RTL-Crimenovela "Herz über Kopf" Mit Spannung und Liebe zur Quote

Joan Kristin Bleicher im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Viel Gefühl, um den Zuschauer zum Fernsehen zurückzugewinnen: Mit der Serie "Herz über Kopf" bringt RTL eine Crimenovela auf die deutschen Mattscheiben. (TVNOW / Stefan Behrens)

Alleinerziehende Mutter, verschwundener Ehemann, ominöser Fremder: Darauf fußt die neue RTL-Soap "Herz über Kopf". Das Genre: eine Crimenovela. Was das genau ist, erklärt die Medienwissenschaftlerin Joan Kristin Bleicher.

Von diesem Montag an strahlt der Fernsehsender RTL seine Daily-Soap "Herz über Kopf" aus. Dabei dreht sich alles um das Schicksal der Figur Kathi: Deren Ehemann ist spurlos verschwunden, geblieben sind Schulden und die beiden Kinder. Bei einem Unfall taucht ein gewisser Robert als Retter auf - und die Geschichte nimmt ihren Lauf.

Herzschmerz und Krimi also - die Zutaten einer Crimenovela, einer Unterart der aus Südamerika stammenden Telenovela, wie die Medienwissenschaftlerin Joan Kristin Bleicher im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur erklärt: "Das ist natürlich so eine Erlebnisoptimierung. Liebe und Spannung - das soll Quote bringen."

Etwas für die klassische Couch-Potato

Doch kann das heutzutage erfolgreich sein? Generell habe serielles Erzählen eine starke Bindungskraft, gerade bei Langzeitserien entstehe eine Art "virtueller Freundeskreis", so Bleicher. Und es gebe nach wie vor die "klassische Couch-Potato", die einfach auf den Knopf drücken und eine Serie schauen wolle.

Die jüngeren Zuschauer als werberelevante Zielgruppe wanderten jedoch zunehmend auf Videostream-Plattformen ab: "Da muss man schon was bieten, um die zum Fernsehen zurückzugewinnen und daher wahrscheinlich die Prise Crime auf Liebe oben drauf", mutmaßt Bleicher.

(bth)