Kulturnachrichten

Samstag, 1. Dezember 2018

Robben Island bald nicht mehr Welterbe? Ex-Häftlinge wollen UNESCO bitten, den Welterbe-Status zu überdenken Eine Gruppe früherer Anti-Apartheid-Kämpfer hat sich gegen die "Mandelarisierung" der berüchtigten Gefängnisinsel Robben Island in Südafrika ausgesprochen. Die ehemaligen politischen Häftlinge beklagen, dass durch zunehmende Kommerzialisierung der UNESCO-Weltkulturerbestätte ihre eigene Geschichte in Vergessenheit gerate. Einige der Ex-Häftlinge arbeiteten heute als Touristenführer auf der Insel, lebten jedoch in Armut, wie südafrikanische Medien zum Wochenende berichteten. "Niemand kümmert sich um politische Häftlinge, die sich erhoben und den Großteil ihres Lebens an der Seite von Mandela auf der Insel fristeten. Deshalb werden wir uns an die Vereinten Nationen wenden und sie bitten, den Welterbe-Status für Robben Island zu überdenken", wird der Gruppenvertreter Mpho Masemola zitiert. Der schwarze Freiheitskämpfer Nelson Mandela verbrachte einen Großteil seiner 27-jährigen Haftzeit unter dem Apartheid-Regime in Robben Island.

Berta-Hummel-Museum soll gerettet werden Neue Heimat für Porzellanfiguren Das Berta-Hummel-Museum im niederbayerischen Massing soll gerettet werden - in Form einer Dauerausstellung im Freilichtmuseum des Ortes. Der Zweckverband des Freilichtmuseums hat in seiner jüngsten Sitzung die Weichen für einen Umzug der Exponate gestellt. Die Hummel-Porzellanfiguren gelten bei Sammlern und Käufern als Symbol für eine heile Welt. Das Werk der Künstlerin, die als Ordensfrau den Namen Maria Innocentia Hummel trug, umfasst auch Zeichnungen und Gemälde. Das Berta-Hummel-Museum war 1994 im Geburtshaus Berta Hummels in Massing eröffnet worden. Es soll im Frühjahr 2019 aus finanziellen Gründen geschlossen werden, wie Alfred Hummel, Museumsleiter und Neffe der 1946 gestorbenen Künstlerin, sagte.

Michelle Obamas Autobiografie wird Bestseller Bereits mehr eine eine Million Bücher verkauft Keine drei Wochen nach ihrer Veröffentlichung sind die Memoiren der früheren amerikanischen First Lady Michelle Obama zum bestverkauften Buch des Jahres in den USA aufgestiegen. Damit überholte ihr Buch "Becoming. Meine Geschichte" das Enthüllungsbuch "Fire and Fury" des Journalisten Michael Wolff über die unkonventionelle Präsidentschaft Donald Trumps. Das Werk hatte zu Jahresbeginn für Furore in den USA gesorgt. Michelle Obamas Autobiografie war am 13. November weltweit zeitgleich erschienen. Die deutsche Ausgabe (Goldmann Verlag) schob sich bereits wenige Stunden nach dem Verkaufsstart an die Spitze der Bestsellerliste. Auf 421 Seiten beschreibt die 54 Jahre alte Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama ihren Werdegang - von der Kindheit im rauen Süden Chicagos bis ins Weiße Haus.

Der Journalist Dagobert Lindlau ist tot Er ist im Alter von 88 Jahren gestorben Der Fernsehjournalist Dagobert Lindlau ist am Freitag im Alter von 88 gestorben. Er war lange Chefreporter für den Bayerischen Rundfunk und moderierte den "Weltspiegel". Für sein Wirken wurde er unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Lindlau galt als Urgestein des kritisch-engagierten Fernsehjournalismus. Mit seinen Reportagen - etwa über Methoden der Schutzgelderpressung und des Rauschgifthandels - löste er häufig kontroverse Diskussionen aus, ebenso mit seinem Buch "Der Mob - Recherchen zum Organisierten Verbrechen".

DAFF-Preise für "Bad Banks" und "Babylon Berlin" Beste männliche Hauptrolle: Barry Atsma Die beiden TV-Serien "Bad Banks" und "Babylon Berlin" haben bei der Preisverleihung der Deutschen Akademie für Fernsehen abgeräumt. Die Jury prämierte "Bad Banks" mit gleich sechs Auszeichnungen, u. a. für den besten männlichen Hauptdarsteller (Barry Atsma) und die besten Nebenrollen (Désirée Nosbusch und Albrecht Schuch). Auch die bereits mit zahlreichen Auszeichnungen bedachte historische Krimiserie "Babylon Berlin" überzeugte die Jury. Die Deutsche Akademie für Fernsehen sprach ihr fünf Preise zu, u. a. für das beste Kostümbild (Pierre-Yves Gayraud) und die beste Musik (Tom Tykwer und Johnny Klimek). Die Deutsche Akademie für Fernsehen zeichnet jährlich herausragende Leistungen in deutschen Fernseh- und Streamingproduktionen in 21 Kategorien aus.