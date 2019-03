Kulturnachrichten

Samstag, 23. März 2019

Rückkehr der Baby-Skulpturen nach Prag Zehn riesige Baby-Skulpturen des tschechischen Künstlers David Cerny kehren an den Prager Fernsehturm zurück. Die Krabbelkinder mit dem Titel "miminka" (Babys auf Tschechisch) waren vor anderthalb Jahren abmontiert worden, um sie nun durch neue Kopien zu ersetzen, die Wind und Witterung besser standhalten. Ursprünglich sollten die Baby-Figuren nur eine temporäre Installation sein, als Prag im Jahr 2000 europäische Kulturhauptstadt war. Doch sie wurden schnell zu einer Touristenattraktion. Der Fernsehturm im Stadtteil Zizkov wurde in den Jahren 1985 bis 1992 errichtet und ist das höchste Bauwerk der Metropole an der Moldau. Die Installation der zehn neuen Exemplare aus einem Glasfaser-Laminat soll bis zum 9. April abgeschlossen sein.

"Ungewöhnlichster Buchtitel" gekürt Der Poetry-Slammer und Moderator Henrik Szanto hat den Preis für den "Ungewöhnlichsten Buchtitel des Jahres" gewonnen. Er wurde am Samstag auf der Leipziger Buchmesse für seine Textsammlung "Es hat 18 Buchstaben und neun davon sind Ypsilons" ausgezeichnet. "Ich bin halb Finne und halb Ungar", erklärte Szanto den Hang zu Ypsilons. Sein Buch enthalte zwölf Slam-Texte, die sich um Vielsprachigkeit, aber auch um Politik mit Blick auf Ungarn drehen. Szanto ist in Würzburg aufgewachsen und lebt seit 2011 in Wien. Der Preis wurde zum sechsten Mal in Folge von der Online-Community "Wasliestdu?" vergeben. Das Voting der Nutzer fließt dabei ebenso ein wie das Urteil einer Jury, in der diesmal die Autoren Horst Evers, Volker Strübing, Axel Hacke und Rita Falk sowie die Moderatorinnen Julia Westlake und Insa Wilke saßen.

Christian Kreis ist neuer Stadtschreiber von Halle Der freie Schriftsteller und Kolumnist Christian Kreis ist der neue Stadtschreiber von Halle. Der gebürtige Bernburger erhalte das sechsmonatige Stipendium, weil er "seit Jahrzehnten die städtische Literaturszene prägt und diese über die Stadtgrenzen hinaus präsentiert", urteilte die Jury, wie die Stadt in ihrem Amtsblatt mitteilte. Kreis studierte den Angaben zufolge in Halle Soziologie und Politikwissenschaft und war 2016 Landesmeister im Poetry Slam. Der 42-Jährige erhalte vom 1. April an monatlich 1250 Euro und eine Monatskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel. Halle hat das Stadtschreiber-Stipendium zum 18. Mal vergeben. Stadtschreiber hatten einst die Aufgabe, Urkunden oder andere Dokumente für Städte zu verfassen. Heute vergeben etliche Städte in Deutschland Stipendien, um freie Schriftsteller zu fördern.

Garnisonkirche: OB lässt Kuratoriumssitz ruhen Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert sieht Widersprüche in seiner Rolle als Mitglied im Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche und lässt seinen Sitz vorerst ruhen. Zum einen geht es um einen Beschluss der Stadtverordneten von 2008, den Wiederaufbau des Kirchturms zu unterstützen - die Stiftung nennt in ihrer Satzung den Wiederaufbau des Kultur- und Baudenkmals Garnisonkirche als Ziel. Zum anderen gibt es einen Beschluss nach einem Bürgerbegehren gegen den Wiederaufbau von 2014, nach dem der OB alle rechtlich zulässigen Möglichkeiten nutzen solle, um auf die Auflösung der Stiftung hinzuwirken. Schubert sieht in den Widersprüchen einen gesellschaftlichen Konflikt und einen unter den Stadtratsfraktionen. Er will aber nach Angaben der Sprecherin mit der Stiftung im Gespräch bleiben. Der Turm der Garnisonkirche in Potsdam wird derzeit wieder aufgebaut.

Ministerin will Jugendmedienschutz verbessern Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will den Jugendmedienschutz verbessern. "Im aktuellen Gesetz geht es noch um CD-Rom und Videokassetten. Das müssen wir ins digitale Zeitalter bringen", sagte die Ministerin im Interview mit der "B. Z. am Sonntag". So solle Medienkompetenz gesteigert werden, und Eltern könnten Orientierungshilfen gegeben werden. "Auch die Anbieter im Internet wollen wir stärker in die Pflicht nehmen. Es ist schockierend, was im Netz für Kinder ohne Weiteres zugänglich ist."

Tausende demonstrieren gegen Urheberrechtsreform In Berlin haben am Samstag mehrere Tausend Menschen gegen die geplante Urheberrechtsreform der EU demonstriert. Kritiker befürchten, dass durch das Vorhaben der EU die Meinungsfreiheit im Internet eingeschränkt werden könnte. Für die Reform tritt dagegen die Berliner "Initiative Urheberrecht" ein, die nach eigenen Angaben mehr als 35 Organisationen aus Kunst, Musik, Film und Fernsehen, Journalismus, Fotografie und Design vertritt. Die geplante Richtlinie verbessere die Rahmenbedingungen für alle Medien- und Kreativschaffenden sowie deren Partner, Produzenten und Verwerter.

