Kulturnachrichten

Freitag, 7. September 2018

Rockige Preisverleihung: Kravitz-Comeback beim Deutschen Radiopreis Auszeichnungen in elf Kategorien Mit rockigen Songs von Weltstar Lenny Kravitz haben sich Deutschlands Radiomacher in Hamburg gefeiert. Der 54-Jährige war am Donnerstagabend der künstlerische Hauptact bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises. Bei der Gala im "Schuppen 52" präsentierte der US-Rocker vor knapp 1000 Gästen sein noch unveröffentlichtes Album. Die Preise wurden in elf Kategorien verliehen, davon gingen sechs an private und fünf an öffentlich-rechtliche Sender. Großer Gewinner ist der Norddeutsche Rundfunk mit Gewinnen für drei Programme. 133 Sender hatten 385 Vorschläge eingereicht, mehr als je zuvor. Den Preis für die "Beste Comedy" erhielten Dietmar Simon und Buddy Ogün von der "Radio Hamburg Newsshow", den für die "Beste Innovation" Norbert Grundei und Mirko Marquardt für das "N-Joy Night Lab". Dort bekommen Newcomer die seltene Chance, eigene Sendungen live zu moderieren. RBB-Radio Fritz wurde für die Sendung "Fritz Abbechern - Kampf gegen den Pappbecher" für die "Beste Programmaktion" ausgezeichnet.

"Beste Moderatorin" wurde Kaya Laß mit ihrer Sendung "Mehr Musik bei der Arbeit" bei Antenne Niedersachsen. Philipp Schmid bekam für seine Sendung "Klassisch in den Tag" bei NDR Kultur die Auszeichnung "Bester Moderator". Für die "Beste Reportage" wurden die NDR-Info-Journalisten Benedikt Strunz und Philipp Eckstein geehrt, die sich mit den "Paradise Papers" auseinandergesetzt hatten. Für das "Beste Interview" mit einem ehemaligen Straßenkind wurde Kristin Hunfeld von Bremen ausgezeichnet. Über die Gewinner entschied eine vom Grimme-Institut ausgewählte unabhängige Jury. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland. Die Gala wurde bereits zum neunten Mal federführend vom NDR in Hamburg ausgerichtet. 69 öffentlich-rechtliche und private Radios übertrugen sie live.

Doch keine neue Filmsparte bei Oscar-Verleihung 2019 Die Verkürzung der Show auf drei Stunden bleibe aber bestehen Bei der 91. Oscar-Verleihung im kommenden Februar wird es nun doch keine neue Sparte zur Würdigung von Publikums-Hits geben. Das gab die Filmakademie in Beverly Hills bekannt. Damit machte der Verband einen Rückzieher von Plänen für die Einführung einer neuen Trophäen-Kategorie ("popular film"), die Anfang August verkündet worden war. "Es gab eine Vielzahl von Reaktionen auf die Einführung eines neuen Preises und wir erkennen die Notwendigkeit für weitere Diskussionen mit unseren Mitgliedern", teilte die Vorstandsvorsitzende der Academy, Dawn Hudson, in der Mitteilung mit. Man werde diesen Vorschlag weiter prüfen. An einigen angekündigten Änderungen werde die Oscar-Akademie aber festhalten. So soll die nächste Gala im Februar 2019 auf drei Stunden begrenzt werden. Nach den neuen Plänen werden einige Preise im Dolby-Theater während der Werbepausen statt in der Live-Show ausgeteilt. Höhepunkte dieser Ehrungen sollen dann in gekürzter Form in die weltweite Übertragung eingespielt werden. Die 91. Trophäen-Gala soll im kommenden Jahr soll am 24. Februar über die Bühne gehen.

Hollywood-Legende Burt Reynolds gestorben Der US-Schauspieler wurde 82 Jahre alt Hollywoodstar Burt Reynolds ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere US-Medien am Donnerstag übereinstimmend, darunter der Sender CNN und das Magazin "Hollywood Reporter". In der Westernserie "Rauchende Colts" war Reynolds in den 60er Jahren lange als Hufschmied Quint Asper zu sehen. Vor allem in den 70er und 80er Jahren galt Reynolds in Hollywood als Kassenmagnet. Thriller wie "Beim Sterben ist jeder der Erste" und "Ein ausgekochtes Schlitzohr" wurden zu Hits. Einen Oscar gewann der aus Michigan stammende Darsteller nie, für "Boogie Nights" 1998 aber einen Golden Globe als bester Nebendarsteller. Darin spielte er einen Pornofilm-Produzenten. Aus Hollywood war das einstige Sexsymbol später nach Florida gezogen. Dort betrieb er eine Schauspielschule. Zuletzt sollte Reynolds neben Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Al Pacino für Regisseur Quentin Tarantino am Film "Once Upon A Time in Hollywood" mitwirken, der 2019 erscheinen soll. "Burt Reynolds war einer meiner Helden", würdigte Arnold Schwarzenegger ihn auf Twitter.

Berliner Kultursenator unterstützt Mauer-Kunstprojekt "Beeindruckendes künstlerisches Unternehmen", so Lederer Kultursenator Klaus Lederer (Linke) unterstützt das umstrittene Kunstprojekt mit dem Wiederaufbau einer Mauer in Berlin. Das Vorhaben verspreche in seiner Dimension, auch seiner europäischen Dimension, ein "vergleichsloses und beeindruckendes künstlerisches Unternehmen" zu sein, erklärte Lederer auf dpa-Anfrage. Berlin sei als Auftaktort vor Paris und London gut gewählt, weil das Projekt "DAU Freiheit" auch die Erinnerung an Teilung und Leid in der Stadt berühre. Bei dem Projekt soll vom 12. Oktober an ein Häuserkarree in Berlin mit einer fast einen Kilometer langen Mauer abgeschottet werden. 1500 bis 3000 Besucher täglich können "Visa" kaufen und im Sperrbezirk das Gefühl des Freiheitsverlusts erleben, so die privaten Initiatoren. Die Berliner Behörden haben sich bisher skeptisch gezeigt, ob das Genehmigungsverfahren rechtzeitig abgeschlossen werden kann.

Erster Amtssitz von Ben Gurion wird Museum Das Gebäude wurde zwei Jahre lang restauriert Der erste Amtssitz der israelischen Ministerpräsidenten in Tel Aviv soll demnächst als Museum eröffnet werden. Das zweistöckige Gebäude im Kirya-Viertel, das bis in die Ära von Ariel Scharon (2001-2006) als Tel-Aviv-Büro des Regierungschefs fungierte, wurde zwei Jahre lang restauriert. Nach der Staatsgründung Israels 1948 hatte Premier David Ben Gurion das Gebäude als seine Residenz und für die Regierungstreffen übernommen. Ziel der Restaurierung sei es gewesen, das Original des Gebäudes sowie seinen Geist treu zu bewahren. Das Gebäude sah elf israelische Regierungschefs kommen und gehen.