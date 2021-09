Kulturnachrichten

Mittwoch, 15. September 2021

Rückgabe von Franz Marc Gemälde verzögert sich Viereinhalb Monate nach dem Rückgabe-Beschluss des Düsseldorfer Stadtrats ist das Gemälde "Die Füchse" von Franz Marc noch nicht an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers herausgegeben worden. Die Anwälte der Erben legten eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Düsseldorfs Oberbürgermeister Keller und Kulturdezernent Lohe bei der Bezirksregierung ein. Erben-Anwalt Stötzel warf Keller und Lohe in der der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschwerde vor, das Verfahren zu verschleppen. Der Stadtrat hatte im April nach einem jahrelangen Raubkunst-Streit die Rückgabe des auf einen Wert von mindestens 14 Millionen Euro geschätzten Gemäldes an die Erben des von den Nationalsozialisten verfolgten Kurt Grawi (1887-1944) beschlossen. Nach Angaben der Anwälte läuft eine schenkungsrechtliche Prüfung der Stadt Düsseldorf. Die Stadt erklärte auf Anfrage, sie wolle im Gespräch mit der Erbengemeinschaft eine Rückgabevereinbarung und die Rückgabe zeitnah abschließen.

Bauhaus-Initiative erhält 85 Millionen Euro Die Umwelt- und Kunst-Initiative "Neues Europäisches Bauhaus" bekommt für dieses und kommendes Jahr rund 85 Millionen Euro aus EU-Geldern für Projekte. Das geht aus einer Mitteilung der EU-Kommission hervor. Das "Neue Europäische Bauhaus" war unter anderem von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ins Leben gerufen worden. Es versteht sich als eine im Entstehen begriffene interdisziplinäre kreative Bewegung mit dem Ziel, ein nachhaltiges Leben in Europa und der Welt zu ermöglichen. Daran wird unter anderem durch Wettbewerbe, finanzielle Unterstützung für Vorhaben und Vernetzung verschiedener Gruppen und Institutionen gearbeitet. Auch ein Labor soll Teil der Initiative sein. Dort sollen etwa Lösungen und politische Empfehlungen entwickelt werden.

Grütters will Schutz der Kultur im Grundgesetz Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, und der Musikmanager Joe Chialo (beide CDU) wollen den Schutz der Kultur im Grundgesetz verankern. In der Wochenzeitung "Die Zeit" fordern sie eine Debatte darüber, den Satz "Der Staat schützt und fördert die Kultur" in die Verfassung aufzunehmen. Grütters und Chialo, der zum Zukunftsteam um den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet gehört, schreiben in einem Gastbeitrag, ein solcher Schritt wäre ein echtes Bekenntnis zu Kunst und Kultur, die "unsere Demokratie lebendig halten". Frei sei die Kunst nur dann, so Grütters und Chialo, wenn sie sich weder einer reinen Marktlogik beuge, noch in den Dienst eines politischen Anliegens stellen müsse.

Netflix eröffnet Büro in Berlin Der Streamingdienst Netflix hat in Berlin ein Büro für Deutschland, Österreich und die Schweiz eröffnet. Der neue Standort soll das Engagement von Netflix für lokale Inhalte und für die deutschsprachige Kreativszene unterstreichen, teilte das US-Unternehmen mit. Bis 2023 will Netflix 500 Millionen Euro in deutsche Titel investieren. Deutschsprachige Inhalte würden weltweit gesehen, deshalb seien Deutschland, Österreich und die Schweiz eine der wichtigsten Regionen für das Unternehmen. Zwischen 2018 und 2020 habe der Streamingdienst mehr als 40 Eigenproduktionen aus dieser Region veröffentlicht. Das Investment in deutschsprachige Inhalte werde in den nächsten drei Jahren verdoppelt, geplant seien 80 lokale Serien, Filme und Shows. 2020 hatte Netflix in Deutschland rund 11 Millionen Abonnenten, weltweit sind es rund 210 Millionen.

