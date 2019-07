Mittwoch, 24. Juli 2019

Richter wollen Musik-Event "Kiesgrube" ziehen lassen

Star-DJs der Elektro-Musikszene dürfen unter dem Namen "Kiesgrube" auch abseits eines solchen Gewässers auflegen. Das ist die vorläufige Rechtsauffassung des Düsseldorfer Oberlandesgerichts. Bei der Verhandlung stellten die Richter heraus, dass sie die Rechte am Begriff "Kiesgrube" bei der gleichnamigen Event GmbH sehen. Sowohl die ursprünglichen Veranstalter der Kiesgrube-Events in Neuss, als auch der zwischenzeitliche Veranstalter hatten dies anders gesehen. Der Begriff habe sich vom Ort gelöst und als Bezeichnung für das Musikereignis durchgesetzt. Als "Kiesgrube" war das Musik-Event seit 1996 bekannt geworden. Das Urteil, an dessen Ausgang die Richter nahezu keine Zweifel ließen, soll am kommenden Montag verkündet werden.