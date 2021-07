Rückgabe der "Füchse" von Franz Marc wird weitergeführt

Donnerstag, 22. Juli 2021

Die Stadt Düsseldorf will das Gemälde "Die Füchse" des Malers Franz Marc zurückgeben. Vorher hatte die Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige gegen die Restitution des wertvollen Gemäldes zu den Akten gelegt. Die Rückgabe beendet einen jahrelangen Raubkunst-Streit. Der Düsseldorfer Stadtrat hatte schon Ende April beschlossen, das auf einen Wert von mindestens 14 Millionen Euro geschätzte Gemälde an die Erben des von den Nationalsozialisten verfolgten Kurt Grawi zurückzugeben. Gegen diesen Beschluss war aber Anzeige wegen Untreue gestellt worden. Da die Staatsanwaltschaft nun erklärte, kein Ermittlungsverfahren einzuleiten, kann der Restitutionsbeschluss umgesetzt werden.

Die belarussischen Behörden wollen den größten Journalistenverband des Landes schließen. Das Justizministerium beantragte am Mittwoch beim höchsten Gericht von Belarus, dass der Belarussische Verband der Journalisten, BAJ, wegen angeblicher Fehler in Dokumenten für die Pachtung von Büroräumlichkeiten zumachen muss. Der Verband argumentierte, er habe die nötigen Unterlagen nicht liefern können, weil seine Zentrale seit einer Polizeirazzia in der vergangenen Woche abgeriegelt sei. "Das Justizministerium versucht nicht einmal, den Anstand zu achten", sagte der Chef des Verbands, Andrej Bastunets. "Obwohl die Situation verzweifelt wirkt, werden wir BAJ mit allen rechtlichen Mitteln verteidigen." Der Verband wurde 1995 gegründet. Ihm gehören 1204 Journalisten an. Der Journalistenverband ist der am meisten respektierte Medienverband in Belarus.