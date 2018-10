Kulturnachrichten

Freitag, 19. Oktober 2018

Roland Jahn verlässt Förderverein Hohenschönhausen Jahn: Der antitotalitäre Konsens ist nicht mehr gegeben Der Bundesbeauftragte für die Stasiunterlagen, Roland Jahn, ist aus dem Förderverein der Stasiopfer-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen ausgetreten. Das teilte seine Sprecherin mit. "Auch für ihn ist nach der Mitgliederversammlung der antitotalitäre Konsens beim Verein nicht mehr gegeben", sagte sie. Am Förderverein hatte es immer wieder Kritik wegen einer vermeintlichen Nähe zur AfD und der Verharmlosung der NS-Zeit in deren Reihen gegeben. Erst vor wenigen Tagen hatten zwei frühere Bundestagsabgeordnete der Grünen, Wolfgang Wieland und Lukas Beckmann, den Verein verlassen. Bei der Neuwahl des Vorstands sei die Chance auf einen personellen und politischen Neubeginn nicht genutzt worden.

Pianist Rhodes: Katholische Kirche ist gefährlich Der Musiker setzt sich für Kinderschutzorganisationen ein Der britische Pianist und Aktivist gegen sexuellen Kindesmissbrauch James Rhodes hat die katholische Kirche als "eine der korruptesten und gefährlichsten Institutionen der Welt" bezeichnet "wenn es um Kinder und ihre Sicherheit geht." Der in Spanien lebende Musiker und Autor war als Kind über Jahre von einem Lehrer an seiner Schule missbraucht worden. Er macht sich für Kinderschutzorganisationen stark. Im August hatte James Rhodes den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez aufgefordert, ein Gesetz zum Schutz von Kindern umzusetzen, an dem eine Expertengruppe arbeitet. Es sieht unter anderem verlängerte Verjährungsfristen für sexuelle Gewalt gegen Minderjährige vor.

Urheberrechtsänderung: Mehr Bücher in Blindenschrift Barrierefreie Kopien von Literatur künftig ohne Zustimmung des Urhebers möglich Blinde und sehbehinderte Menschen sollen einen besseren Zugang zu Literatur erhalten. Deshalb wird Betroffenen sowie Blindenbibliotheken jetzt das Recht eingeräumt, ohne Zustimmung des Urhebers barrierefreie Kopien literarischer Werke herzustellen - also Hörbücher oder Bücher in Blindenschrift. Eine entsprechende Änderung des Urhebergesetzes hat der Bundestag verabschiedet. Das Parlament setzt damit den Vertrag von Marrakesch aus dem Jahr 2013 um. Dieser regelt die barrierefreie Verfügbarkeit von urheberrechtlich geschützten Werken auf internationaler Ebene. In Deutschland sind Schätzungen zufolge derzeit nur fünf Prozent der veröffentlichten Literatur für Blinde und Sehbehinderte zugänglich.

Pussy-Riot-Aktivistin kritisiert Gefängnisse in Russland Folter und Todesfälle sei in russischen Straflagern an der Tagesordnung Die Aktionskünstlerin Nadja Tolokonnikowa von der Moskauer Punkband Pussy Riot hat die grauenvollen Methoden und Zustände in russischen Straflagern kritisiert. Dort gehörten "Folter, Schläge und Todesfälle" zum Alltag, sagte Tolokonnikowa in einer Videobotschaft, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Im Lager "IK-14" östlich von Moskau müssten Frauen 16 Stunden am Tag arbeiten, ohne ausreichend essen oder schlafen zu können. "Ich weiß, dass ein anderes Gefängnissystem möglich ist", sagte sie mit Verweis auf Norwegen und andere skandinavische Länder. Ihre Anhänger rief Tolokonnikowa zu einer "Kultur der Revolte" auf. Die Menschen müssten gegen autoritäre Menschen wie US-Präsident Trump, Russlands Präsident Putin und den ungarische Ministerpräsident Orban aufbegehren.Tolokonnikowa und ihre Mitstreiterin Maria Aljochina waren 2012 nach einem schrillen Punkprotest in einer Kirche wegen "Rowdytums aus religiösem Hass" zu zwei Jahren Straflager verurteilt worden. Sie kamen Ende 2013 frei.

