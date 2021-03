Kulturnachrichten

Montag, 15. März 2021

"Roller" war erfolgreichster Song des Jahres 2020 Der Song "Roller" des Rappers Apache 207 wird beim Deutschen Musikautorenpreis zum zweiten Mal in Folge als "Erfolgreichstes Werk des vergangenen Jahres" gewürdigt. Nach 2019 habe das Lied auch 2020 die Charts dominiert, berichtete die Rechteverwertungsgesellschaft GEMA in München. "Roller" kam laut Mitteilung auf 113 Millionen Abrufe bei Youtube, auf Plattformen für Musik-Streaming waren es rund 275 Millionen. Auch im Radio fand der Song viele Hörer.

Beyoncé knackt Rekord bei den Grammys In Los Angeles sind die Grammys verliehen worden, die begehrtesten Musikpreise der Welt. Die US-Sängerin Beyoncé erhielt insgesamt vier Preise, unter anderem für die "beste R&B-Performance". Mit jetzt insgesamt 28 Auszeichnungen hat sie mehr als jede andere Musikerin in der Grammy-Geschichte. Den Grammy für die beste Platte des Jahres sicherte sich Pop-Sängerin Taylor Swift. Ihr Album "Folklore" war das erste von insgesamt zwei, das die Künstlerin während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie aufnahm. Die Auszeichnung in der Kategorie Aufnahme des Jahres bekam Billie Eilish für ihren Hit "Everything I Wanted". Die US-Rapperin Megan Thee Stallion wurde als beste neue Künstlerin ausgezeichnet. Deutsche Hoffnungen erfüllten sich dagegen nicht: Der Pianist Igor Levit ging in der Kategorie "Bestes klassisches Instrumentalsolo" leer aus. Die 63. Grammy-Verleihung hätte ursprünglich schon Ende Januar stattfinden sollen, musste wegen der Corona-Lage aber verschoben werden.

"Wochen gegen Rassismus" starten Mehr als 1.200 Aktionen finden bundesweit im Rahmen der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" vom 15. bis 28. März statt. Die von den Vereinten Nationen ausgerufenen Aktionswochen setzten unter dem Motto "Solidarität. Grenzenlos" ein buntes Zeichen gegen Ausgrenzung, Hass und Diskriminierung, sagte der Geschäftsführer der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus, Jürgen Micksch, in Darmstadt. Die meisten Veranstaltungen fänden digital im Internet statt, darunter Lesungen, Diskussionen, Fotoaktionen, Plakatwettbewerbe, Workshops, Filme, Ausstellungen, Vorträge und ein Comicprojekt.

Wort "Memphis" führte zu Account-Sperrung bei Twitter Twitter-Nutzer, die gestern den Namen der Stadt Memphis erwähnten, mussten mit überraschenden Konsequenzen rechnen: Einige Accounts wurden danach für zwölf Stunden gesperrt. Twitter sprach von einem Fehler, der inzwischen behoben worden sei. Eine Erklärung, wie es dazu kam, gab es zunächst nicht. Das Problem fiel unter anderem Fans des Basketball-Teams Memphis Grizzlies auf - sowie Nutzern, die den Namen des Fußball-Spielers Memphis Depay erwähnten. Nachdem sich Hinweise auf den Software-Fehler im Netz verbreiteten, twitterten viele Nutzer extra das Wort "Memphis" und bekamen umgehend per Mail eine Warnung von Twitter, dass sie gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hätten.

Cello-Virtuose Yo-Yo Ma spielt in Corona-Impfzentrum Der weltberühmte Cellist Yo-Yo Ma hat ein improvisiertes Konzert in einem Corona-Impfzentrum im US-Bundesstaat Massachusetts gegeben. Nachdem der Künstler dort am Samstag seine zweite Impfdosis erhalten hatte, überraschte er das Personal und die anderen Patienten mit einer etwa fünfzehnminütigen musikalischen Einlage. Das "Berkshire Community College", in dem sich das Impfzentrum befindet, veröffentlichte Ausschnitte des Konzerts auf seiner Facebook-Seite. Yo-Yo Ma, US-Amerikaner mit chinesischen Wurzeln, habe als Dank für die Impfung etwas zurückgeben wollen, sagte der Verantwortliche des Zentrums einer Lokalzeitung. Der Cello-Virtuose posted seit einem Jahr regelmäßig seine Interpretationen von Werken Bachs, Beethovens und anderer Komponisten in den sozialen Netzwerken, unter den Hashtags #songsofcomfort oder #songsofhope.

Verloren geglaubter "Schatz von Sárvár" wird versteigert Bislang verloren geglaubte Kunstgegenstände aus dem Besitz der bayerischen Königsfamilie werden ab Montag in München versteigert. Nach Angaben des Auktionshauses Neumeister stammen sie aus Schloss Nádasdy in der westungarischen Stadt Sárvár, in der König Ludwig III. vor bald 100 Jahren, am 18. Oktober 1921, starb. Die Familie habe auf der Flucht vor der Roten Armee zahlreiche Kunstgegenstände im Schloss zurücklassen müssen, sagte die Geschäftsführerin des Auktionshauses, Katrin Stoll. Vieles sei eingemauert worden und erst 1952 wieder zum Vorschein gekommen. Nach dem EU-Beitritt Ungarns 2004 hätten die rechtmäßigen Erben Restitutionsverhandlungen mit dem ungarischen Staat aufgenommen. "Nun ist der Schatz von Sárvár frei", so Stoll.

Es sei "ein seltener Glücksfall", dass "Kunstgegenstände von dermaßen großer historischer Bedeutung, dazu noch in gesicherter Provenienz, in eine Auktion gelangen". Unter den Hammer kommen Silber, Porzellan und Gemälde aus dem Besitz der Wittelsbacher Königsfamilie. Besondere Highlights sind die teils unbekannten Porträts, gemalt von Joseph Stieler, dem Hofmaler von König Ludwig I.