Kulturnachrichten

Dienstag, 28. August 2018

Romy-Schneider-Drama will Auslands-Oscar holen Entscheidung für deutschen Oscar-Kandidaten fällt Donnerstag Elf Filme bewerben sich darum, für Deutschland ins Oscar-Rennen zu gehen. Mit dabei auch das Romy-Schneider-Drama "3 Tage in Quiberon". Das Werk von Regisseurin Emily Atef, in dem es um das Leben der legendären Schauspielerin geht, gehört zu insgesamt elf Bewerbern, die den begehrten Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film bei der Oscar-Verleihung im kommenden Jahr nach Deutschland holen wollen. Eingereicht wurde auch der Film "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck. 2007 hatte der Regisseur mit seinem Film "Das Leben der Anderen" den Auslands-Oscar gewonnen. Zu den Bewerbern gehören unter anderem noch "Ballon" von Michael Bully Herbig und "Der Hauptmann" von Robert Schwentke. Eine unabhängige Fachjury soll einen der Filme auswählen, die Entscheidung will German Films an diesem Donnerstag bekanntgeben. Die Oscar-Verleihung findet am 24. Februar statt.

Behinderung von Journalisten: Aufklärung versprochen Innenministerium werde die notwendigen Konsequenzen ziehen Nach der mutmaßlichen Behinderung von Journalisten bei einem Polizeieinsatz in Stuttgart hat der baden-württembergische CDU-Innenminister Thomas Strobl eine lückenlose Aufklärung zugesagt. "Selbstverständlich befasst sich das Innenministerium mit dem Vorgang und wird, wenn nötig, die notwendigen Konsequenzen ziehen", sagte ein Ministeriumssprecher. Die Grundrechte, insbesondere die Pressefreiheit, würden stets und überall gelten. Hintergrund ist ein Polizeieinsatz am dritten Augustwochenende in Stuttgart an einem Infostand der rechtsextremen "Identitären Bewegung". Journalisten, die darüber berichten wollten, seien von einem Polizeibeamten mit Worten wie "die Pressefreiheit ist jetzt ausgesetzt" am Betreten einer U-Bahn-Station gehindert worden, hieß es in einem Brief der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion an Strobl. Die Strafanzeige eines Journalisten gegen ein IB-Mitglied, das ihm Gewalt angedroht habe, sei von der Polizei zudem erst nach wiederholtem Drängen aufgenommen worden.

Gremium will Übergriffe bei Tiroler Festspielen klären Intendant Gustav Kuhn muss eigene Unschuld beweisen In Österreich geht ab sofort eine Kommission den Vorwürfen über sexuelle Übergriffe bei den Tiroler Festspielen Erl nach. Der Antrag der Festspiele bei der im Kanzleramt angesiedelten Gleichbehandlungskommission sei nun gestellt, sagte die Ombudsfrau der Festspiele, Christine Baur. Vor diesem Gremium herrsche eine Umkehr der Beweislast: Nicht die Betroffenen müssten die Übergriffe beweisen, sondern der Intendant der Festspiele Gustav Kuhn müsse glaubwürdig machen, dass an den Vorwürfen gegen ihn nichts dran sei. Fünf Musikerinnen hatten von "unerwünschten Küssen", dem "Griff zwischen die Beine", "ungehemmter Aggression" sowie "Mobbing, öffentlicher Bloßstellung, Demütigung und Schikane" berichtet. Der 72-jährige Kuhn bestreitet das, lässt aber bis zur Klärung des Falls seine Funktion als künstlerischer Leiter ruhen. Auch die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Mit der interimistischen Leitung der Festspiele wurde Kuhns bisheriger Stellvertreter Andreas Leisner betraut.

Intendant der Semperoper will politisches Musiktheater Intendant Peter Theiler: "Es gibt keine apolitische Kunst" Die Semperoper Dresden darf nach Ansicht ihres neuen Intendanten kein "politikfreies" Musiktheater sein. "Es gibt keine apolitische Kunst. Eine Haltung zu den Themen unserer Zeit ist wichtig", sagte Peter Theiler in Dresden. Er verstehe das aber nicht doktrinär, sondern im analytischen Sinne. "Es gilt Themen aufzugreifen, die heutige Menschen bewegen." Die Semperoper Dresden geht an diesem Mittwoch mit dem neuen Intendanten in die neue Spielzeit. Der 62 Jahre alte Schweizer war zuvor Generalintendant der Staatstheater Nürnberg. Erste Premiere ist Arnold Schönbergs "Moses und Aron" am 29. September. Für die erste Spielzeit Theilers wurden zwölf Premieren angekündigt.