Der Direktor des Städel Museums verlängert Vertrag Der Vertrag von Philipp Demandt, Direktor des Frankfurter Städel-Museums, ist bis 2026 verlängert worden. Das teilte eine Sprecherin des Museums mit. Die Vertragsverlängerung umfasse wie zuvor auch die Führung der Liebieghaus Skulpturensammlung. Auch der Schirn Kunsthalle Frankfurt bleibe Demandt als Direktor bis Ende Juni 2022 erhalten - vorbehaltlich einer entsprechenden Zustimmung des Magistrats der Stadt Frankfurt. Im Fall der Schirn ist auf Initiative der Stadt eine Neuausrichtung ab Mitte kommenden Jahres geplant. Dabei soll das in den vergangenen fünf Jahren von Demandt geführte Ausstellungshaus wieder in seiner Position als eigenständige Kunstinstitution gestärkt und mit einer eigenen Leitung versehen werden. Angesichts der großen Pläne am Städel Museum und der Liebieghaus Skulpturensammlung in den kommenden Jahren wolle er sich auf die Leitung dieser beiden Häuser fokussieren, so Demandt.

Baubeginn für Holocaust-Museum in Rom In Rom wird ein neues Holocaust-Museum gebaut. Wie römische Medien berichteten, starteten die Bauarbeiten am Dienstag ohne feierliche Grundsteinlegung. Ein geplanter Auftritt von Roms Bürgermeisterin Raggi war abgesagt worden, weil die jüdische Gemeinde einen Wahlkampfauftritt wegen der bevorstehenden Kommunalwahlen Anfang Oktober befürchtete, hieß es. Bisher sind die Räumlichkeiten zur Erinnerung an den Holocaust verteilt untergebracht. Der Neubau soll zentral aus zwei miteinander verbundenen Bauwerken bestehen. Unter anderem erinnert das Museum mit eingravierten Namen an die von der deutschen SS aus Rom deportierten Personen. 1943 waren rund 1000 Juden in Vernichtungslager gebracht worden. Nur eine Frau und 14 Männer kehrten später zurück.

Begriff "Oktoberfest" wird unter Schutz gestellt Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) hat den Begriff "Oktoberfest" eingetragen und damit unter Schutz gestellt. Das teilte die Stadt München mit. Ein von der bayerischen Landeshauptstadt vor fünf Jahren initiiertes Verfahren sei damit erfolgreich abgeschlossen. Europaweit könne sich München nun gegen die Verwendung der Marke "Oktoberfest" in 22 sogenannten Waren- und Dienstleistungsklassen wehren und verhindern, dass Missbrauch auf Kosten der weltbekannten Münchner Veranstaltung und deren Qualitätsanspruch getrieben werde.

Rapper Drake mit Chartrekord Der kanadische Rapper und R&B-Sänger Drake (34) hat einen Chartrekord aufgestellt. Gleich neun Songs seines neuen Albums "Certified Lover Boy" haben es in der vergangenen Woche in die Top Ten der US-Singlecharts geschafft. Das berichtet das US-Magazin Billboard, das die Charts herausgibt. Der vorherige Rekord lag bei sieben Top-Ten-Hits und wurde bislang viermal erreicht - unter anderem von Michael Jacksons "Thriller" (1982) und Bruce Springsteens "Born in the USA" (1984). Fünf Songs von Drakes Album "Certified Lover Boy" debütierten zudem in den Top Five. Der Kanadier zieht so auch mit den Beatles gleich. Die Briten besetzten 1964 die ersten fünf Billboard-Charts-Plätze. Seitdem war das keinem Künstler mehr gelungen.

New Yorker Broadway zeigt wieder Musicals Am Broadway in New York wird nach 18 Monaten wieder gespielt. Am Dienstagabend wurden vier beliebte Musicals zum ersten Mal seit der Corona-Pause aufgeführt, darunter die Erfolgsproduktionen "Hamilton" und "König der Löwen". Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem wichtigen Abend für den Neuanfang New Yorks. Die Broadway-Theater seien das Herz und die Seele der Stadt. Bereits Anfang September hatten einige Theater den Spielbetrieb wieder aufgenommen, große Musicals wurden bisher aber nicht gezeigt. New Yorks Ex-Gouverneur Andrew Cuomo hatte den 14. September als Starttermin für den Broadway festgelegt. In allen Theatern müssen Zuschauer und Theaterschaffende vollständig geimpft sein. Die Zuschauer müssen zudem auch während der Vorstellungen Masken tragen.

