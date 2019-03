Kulturnachrichten

Sonntag, 24. März 2019

Rückkehr der Baby-Skulpturen nach Prag Zehn riesige Baby-Skulpturen des tschechischen Künstlers David Cerny kehren an den Prager Fernsehturm zurück. Die Krabbelkinder mit dem Titel "miminka" (Babys auf Tschechisch) waren vor anderthalb Jahren abmontiert worden, um sie nun durch neue Kopien zu ersetzen, die Wind und Witterung besser standhalten. Ursprünglich sollten die Baby-Figuren nur eine temporäre Installation sein, als Prag im Jahr 2000 europäische Kulturhauptstadt war. Doch sie wurden schnell zu einer Touristenattraktion. Der Fernsehturm im Stadtteil Zizkov wurde in den Jahren 1985 bis 1992 errichtet und ist das höchste Bauwerk der Metropole an der Moldau. Die Installation der zehn neuen Exemplare aus einem Glasfaser-Laminat soll bis zum 9. April abgeschlossen sein.

Demonstrationen gegen Urheberrechtsreform In 40 deutschen Städten haben zehntausende Menschen gegen die geplante Urheberrechtsreform der EU demonstriert. Sie verlangten vor allem die Streichung des Artikels 13. Danach sollen Plattformen wie YouTube künftig schon beim Hochladen prüfen, ob Inhalte urheberrechtlich geschütztes Material enthalten. Kritiker befürchten, dass dies nur über automatisierte Filter möglich ist, was einer Zensur gleichkommen könnte. Das EU-Parlament will am Dienstag über den Entwurf zur Urheberrechtsreform abstimmen.

Chefdirigent der Domspatzen geht in Ruhestand Der Domkapellmeister der Regensburger Domspatzen, Roland Büchner, geht zum Schuljahresende in den Ruhestand. Büchner leitete den Chor war 25 Jahre lang. Wer ihm in das Amt folgt, ist noch nicht bekannt. Unter den Bewerbern sind auch Frauen – es könnte also erstmals in der mehr als 1000-jährigen Geschichte des Chores eine Domkapellmeisterin die Leitung übernehmen.

Fahrradhelm-Kampagne stößt auf Empörung Eine Fahrradhelm-Kampagne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mit leicht bekleideten Models ist auf Empörung gestoßen. Die Umsetzung des eigentlich richtigen Themas sei "peinlich, altbacken und sexistisch", sagte SPD-Fraktionsvize Katja Mast der "Passauer Neuen Presse". "Halbnackte Frauen und Männer sollten nicht mit Steuergeldern auf Plakate gebannt werden". Die SPD-Bundestagsabgeordnete Manja Schüle nannte die Kampagne "zutiefst sexistisch". Das Bundesverkehrsministerium hatte die Kampagne mit dem Titel "Looks like shit. But saves my life" gestern vorgestellt. Sie soll vor allem junge Radfahrerinnen und Radfahrer zum Tragen eines Helms animieren. Die Plakate sollen von kommender Woche an in deutschen Großstädten zu sehen sein. Auch in sozialen Netzwerken gab es Kritik an der Aktion.