Preise für Popkultur verliehen Künstler wurden in zwölf Kategorien geehrt Die australische Sängerin Kat Frankie und der Chemnitzer Rapper Trettmann sind mit dem Preis für Popkultur ausgezeichnet worden. Die beiden Musiker wurden am Abend in Berlin zur „Lieblings-Solokünstlerin und „Lieblings-Solokünstler gekürt. Die Beatsteaks setzten sich erneut in der Kategorie „Lieblingsband durch. Auch ein Stück gelebte Popkultur wurde geehrt: das Anti-Nazi-Festival „Jamel rockt den Förster. Es wurde vom Künstlerehepaar Birgit und Horst Lohmeyer in Mecklenburg-Vorpommern organisiert. Der alternative Preis wird von einer Jury aus Mitgliedern eines Vereins verliehen, in diesem Jahr zum dritten Mal. Musikschaffende hatten den Preis 2016 als eine Alternative zu kommerziellen Trophäen ins Leben gerufen.

Berliner Akademie der Künste erwirbt Rutschky Archive Nachlässe enthalten detaillierte publizstische Entwürfe Das Literaturarchiv der Akademie der Künste erwirbt Archive von Katharina und Michael Rutschky. Die Bestände enthalten jeweils Werkentwürfe und Materialien zu den publizistischen und essayistischen Arbeiten. Dazu gehören u.a. auch Tagebücher, Fotografien und bildkünstlerische Arbeiten, wie die Akademie in einer Pressemeldung mitteilte. Der Gesamtumfang beider Archive beläuft sich auf dreizehn laufende Meter. Die beiden Publizisten Katharina Rutschky (1941-2010) und Michael Rutschky (1943-2018) gehörten zu den profiliertesten Essayisten ihrer Generation. Mit einer vieldiskutierten Quellensammlung prägte Katharina Rutschky 1977 den Begriff "Schwarze Pädagogik". Intensiv beschäftigte sie sich mit Geschlechtersoziologie und feministischer Politik, ebenso mit den Debatten um Kindesmissbrauch. Michael Rutschky leistete Pionierarbeit zur Beschreibung der 1970er Jahre. Aus Notizen seines Vaters verfasste er eine Chronik der Nachkriegszeit. Die Akademie der Künste zeichnete Michael Rutschky, 1997, und Katharina Rutschky, 1999, mit dem Heinrich-Mann-Preis für Essayistik aus.

Ellen-Auerbach-Stipendium an Fotografin Annette Frick Auszeichnung für besonderen Blick auf Berlin und Menschen Die Fotografin Annette Frick wird mit dem Ellen-Auerbach-Stipendium der Berliner Akademie der Künste geehrt. Die Jury sprach ihr die Auszeichnung für die Kompromisslosigkeit zu, mit der sie das "Nonkonforme, Nicht-Fixierbare, Unabgeschlossene von Mensch und Stadt" in den Blick nehme und ihm eine radikale künstlerische Form gebe. In analogen Schwarzweißbildern und Diareihen porträtiere die 1957 geborene Fotografin mit großer Empathie Personen der Berliner Subkultur und fotografiere das architektonische Berlin im Umbruch. Das mit 20 000 Euro dotierte Stipendium wird Annette Frick am 14. November in der Akademie der Künste verliehen.

Neun von zehn Menschen lesen Zeitung Nutzer lesen mehr digitale als gedruckte Angebote Neun von zehn Menschen in Deutschland über 14 Jahre lesen nach einer neuen Studie regelmäßig gedruckte oder digitale Zeitungen. Während die Printtitel von 42 Millionen Menschen, also knapp 60 Prozent, gelesen werden, nutzen 47,2 Millionen (67,1 Prozent) die mehr als mehr als 600 journalistischen Digitalangebote der Zeitungsverlage. Damit erreichen Zeitungen insgesamt 89 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre, wie der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) mitteilte. Bundesweit nutzen 43 Prozent sowohl eine gedruckte als auch eine digitale Zeitungsausgabe. Ein Drittel (33 Prozent) liest ausschließlich digital, 24 Prozent nur gedruckt. In Deutschland erscheinen laut BDZV täglich 351 Tageszeitungen mit 1528 lokalen Ausgaben in einer gedruckten Gesamtauflage von 16,8 Millionen Exemplaren. Außerdem kommen weitere 21 Wochenzeitungen mit 1,7 Millionen Exemplaren und sieben Sonntagszeitungen mit einer Auflage von 2,9 Millionen heraus.