Gericht hat die Freilassung des seit mehr als zwei Jahren inhaftierten Intellektuellen und Kulturmäzens Osman Kavala erneut abgelehnt. Es bestehe dringender Tatverdacht und Fluchtgefahr, erklärten die Richter am Hochsicherheitsgefängnis Silivri. Sie stellten sich damit erneut gegen eine Forderung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), der im Dezember die Freilassung Kavalas angeordnet hatte. Kavala ist Chef des Kulturinstituts Anadolu Kültür, das auch mit deutschen Institutionen wie dem Goethe-Institut zusammenarbeitet. Den insgesamt 16 Angeklagten wird unter anderem ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen.

Jury des Theatertreffens präsentiert Stücke-Auswahl Die Jury des Theatertreffens hat ihre Auswahl der zehn "bemerkenswertesten Inszenierungen" an den deutschsprachigen Bühnen bekanntgegeben. Dabei wurde auch die angekündigte Frauenquote von 50 Prozent in der Regieposition umgesetzt. Tatsächlich stammen sechs der zehn eingeladenen Stücke von Frauen. Die siebenköpfige Jury aus Theaterkritikern lud folgende Bühnen nach Berlin ein: das Schauspielhaus Hamburg, das Schauspielhaus Zürich, das Deutsche Theater Berlin, die Münchner Kammerspiele, das Münchner Residenztheater, das Schauspielhaus Bochum und das Schauspiel Leipzig. Außerdem sind zwei Koproduktionen mehrerer Bühnen beim 57. Theatertreffen dabei. Die Auswahl für den Stückemarkt des Festivals wird Ende Februar bekanntgegeben.

Mehr als 2000 Beschwerden über Medieninhalte 2019 Im vergangenen Jahr sind 2.058 Beschwerden oder Nachfragen zu Medieninhalten beim Portal Programmbeschwerde eingegangen. Das waren 64 Meldungen weniger als im Rekordjahr 2018. Die für das bundesweite Portal verantwortliche Landesmedienanstalt Saarland sprach von einem anhaltend hohen Zuspruch. Die Plattform programmbeschwerde.de versteht sich als Meldestelle für verdeckte Werbung oder unangebrachte Inhalte in Fernsehen, Radio oder Internet und ist für Kritik am privaten Rundfunk und die Aufsicht über Online-Angebote zuständig. Den Angaben zufolge galten 545 Eingaben privaten Veranstaltern, 276 Beschwerden zielten auf Online-Inhalte. Weitere 834 Beschwerden wurden an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten weitergeleitet.