Kulturnachrichten

Montag, 24. September 2018

Robert Seethaler mit Rheingau-Literatur-Preis geehrt Auszeichnung ist mit 111 Flaschen Riesling dotiert Der österreichische Schriftsteller Robert Seethaler ist in Geisenheim für sein jüngstes Werk "Das Feld" mit dem Rheingau-Literatur-Preis 2018 ausgezeichnet worden. Der Roman zeichne sich durch seinen "unverwechselbaren Erzählton und die Selbstverständlichkeit eines literarischen Umgangs mit dem Tod" aus, begründete die Jury ihre Wahl. Der Preis ist mit 11.111 Euro und 111 Flaschen Rheingau-Riesling dotiert. Der Rheingau-Literatur-Preis wurde zum 25. Mal verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Ulla Berkéwicz, Thomas Lehr, Robert Gernhardt, Ralf Rothmann, Ursula Krechel, Josef Haslinger, Sasa Stanisic und im vergangenen Jahr Ingo Schulze.

Bill Cosby: Strafmaß im Missbrauchsprozess erwartet Cosby droht 30-jährige Haftstrafe Im Missbrauchsprozess gegen den früheren US-Fernsehstar Bill Cosby wird voraussichtlich am Montag das Strafmaß verkündet. Der 81-Jährige war im April von einem Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania für schuldig befunden worden, im Jahr 2004 eine Frau durch Medikamente bewusstlos gemacht und sich dann an ihr vergangen zu haben. Cosby droht eine 30-jährige Haftstrafe. Er könnte also den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Cosby wird von etwa 60 Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, doch sind die meisten Fälle verjährt. Der Komiker war früher in seiner Rolle als gutmütiger Arzt und Familienvater in der "Cosby Show" einer der beliebtesten TV-Stars des Landes.

TV-Reality wirbelt in Serbien die Politik durcheinander Nach Kritik am Format könnte Kultusminister Vladan Vukosavljevic sein Amt verlieren Die serbische TV-Reality-Show "Zadruga" (Genossenschaft) sorgt für politische Unruhe. Nachdem Kultusminister Vladan Vukosavljevic das beliebte Format wegen seiner "verbalen und körperlichen pornografischen Inhalte" gerügt hatte, wackelt jetzt dessen Stuhl, berichteten serbische Medien am Sonntag. Er habe bei seiner Kritik wissen müssen, "dass er am Ende den Kürzeren zieht", schrieb die größte Zeitung "Blic". Auch die Regierungszeitung "Politika" berichtete, der Minister habe die "politische Macht" des ausstrahlenden Senders "Pink" falsch eingeschätzt. Der hatte zuvor den Minister als "oberflächlichen Dummkopf" bezeichnet. Innenminister Nebojsa Stefanovic distanzierte sich am Sonntag von seinem Ministerkollegen.

Steinmeier ruft zu gesellschaftlichem Dialog auf Bundespräsident: "Gruppen ziehen gegeneinander in den Kulturkampf" Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum gesellschaftlichen Dialog und zur Stärkung der Demokratie aufgerufen. Die zwischen den verschiedenen Lebenswelten im Land entstandenen Mauern, die dem gesellschaftlichen Zusammenhalt "inzwischen für alle spürbar im Wege stehen", müssten überwunden werden, sagte Steinmeier laut Redemanuskript bei der Veranstaltung "Deutschland spricht" des Nachrichtenportals "Zeit online" in Berlin. Es müsse mehr darüber gesprochen werden, was gut sei in diesem Land. Aus gesellschaftlichen Haarrissen seien tiefe Gräben geworden. Auf deutschen Straßen zeigten sich Wut und Protest, Hass und Gewaltausbrüche. "Wir erleben Dauerempörung, eine sozialmoralische Rage, mit der Gruppen regelrecht gegeneinander in den Kulturkampf ziehen", führte Steinmeier aus: "Und wir erleben sogar, dass dabei die Existenzberechtigung des Anderen in Abrede gestellt wird." Die Verächtlichmachung der demokratischen politischen Ordnung als "System" sei dabei in der Regel ein Frontalangriff auf die liberale Demokratie und ihre Institutionen.