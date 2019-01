Kulturnachrichten

Donnerstag, 10. Januar 2019

Rijksmuseum zeigt "Alle Rembrandts" Erstmals komplette Werksammlung in Amsterdam zum 350. Todestag Zum 350. Todestag des Malers Rembrandt präsentiert das Amsterdamer Rijksmuseum erstmals seine komplette Werksammlung des Ausnahmekünstlers. Die Ausstellung "Alle Rembrandts" stellt anhand von 22 Gemälden, 60 Zeichnungen und 300 Radierungen das Leben und Schaffen des Niederländers vor, wie das Museum ankündigte. Rembrandt van Rijn wurde am 15. Juli 1606 in Leiden geboren und starb am 4. Oktober 1669 in Amsterdam. Das Rijksmuseum verfügt nach eigenen Angaben über die weltgrößte Rembrandt-Sammlung.

Gericht weist Klage gegen Kathedralen-Umbau ab Es fehle die Klagebefugnis der klagenden Künstler Das Verwaltungsgericht Berlin hat eine Klage gegen die denkmalschutzrechtliche Genehmigung für den geplanten Umbau der Berliner St. Hedwigs-Kathedrale abgewiesen. Zur Begründung verwies Richter Markus Rau in Berlin nach mehr als einstündiger mündlicher Verhandlung auf die fehlende Klagebefugnis der Kläger. Rau verwies unter anderem auf das Denkmalschutzgesetz, das die Interessen des Staates schütze, aber nicht das individuelle Interesse von Künstlern. Den Klägern stehe aber der Weg über eine Unterlassungsklage bei einem Zivilgericht wegen möglicher Urheberrechtsverletzungen offen. Gegen die Pläne des Erzbistums und die Baugenehmigung durch den Bezirk Mitte hatten ein am Wiederaufbau der Kirche beteiligter Künstler sowie vier Rechtsnachfolger von beteiligten Künstlern geklagt. Die Kritik der Kläger richtet sich vor allem gegen die geplante Schließung der zentralen Bodenöffnung mit breiter Treppe in die Unterkirche. Der 1773 fertiggestellte Kuppelbau war im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört und ab 1952 wieder aufgebaut worden.

In Frankreich eröffnet das erste Museum zum Sufismus Spirituelle Strömung des Islam soll bekannter werden In Chatou westlich von Paris eröffnet das erste Museum Frankreichs zum Sufismus. Ziel sei, der Öffentlichkeit mit historischen Präsentationen und Kunstwerken diese spirituelle Strömung des Islam näherzubringen, sagte die Koordinatorin des Projekts, Venus Borojeni, der Zeitung "La Croix. Auch unter den Muslimen gebe es wenig Kenntnisse über den Sufismus. Die Renovierung des Gebäudes dauerte drei Jahre und soll laut Medienberichten fünf Millionen Euro gekostet haben. Im ersten Halbjahr 2019 soll das Museum eröffnen. Finanziert wurde das Projekt von der Schule für islamischen Sufismus MTO Shahmaghsoudi; sie hat auch in Deutschland mehrere Zentren. Der Sufismus ist eine spirituelle Strömung im Islam, die auch als islamische Mystik bezeichnet wird. Der Begriff stammt vermutlich vom arabischen "suf" (Wolle), in Anspielung auf die einfachen Gewänder der Sufis. Oberstes Ziel ihrer Lehre ist das "Einssein mit Gott" (tauhid).

Bundesregierung will Medienkompetenz stärken Das geht aus dem Kommunikationsberichts der Bundesregierung 2018 hervor Die Bundesregierung setzt beim Vorgehen gegen Hassreden, Cyber-Mobbing oder Desinformation auf eine Stärkung der Medienkompetenz, unabhängigen Journalismus und effektiveres Vorgehen gegen strafbare Inhalte. Das geht aus dem in Berlin vom Kabinett beschlossenen Kommunikationsberichts der Bundesregierung 2018 hervor. "Wir müssen bereits bei jüngeren Menschen das Bewusstsein für eine selbstbestimmte und selbstbewusste Nutzung der vielen Informationsangebote schärfen", sagte Kulturstaatsminister Monika Grütters.

Die CDU-Politikerin betonte, dass die Medienpolitik zunehmend komplexer und in weiten Teilen auch von europäischen Vorgaben geprägt werde. Deshalb müssten Bund und Länder "eng und zügig zusammenarbeiten". Nach den Worten der Staatsministerin kommt dem Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk "neben der inhaltlichen Grundversorgung verstärkt die Aufgabe der Vermittlung und Orientierung zu".

Ältester Holzbau Europas in Tschechien entdeckt Archäologen wurden auf einer Autobahnbaustelle fündig Tschechische Archäologen haben in Ostböhmen das älteste bekannte Holzbauwerk in Europa entdeckt. Es handele sich laut Radio Prag um einen Brunnen aus Eichenholz bei Ostrov (Michelsdorf). Der Brunnen sei bei Vorbereitungen zum Bau einer Autobahn entdeckt worden. Den Angaben zufolge wurden die Baumstämme für das Holz in den Jahren 5.255 und 5.256 vor Christus gefällt. Dieses Alter hätten die Forscher anhand der Jahresringe ermittelt.