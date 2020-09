Kulturnachrichten

Freitag, 25. September 2020

Rio de Janeiro verschiebt Karneval für unbestimmte Zeit Der weltberühmte Karneval in Rio de Janeiro wird wegen der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben. Die anhaltende Ausbreitung des Virus mache es unmöglich, die traditionellen Paraden im Februar auf sichere Weise abzuhalten, teilten die Sambaschulen der brasilianischen Metropole mit. Der Verband organisiert den aufwändigen und spektakulären Straßenumzug. Brasilien gehört zu den von der Corona-Pandemie am schlimmsten betroffenen Ländern. Bislang wurden etwa 139.000 Todesopfer gemeldet, das ist nach den USA die weltweit zweithöchste Zahl.

US-Gericht bremst Trumps geplante TikTok-Sperre Das Verbot der chinesischen Video-App TikTok in den USA ist vorerst gestoppt. Ein US-Gericht in Washington wies die Regierung an, die geplante Download-Sperre entweder schriftlich zu begründen oder das Verbot zu verschieben. Präsident Trump sieht in der vor allem bei Jugendlichen beliebten App ein Sicherheitsrisiko, weil China die Daten der etwa 100 Millionen US-Nutzer abgreifen könnte. Er will TikTok deshalb aus den App-Stores von Apple und Google verbannen und damit ein Herunterladen in den USA verhindern. TikTok und der chinesische Mutterkonzern Bytedance argumentierten vergeblich, dass Daten von US-Nutzern in den USA gespeichert würden und nicht nach China gingen.

Ehrenpreis für Viggo Mortensen in San Sebastián Hollywood-Star Viggo Mortensen hat beim Filmfestival von San Sebastián den Ehrenpreis für seine lange Karriere erhalten. Der Schauspieler haben in den vergangenen 35 Jahren - unabhängig vom jeweiligen Genre - über 50 Filmen seinen Stempel aufgedrückt, teilten die Organisatoren des Festivals mit. Mortensen bedankte sich bei "all jenen Menschen, die weiterhin ins Kino gehen". Sie erst machten es möglich, "Geschichten zu erzählen, die uns prägen und uns manchmal auch alle vereinen". In San Sebastián zeigt der 61 Jahre alte New Yorker mit "Falling" sein erstes Regiewerk. Das Festival läuft noch bis morgen. Dann wird auch die "Goldene Muschel" für den besten Film verliehen.

Verleger Sir Harold Evans gestorben Der prominente Verleger, Autor und Journalist Sir Harold Evans ist tot. Der 92-jährige Brite starb laut seiner Frau Tina Brown in New York an Herzversagen. Evans war bis in die 1990er Jahre hinein Präsident des Verlags Random House. In den 1960er Jahren fing er als Redakteur der Zeitungen "The Northern Echo" und "Sunday Times" an. Dabei machte er Schlagzeilen mit Enthüllungen über Spionage, Konzernkriminalität und Regierungsskandale. In den USA veröffentlichte Evans den politischen Roman "Primary Colors" über den damaligen Kandidaten Bill Clinton. Er schrieb Memoiren von Persönlichkeiten wie Diktator Manuel Noriega und Marlon Brando. 2004 wurde er in seinem Heimatland Großbritannien wegen seiner Beiträge zum Journalismus zum Ritter geschlagen. Bei der "Sunday Times" war Evans 14 Jahre lang tätig, bevor er von seinem neuen Chef, dem Unternehmer Rupert Murdoch, weggedrängt wurde. Evans wanderte 1984 in die USA aus.

Choreograph Forsythe erhält Theaterpreis Der Choreograph William Forsythe erhält den Deutschen Theaterpreis "Der Faust 2020" für sein Lebenswerk. Der 70-Jährige US-Amerikaner, der von 1984 bis 2004 Ballettdirektor in Frankfurt am Main war, habe den zeitgenössischen Tanz durch seine Arbeit entscheidend beeinflusst, teilte der Deutsche Bühnenverein in Köln mit. Als ewig Forschender habe er die Kunstform Tanz, aber auch seine eigene strenge und zugleich sinnliche Tanzsprache immer wieder neu erfunden, heißt es in der Begründung. Der "Faust"-Theaterpreis wird von der Kulturstiftung der Länder, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und dem Deutschen Bühnenverein in Köln vergeben. Mit der Auszeichnung werden herausragende künstlerische Leistungen geehrt. Die undotierten Preise werden im November im Staatstheater Hannover verliehen.

Lili Hinstin verlässt das Locarno Filmfestival Lili Hinstin (43) verlässt als künstlerische Leiterin das Filmfestival in Locarno. Als Grund werden unterschiedliche Auffassungen über die Zukunftsstrategie genannt. Die Französin war 2018 Nachfolgerin von Carlo Chatrian geworden, der zur Berlinale wechselte. Über die Nachfolge werde in naher Zukunft diskutiert, hieß es. Hinstin war angetreten, um das Festival attraktiver für ein jüngeres Publikum zu machen. Das Festival im schweizerischen Locarno findet immer Anfang August statt und zählt zu den ätesten Filmfestivals der Welt.

Berliner Bode- und Pergamonmuseum öffnen wieder Mit dem Bode- und dem Pergamonmuseum sollen nach den coronabedingten Schließungen nun auch die letzten beiden Häuser der Berliner Museumsinsel öffnen. Beide Museen sollen vom 3. Oktober an wieder für Publikum zugänglich sein, wie die Staatlichen Museen zu Berlin mitteilten. Alle Museen waren Mitte März geschlossen worden, seit Mitte Mai hatten einzelne Häuser nach und nach wieder Besucher eingelassen. Bereits geöffnet sind auf der Museumsinsel das Alte Museum, die Alte Nationalgalerie, die James-Simon-Galerie, das Neue Museum sowie ein temporärer Ersatzbau für das Pergamonmuseum. Zu den Staatlichen Museen Berlin gehören 15 Sammlungen mit 4,7 Millionen Objekten an 19 Standorten.

Hongkonger Aktivist Joshua Wong wieder frei Nach seiner vorübergehenden Festnahme ist der bekannte Hongkonger Aktivist Joshua Wong wieder auf freiem Fuß. Er sei in Sicherheit, schrieb Wong der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Stunden zuvor hatte er über seinen Twitter-Account seine Festnahme mitgeteilt - unter anderem wegen der Teilnahme an einer unerlaubten Versammlung im Oktober 2019. Die Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland hatte sich entsetzt darüber geäußert. Sie hatte die chinesische Regierung aufgefordert, die Freiheits- und Menschenrechte zu gewährleisten und Wong sofort und bedingungslos freizulassen. Auf der Frankfurter Buchmesse soll Wong im Oktober über die Situation in Hongkong berichten. Geplant ist eine Diskussion, was die Zivilgesellschaft und Politik in Europa tun können, um die Bürger Hongkongs in ihrem Streben nach Freiheit und Demokratie zu unterstützen.