Bartholomäus Grill über Kolonialgeschichte Der langjährige Afrika-Korrespondent Bartholomäus Grill beschäftigt sich in seinem Buch "Wir Herrenmenschen" mit der deutschen Kolonialgeschichte. Heute Abend stellt er es auf der Leipziger Buchmesse vor. Im Vorfeld sprach er mit Deutschlandfunk Kultur und sagte, alte Klischees und Zerrbilder von Afrika brächen im Rahmen der Migrationsdebatte wieder durch. Man könne hier also an alte rassistische Muster anknüpfen. Außerdem sprach er von den Strukturen, die die heutige Ausbeutung des globalen begünstigen und die im Kolonialismus ihren Ursprung haben. Wenn der deutsche Mittelstand in Afrika investieren würde, wäre dem Kontinent außerdem weit mehr geholfen als mit Hilfslieferungen.

Chefdirigent der Domspatzen geht in Ruhestand 25 Jahre lang hat Domkapellmeister Roland Büchner den Chor der Regensburger Domspatzen geleitet. Zum Schuljahresende geht der Kirchenmusiker in den Ruhestand. Wer ihn im Amt beerben wird, ist noch nicht bekannt. Im Februar haben sich acht von 40 Bewerbern einer Jury gestellt. Auch die Sänger durften ihre Einschätzung zu den Kandidaten abgeben, wie Büchner berichtet. Unter ihnen waren auch Frauen - es könnte also erstmals in der mehr als 1000-jährigen Geschichte des Chores eine Domkapellmeisterin die Leitung übernehmen.

Riesenandrang bei Anime Japan 2019 Sie faszinieren Millionen von Menschen in Deutschland und vielen anderen Ländern: Zeichentrickfilme aus Japan. Zig Tausende Fans von Anime, einer Verkürzung des japanischen Lehnwortes animeshon (vom Englischen Animation), strömten am Samstag zum Auftakt der diesjährigen "Anime Japan" in Tokio, einer der größten Verbraucherausstellungen rund um die Anime-Kultur. Oft haben Animationsfilme auch Manga-Comics oder Romane als Vorlage. Jetzt kämen weitere Inhalte hinzu, zum Beispiel Apps für Smartphones, die zu Anime würden, erklärt Masahiro Takeuchi vom Organisationsbüro der "Anime Japan" der Deutschen Presse-Agentur in Tokio.

Hype um Tutanchamun-Ausstellung in Paris Sie ist seit mehr als 50 Jahren die erste Tutanchamun-Ausstellung in Paris und mit 150 Objekten die bislang größte außerhalb Ägyptens. Davon sind 60 Stücke erstmals außerhalb Ägyptens zu sehen. Damit wolle man die 100-jährige Entdeckung des Grabes des Pharaos feiern, sagte der Kurator und Ägyptologe Tarik al-Awadi. Die bis zum 15. September dauernde Schau "Tutanchamun. Der Schatz des Pharaos" in der Grande Halle de la Villette ist die erste Etappe in Europa innerhalb einer Welttournee, die im März 2018 in Los Angeles gestartet ist. Die Organisatoren rechnen mit einem Massenandrang. Weit mehr als eine Million Besucher werden erwartet. Bereits im Vorfeld der Schau waren 130 000 Tickets verkauft. Deutschland steht bislang nicht auf dem Programm.

Landessynode erlaubt Segnung homosexueller Paare Künftig können in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg gleichgeschlechtliche Paare in einem Gottesdienst öffentlich gesegnet werden. Eine entsprechende Regelung bekam auf der Landessynode mit 65 Ja-Stimmen die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit, wie der Sprecher der Landeskirche, Oliver Hoesch, am Samstag in Stuttgart sagte. Demnach gab es 23 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Der nächste Schritt sei nun der Entwurf einer Ordnung, wie solche Segnungsgottesdienste aussehen könnten. Vermutlich werde es ein paar Monate dauern, bis der erste Gottesdienst dieser Art stattfinde. Bisher war die Württembergische Landeskirche außer der in Schaumburg-Lippe bundesweit die einzige, in der solche öffentliche Segnungen ausgeschlossen waren.

Sophie Passmann: MeToo-Debatte inkonsequent Die Journalistin und Autorin Sophie Passmann bedauert, dass die MeToo-Debatte in Deutschland zu wenig Konsequenzen hat. "Mir fehlt die öffentliche Empörung, dass wir MeToo als Gesprächsangebot zu schnell haben von dannen ziehen lassen", sagte sie am Samstag auf der Leipziger Buchmesse. Zudem seien zu wenig "Köpfe gerollt". In den USA werde männlicher Machtmissbrauch und Ungleichheit zwischen den Geschlechtern seit Monaten diskutiert. In Deutschland habe es drei Wochen lang Talkshows mit dem Tenor "Sexismus, ja, ganz schwieriges Thema" gegeben. Passmann hat für ihr Buch "Alte weiße Männer" mit bekannten Männern aus Politik und Medien über Feminismus diskutiert. Dabei habe sie etwa positiv überrascht, dass der langjährige Fußballkommentator Marcel Reif zwar gesagt habe, Feminismus interessiere ihn nicht, dann aber sehr genau formuliert habe, dass es bei MeToo um Machtstrukturen und nicht um Sex-Skandale gehe.