Roger Willemsen: "Musik" Musik als Lebensgefühl

Von René Aguigah

Heute in unserem Adventskalender: "Musik" von Roger Willemsen (Deutschlandradio/ S. Fischer Verlag)

Roger Willemsen war ein leidenschaftlicher Musikfreund und Jazzkenner. In der postum veröffentlichten Essaysammlung "Musik" lernt man ihn als sinnlichen Intellektuellen kennen, dessen Freude an der Musik keine Genregrenzen kannte.

"Ein Buch, in dem es um ganz unterschiedliche Facetten von Musik geht", sagt unser Redakteur René Aguigah. "Das Besondere an diesem Buch ist, dass es keine Systematik hat. Es gibt viele kurze, kleine Stücke, an denen ihre Unterschiedlichkeit und Vielgestaltigkeit besticht. Manche sind ganz grob, schnell gezeichnet. Andere sind feingliedrig und einfühlsam. Eine Intellektualität, die sehr sinnlich ist - typisch Roger Willemsen - und fast schon philosophisch ist. Das allererste Stück handelt von Stille: Willemsen legt hier auf wenigen Seiten dar, inwiefern man Musik so richtig hören kann, wenn man einmal so richtig in Stille getaucht ist. Darüber kommt man wirklich ins Nachdenken und Nachfühlen dessen, was er schreibt."