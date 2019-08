Kulturnachrichten

Dienstag, 6. August 2019

Rolls-Royce von Liz Taylor wird versteigert In New York wird der berühmteste Rolls-Royce von Liz Taylor versteigert. Das dunkelgrüne Cabriolet wurde als "Grüne Göttin" bekannt. Die Schauspielerin nahm den Wagen auch mit auf ihre Reisen. Unter anderem wurde er nach Rom verschifft, als Taylor dort Kleopatra drehte. Der Rolls-Royce könnte bis zu drei Millionen US-Dollar einbringen.

Der Schöpfer der Village People stirbt mit 82 Jahren Der französische Musikproduzent und Miterfinder der Kultband Village People, Henri Belolom, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte die französische Musikrechte-Gesellschaft Sacem mit. Auf Twitter bekundete die Organisation ihre Trauer über den Tod des in Marokko geborenen Komponisten. Belolo war einer der Pioniere der Disko-Bewegung der späten 1970er Jahre. Zusammen mit seinem französischen Kollegen Jacques Morali stellte er nach dem Umzug der beiden nach New York die sechsköpfige Band Village People zusammen, die mit Hits wie "YMCA", "In the Navy" und "Macho Man" Erfolge feierte. Die Band mit den Figuren muskelbepackter Bauarbeiter, Biker, Cowboys und Soldaten wurde schnell zu einer Ikone der Popkultur, "YMCA" wurde zur Hymne der LGBT-Bewegung.

Frankfurt und Slubice wollen Kulturhauptstadt werden Frankfurt (Oder) und die polnische Stadt Slubice wollen gemeinsam Kulturhauptstadt Europas werden. Die beiden Städte seien Leuchttürme, deshalb sei es sinnvoll sich zu bewerben, sagte Oberbürgermeister René Wilke am Rande eines Treffens mit Außenminister Heiko Maas und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Man erhoffe sich Unterstützung von Bund und Land, so Wilke. Maas und Woidke signalisierten Bereitschaft für das Projekt Kulturhauptstadt im Jahr 2029. Vier Jahre haben Frankfurt und Slubice Zeit, ein Konzept für die Kulturstadt Europas zu erstellen. Dieses Jahr teilen sich die Städte Plovdiv in Bulgarien und Matera in Italien den Titel.

Netrebko sagt Bayreuth-Debüt ab Opern-Star Anna Netrebko hat ihr Debüt bei den Bayreuther Festspielen abgesagt. Sie müsse die beiden "Lohengrin"-Aufführungen am 14. und 18. August erschöpfungsbedingt absagen, teilten die Festspiele mit. Zwar sei ihre Stimme nicht angegriffen, jedoch folge sie dringlichem ärztlichen Rat zu einer dreiwöchigen Pause, um sich vollständig regenerieren zu können. Netrebko sollte in der Inszenierung von Regisseur Yuval Sharon die Elsa singen. Es wäre ihr erster Auftritt auf dem Grünen Hügel gewesen. In der vergangenen Woche hatte die Sopranistin bereits einen Auftritt bei den Salzburger Festspielen wegen einer Erkältung kurzfristig abgesagt.

Bayern gibt Nazi-Raubkunst-Werke zurück Bayerns Kunstminister Sibler hat neun Nazi-Raubkunstwerke an eine jüdische Familie zurückgegeben. Am Vormittag nahm ein Vertreter der Erben der ursprünglichen Eigentümer Julius und Semaya Davidsohn in München die Werke in Empfang. Es handelt sich nach Ministeriumsangaben um fünf Gemälde, drei Farbstiche und eine Holztafel mit Elfenbeinreliefs. Sie seien im November 1938 im Rahmen einer staatlichen Kunstraubaktion von der Geheimen Staatspolizei beschlagnahmt worden. 1955 seien sie dann in bayerischen Besitz gelangt. Das jüdische Ehepaar Julius und Semaya Davidsohn lebte seit 1917 in München. Die Nationalsozialisten deportierten beide nach Theresienstadt, wo sie ermordet wurden.