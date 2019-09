Rolf Kühn Quartet live in Hamburg Ungebremste Spielfreude

Moderation: Matthias Wegner

Rolf Kühn (Harald Hoffmann)

Der Klarinettist Rolf Kühn verkörpert die deutsche Jazzgeschichte, wie niemand sonst. Auch im 90. Lebensjahr ist sein Tatendrang ungebrochen, seine Vitalität höchst bemerkenswert. Im Januar gastierte er mit seinem Quartett im Hamburger Stage Club.

Rolf Kühn wurde am 29. September 1929 in Köln geboren, ist in Leipzig aufgewachsen und kam über Hamburg im Jahr 1950 nach Berlin, um beim damaligen RIAS-Tanzorchester anzufangen. Nach ein paar Jahren ging es für ihn in die Jazz-Metropole New York, wo Kühn mit vielen bedeutenden Jazzlegenden spielte und er den Grundstein für eine beeindruckende internationale Karriere legte.

Bis heute hat Kühn nichts von seiner Neugierde, Kreativität und Spielfreude eingebüßt. Er tritt häufig mit Musikerinnen und Musikern auf, die locker seine Enkel sein könnten. Dabei spult er nicht einfach nur bewährte Muster ab, sondern arbeitet täglich daran, noch besser zu werden, wie er es gerne im Interview formuliert.

Rolf Kühn Quartet (Harald Hoffmann)

Im Sommer 2018 veröffentlichte Rolf Kühn mit "Yellow and Blue" sein bislang letztes Studio-Album und dieses Repertoire stand auch im Mittelpunkt des Hamburger Konzertes am 22. Januar 2019.

Ergänzt wird dieser Mitschnitt mit historischen Aufnahmen von den Berliner Jazztagen 1966 und vom Newport Jazz Festival 1967.

Rolf Kühn Quartet: "Yellow & Blue"

Rolf Kühn, Klarinette

Frank Chastenier, Klavier

Lisa Wulff, Bass

Tupac Mantilla, Schlagzeug und Perkussion

Stage Club, Hamburg

Aufzeichnung vom 22.01.2019