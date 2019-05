Die Polizei fahndete nach den RAF-Terroristen in 20 Ländern. (imago )

Das Rätsel ihrer verschwundenen Mutter lag wie ein Schatten über Claudias Kinderleben. Auf dem Schulweg sah sie Fahndungsfotos: "Gefährliche Terroristin Jutta M. gesucht. 100.000 DM für den, der einen Hinweis geben kann." Sie schämte sich für ihre Mutter, hatte aber gleichzeitig Sehnsucht nach ihr. Was eine Terroristin ist und warum man sie suchte, hat ihr niemand erklärt. Seit ihrem 4. Lebensjahr sorgte Vater Ernst P. für das Kind. Jutta kam nur selten vorbei. Nach dem Attentat auf Jürgen Ponto 1977 war sie 14 Jahre lang ganz verschwunden.

Die Tochter der Terroristin

Feature von Rosvita Krausz

Regie: Wolfgang Bauernfeind

Mit: Tina Engel, Joachim Schönfeld

Ton: Holger Kliemchen

Produktion: MDR 2018

Länge: 54'18

Rosvita Krausz, geboren 1945 in Potsdam, Hörfunkjournalistin. Sie studierte Germanistik in Hamburg und besuchte die NDR-Rundfunkschule bei Axel Eggebrecht. Als Feature-Autorin ist sie für ihre gründlichen Recherchen bekannt. Sie versucht immer, sich der Wahrheit von vielen Perspektiven zu nähern. Ihre Stücke erzählen von Außenseitern, Grenzgängern und Traumatisierten. Rosvita Krausz lebt und arbeitet in Hamburg. Zuletzt für Deutschlandradio: "Er arbeitete umsichtig und gewissenhaft – Über den Krankenhausmörder Niels Högel" (Dlf 2018).