Ruft euch an! "Freundschaft ist nachhaltiger als Liebe"

Moderation: Utz Dräger

Freundschaften in Zeiten von Corona aufrecht zu erhalten ist gar nicht so leicht. (Unsplash / Lauren Richmond)

Drei Geschichten und ein Gast: Jo Schück baut sich eine Höhle und bereitet sich auf den emotionalen Kassensturz vor. Dirk Michgehl und sein Sohn haben erst im Gefängnis eine Beziehung aufgebaut. Und Caro Korneli muss zum Coronatest.

Jo Schück hat sich eine Höhle gebaut. Der "Aspekte"-Moderator hat sein Arbeitszimmer mit Schaumstoffmatten vollgestellt, um sich für seine Rolle als Lieblingsgast bei "Plus Eins" vorzubereiten. Utz Dräger und er sind schon lange Freunde, und unter anderen Umständen hätten sie es sich einfach mal gemeinsam bei uns im Studio so richtig gemütlich gemacht. Doch wenn Freundschaft zur Distanzsportart wird, muss auch ein Podcast, der für Nähe zuständig ist, auf Abstand gehen: Jo Schück wird per Leitung zugeschaltet, und ein paar Quadratmeter Schaumstoff - danke, Baumarkt! – sorgen für gedämpfte Akustik.

Ganz nah dran und möglichst weit weg – wie geht das am besten? Jo Schück hat gerade ein Buch über Freundschaft geschrieben ("Nackt im Hotel", dtv bold) und weiß, dass gute Freunde einem nicht so leicht verloren gehen. Trotzdem: "Ruft euch an" ist sein Ratschlag für die nächsten Wochen. Wie lange das allerdings reicht, weiß er auch nicht, denn zu einer echten Freundschaft gehören eben auch direkte Kontakte - und Berühungen. Und das geht digital noch nicht.

Auch unser Autor Marius Elfering sitzt in einer Höhle. Er hat sich in seiner Wohnung vorübergehend unter dem Esstisch mit Mikrofon, Internet und Wolldecke eingerichtet – und erzählt uns in der "Langen Geschichte" von Dirk Michgehl, der als Teenager kriminell wurde. Drogen, Gewalt, Rockerclubs: Dirk Michgehl hat nichts ausgelassen. Beinahe hätte er auch seinen Sohn nie wiedergesehen, wenn er ihn nicht eines Tages zufällig im Gefängnis getroffen hätte, als Insassen: "Das war der schmerzhafteste Moment in meinem Leben." Und ein Wendepunkt.

Ach so, und wo ist eigentlich Caro Korneli? Eigentlich hätte sie diese Ausgabe von "Plus Eins" moderieren sollen, doch dann kamen die Symptome. Hohes Fieber, Atemnot, ab zum Test. "Plus Eins" ist live dabei – und drückt die Daumen. Wir sind #TeamCaro!