PEN fordert Freilassung eritreischer Journalisten Das PEN-Zentrum Deutschland ruft die Weltgemeinschaft und insbesondere die Europäische Union dazu auf, die Lage der Presse- und Meinungsfreiheit in Eritrea nicht länger zu ignorieren. Seit Mitte September 2001 sind dort alle privaten Medien verboten, Oppositionelle und Vertreter unabhängiger Medien werden verfolgt. Von mindestens zwölf Journalisten fehle jedes Lebenszeichen, deren Schicksal dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Ralf Nestmeyer, Vizepräsident und Writers-in-Prison-Beauftragter des deutschen PEN sagte, es gebe kaum ein Land, das die Pressefreiheit so sehr einschränke. Die eritreischen Behörden müssten aufklären, was mit den verschwundenen Personen passiert ist und diejenigen freilassen, die nur aufgrund der Ausübung ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung seit Jahren in Haft sind.

Meissener Porzellan-Sammlung versteigert In New York ist eine umfangreiche Sammlung von Meissener Porzellan für etwa 13 Millionen Euro versteigert worden. Die rund 100 Stücke stammen aus dem frühen 18. Jahrhundert. Sie gehörten dem Sammlerehepaar Franz und Margarethe Oppenheimer, bevor die beiden vor den Nationalsozialisten aus Deutschland fliehen mussten. Ihre Porzellan-Sammlung wechselte danach mehrfach den Besitzer und landete schließlich in niederländischen Kunstmuseen, bevor sie dieses Jahr an die Erben des Paares zurückgegeben wurde. Das Rijksmuseum in Amsterdam ersteigerte nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's mehr als die Hälfte der angebotenen Stücke.

In Cottbus steht der "Bahnhof des Jahres" Der Hauptbahnhof von Cottbus ist für den Verein Allianz pro Schiene Deutschlands "Bahnhof des Jahres". Der Verkehrsknoten war für 30 Millionen Euro umgebaut worden. "Aus dem Zweckbau im Stil der 1970er Jahre ist ein moderner, freundlicher, sauberer und kundenfreundlicher Bahnhof geworden", teilte der Verein am Mittwoch mit. Die Lobbyorganisation erklärte, Züge und örtlicher Nahverkehr seien effektiv vernetzt, der Umstieg dank kurzer Wege komfortabel. Züge träfen vor der vollen Stunde aus sechs verschiedenen Richtungen ein. Deshalb erfülle der Bahnhof vieles, was für den bundesweit angestrebten Deutschlandtakt benötigt werde, hieß es. Einen Sonderpreis vergab die Jury an den Bahnhof Kühlungsborn West an der Ostsee.

Igor Levit erhält den Preis für den "Dialog der Kulturen" Der Pianist Igor Levit ist mit dem Preis für den Dialog der Kulturen des Instituts für Auslandsbeziehungen ausgezeichnet worden. Levit verbinde "Kunst mit gesellschaftlichem Engagement, Kultur mit politischer Haltung", hieß es zu Begründung. Das Preisgeld von 10.000 Euro will Levit an die Beratungsstelle HateAid spenden, ein Verein der die Opfer digitaler Gewalt unterstützt. Zu den bisherigen Preisträgern gehören die Künstlerin Yoko Ono, der Generalmusikdirektor der Staatsoper Berlin, Daniel Barenboim, und die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.

Alanis Morissette distanziert sich von Dokumentarfilm Die kanadische Sängerin Alanis Morissette hat sich von einem Dokumentarfilm über ihr Leben distanziert. Dies sei nicht die Geschichte, deren Erzählung sie zugestimmt habe, erklärte sie kurz vor der Premiere des Films "Jagged" beim 46. Toronto International Film Festival. Das Filmteam habe Fakten eingebracht, die - Zitat - "einfach nicht wahr sind". Zudem habe man ihr in Interviews ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelt. Der "Washington Post" zufolge spricht Alanis Morissette in dem Film von Regisseurin Alison Klayman darüber, dass sie in den frühen Jahren ihrer Karriere sexuell missbraucht worden sei.

Kunstsammlungen verteidigen neue Titel Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben die Änderung diskriminierender und rassistischer Werktitel aus ihren Beständen verteidigt. In den allermeisten Fällen handele es sich nicht um Originaltitel, die vom Künstler oder der Künstlerin vergeben worden seien, teilten die Sammlungen mit. Stattdessen seien Werke je nach Wissensstand und Perspektive immer wieder neu benannt worden. Deshalb bedürften sie einer wissenschaftlichen Kontextualisierung, hieß es. Das Kulturministerium in Dresden hatte auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hin mitgeteilt, dass die Kunstsammlungen bisher bei mehr als 140 Werken die Titel geändert hatten, weil die historische Namensgebung diskriminierend oder rassistisch war.