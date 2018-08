Kulturnachrichten

Montag, 27. August 2018

Romy-Schneider-Drama will Auslands-Oscar holen Entscheidung für deutschen Oscar-Kandidaten fällt Donnerstag Elf Filme bewerben sich darum, für Deutschland ins Oscar-Rennen zu gehen. Mit dabei auch das Romy-Schneider-Drama "3 Tage in Quiberon". Das Werk von Regisseurin Emily Atef, in dem es um das Leben der legendären Schauspielerin geht, gehört zu insgesamt elf Bewerbern, die den begehrten Preis für den besten nicht-englischsprachigen Film bei der Oscar-Verleihung im kommenden Jahr nach Deutschland holen wollen. Eingereicht wurde auch der Film "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck. 2007 hatte der Regisseur mit seinem Film "Das Leben der Anderen" den Auslands-Oscar gewonnen. Zu den Bewerbern gehören unter anderem noch "Ballon" von Michael Bully Herbig und "Der Hauptmann" von Robert Schwentke. Eine unabhängige Fachjury soll einen der Filme auswählen, die Entscheidung will German Films an diesem Donnerstag bekanntgeben. Die Oscar-Verleihung findet am 24. Februar statt.

Gremium will Übergriffe bei Tiroler Festspielen klären Intendant Gustav Kuhn werden unter anderem "unerwünschte Küsse" vorgeworfen In Österreich geht ab sofort eine Kommission den Vorwürfen über sexuelle Übergriffe bei den Tiroler Festspielen Erl nach. Der Antrag der Festspiele bei der im Kanzleramt angesiedelten Gleichbehandlungskommission sei nun gestellt, sagte die Ombudsfrau der Festspiele, Christine Baur. Vor diesem Gremium herrsche eine Umkehr der Beweislast: Nicht die Betroffenen müssten die Übergriffe beweisen, sondern der Intendant der Festspiele Gustav Kuhn müsse glaubwürdig machen, dass an den Vorwürfen gegen ihn nichts dran sei. Fünf Musikerinnen hatten von "unerwünschten Küssen", dem "Griff zwischen die Beine", "ungehemmter Aggression" sowie "Mobbing, öffentlicher Bloßstellung, Demütigung und Schikane" berichtet. Der 72-jährige Kuhn bestreitet das, lässt aber bis zur Klärung des Falls seine Funktion als künstlerischer Leiter ruhen. Auch die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Mit der interimistischen Leitung der Festspiele wurde Kuhns bisheriger Stellvertreter Andreas Leisner betraut.

Zisterzienserorden gründet Priorat in Neuzelle Mönche planen Klosterneubau in Brandenburg Bei der traditionellen Wallfahrt des Bistums Görlitz wird am kommenden Sonntag im brandenburgischen Barockkloster Neuzelle ein neues Priorat des Zisterzienserordens gegründet. Die neuen Mönche aus dem österreichischen Stift Heiligenkreuz planen für das neue Kloster Neuzelle rund zwölf Kilometer entfernt vom historischen Standort ein Neubau zu errichten. Die Mönche begründen ihre Entscheidung, nicht wie zunächst geplant in die Anlage des historischen Zisterzienserklosters zu ziehen, mit den Bedürfnissen des klösterlichen Alltags nach Stille, mit besserer Energieeffizienz, weniger Problemen mit dem Denkmalschutz und den Erwartungen von Geldgebern. Die Gründung des neuen Priorats als Tochterkloster von Stift Heiligenkreuz sei ein ganz außergewöhnliches Ereignis, sagte die brandenburgische Kulturministerin Martina Münch (SPD).

Intendant der Semperoper will politisches Musiktheater Intendant Peter Theiler: "Es gibt keine apolitische Kunst" Die Semperoper Dresden darf nach Ansicht ihres neuen Intendanten kein "politikfreies" Musiktheater sein. "Es gibt keine apolitische Kunst. Eine Haltung zu den Themen unserer Zeit ist wichtig", sagte Peter Theiler in Dresden. Er verstehe das aber nicht doktrinär, sondern im analytischen Sinne. "Es gilt Themen aufzugreifen, die heutige Menschen bewegen." Die Semperoper Dresden geht an diesem Mittwoch mit dem neuen Intendanten in die neue Spielzeit. Der 62 Jahre alte Schweizer war zuvor Generalintendant der Staatstheater Nürnberg. Erste Premiere ist Arnold Schönbergs "Moses und Aron" am 29. September. Für die erste Spielzeit Theilers wurden zwölf Premieren angekündigt.

Sopranistin Inge Borkh gestorben Ihre Paraderollen waren "Salome" und Elektra" Die Sopranistin Inge Borkh ist tot. Sie gilt als Prototyp der singenden Schauspielerin. Ihre Bühnenkarriere begann sie am Sprechtheater und als Tänzerin, bevor sie zum Operngesang wechselte. In ihren Paraderollen "Salome" und "Elektra“ war sie ab Mitte der Fünfziger wegen ihrer Dramatik und Intensität eine Sensation. 1973 kehrte Inge Borkh der Oper den Rücken und arbeitete wieder als Schauspielerin. Sie starb am Samstag mit 97 Jahren in Stuttgart.

Journalistin Mesale Tolu ist zurück in Deutschland Sie will sich für die Freilassung anderer Inhaftierter einsetzen Die in der Türkei angeklagte Journalistin Mesale Tolu ist wieder in Deutschland. Am Sonntagmittag landete die deutsche Staatsbürgerin 16 Monate nach ihrer Festnahme gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn auf dem Stuttgarter Flughafen. "Ich freue mich aber nicht wirklich über die Ausreise", sagte Tolu vor Journalisten. Die gebürtige Ulmerin wisse, dass sich in dem Land, in dem sie eingesperrt war, nichts verändert hat. Zahlreiche Kollegen, Oppositionelle, Anwälte, aber auch Studenten seien immer noch eingesperrt - unter ihnen auch Tolus Ehemann. Für deren Freilassung wolle Tolu sich weiter einsetzen. Ein türkisches Gericht hatte die Ausreisesperre für die Reporterin aufgehoben. Der Prozess gegen sie soll aber fortgesetzt werden.

Staatstheater Cottbus wird Vierspartenhaus Leistungen des Balletts sollen mit eigener Sparte gewürdigt werden Das Staatstheater Cottbus arbeitet künftig als Vierspartenhaus. Zu den bisherigen drei Fächern Oper, Schauspiel und Konzert kam das Ballett als eigene Sparte hinzu, wie die Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) mitteilte. Damit wolle man auch die Leistungen des Balletts in den vergangenen Jahren würdigen. Die Einnahmen über den Kartenverkauf an Brandenburgs einzigem Staatstheater stiegen in der vergangenen Spielzeit im Vergleich zu der vorigen kräftig, wie es von der Stiftung weiter hieß. Vor allem im Fach Oper habe es einen starken Zuwachs gegeben. Das krisengeschüttelte Theater versucht, weiter Ruhe in den eigenen Betrieb zu bringen. Vor Monaten war Kritik aus dem Ensemble am Führungsstil des Generalmusikdirektors Evan Alexis Christ immer lauter geworden. Die Krise führte dazu, dass Intendant Martin Schüler seinen Posten räumte - Christ und der Stiftungs-Chef erhielten Kündigungen. Christ wehrt sich juristisch dagegen, der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Die Ausschreibungen für die Stellen des Generalmusikdirektors und des Intendanten laufen derzeit.