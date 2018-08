Kulturnachrichten

Samstag, 18. August 2018

Römischer Pferdekopf im Museum enthüllt Fund von Weltrang in Hessen Neun Jahre nach seiner Entdeckung ist ein 2000 Jahre alter römischer Pferdekopf aus Bronze zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich. Der archäologische Sensationsfund aus Mittelhessen, um den immer noch juristisch gestritten wird, ist das Kernstück der neuen Dauerausstellung im Römerkastell Saalburg bei Bad Homburg. Das neugestaltete Museum wird an diesem Sonntag eröffnet. Der Pferdekopf wurde 2009 bei archäologischen Grabungen in Waldgirmes in einem elf Meter tiefen Brunnenschacht entdeckt und seither aufwändig restauriert. Er war Teil eines Reiterstandbildes, auf dem wohl der römische Herrscher Augustus saß. Der knapp 60 Zentimeter lange Kopf wurde als Fund von Weltrang eingestuft. Das Land streitet noch immer mit dem Bauern, auf dessen Grundstück der Fund entdeckt wurde, um die Höhe der Entschädigung. Zuletzt sprach das Landgericht Limburg dem Landwirt in erster Instanz 773 000 Euro zu. Der hessische Kunstminister Boris Rhein (CDU) ließ noch offen, ob das Land Hessen Berufung einlegt. Die Frist dafür endet am 27. August.

Violinist Charles Yang erhält Leonard Bernstein Award Für die Überwindung der Grenzen zwischen ernster und unterhaltsamer Musik Der US-amerikanische Geiger Charles Yang aus Texas ist am Freitag mit dem Leonard Bernstein Award ausgezeichnet worden. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde ihm in der Lübecker Musik- und Kongresshalle überreicht, wie die Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival am Freitag mitteilte. Yang trat dort als Solist in Erich Wolfgang Korngolds Violinkonzert (D-Dur) auf und wurde vom Schleswig-Holstein Festival Orchestra begleitet. Yang überwinde "im besten Bernstein'schen Sinne" die Grenzen zwischen ernster und unterhaltsamer Musik, erklärte Festivalintendant Christian Kuhnt. Als klassisch ausgebildeter Musiker sei er mit den Traditionen seines Instruments vertraut und beherrsche gleichzeitig die Techniken und Stile der Pop-Musik.

Nordrhein-westfälisches Zeitungsportal 2,5 Millionen Zeitungsseiten freigeschaltet Historische Zeitungen von 1772 bis 1945 aus dem Bereich von Nordrhein-Westfalen können ab sofort online gelesen werden. Im nordrhein-westfälischen Zeitungsportal "zeitpunkt.nrw" seien bereits 2,5 Millionen Zeitungsseiten verfügbar, teilte die Universitiät Bonn mit. Unter Federführung der Universitäts- und Landesbibliothek Bonn (ULB) werde das Angebot in den nächsten Jahren kontinuierlich ausgebaut. "Zeitpunkt.nrw" enthält eine große Bandbreite an lokalen und regionalen Zeitungen, die von Archiven und Bibliotheken aus den verschiedenen Regionen des Landes für das Projekt zur Verfügung gestellt werden. Hinzu kämen die bereits digitalisierten Bestände der Universitäts- und Landesbibliotheken Bonn und Münster.

Antiker Käse in Ägypten ausgegraben Beigabe im Grab des Pthames Forscher haben in Ägypten eine feste, weißliche Substanz in einem antiken Gefäß ausgegraben. Es handele sich vermutlich um "den ältesten archäologischen festen Rückstand an Käse, der jemals gefunden wurde", teilten die Wissenschaftler in einer Studie im Journal "Analytical Chemistry" mit. Der Käse sei aus einem Gemisch aus Kuhmilch und Schafs- oder Ziegenmilch hergestellt worden. Ausgehoben wurde der Fund in der Sakkra-Totenstadt nahe Kairo bereits zwischen 2013 und 2014. Er war dem Grab des Ptahmes beigefügt worden, der in der antiken ägyptischen Stadt Memphis herrschte.