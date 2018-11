Riccardo Del Fra: „Moving People“ Musik mit sozialer Dimension

Von Matthias Wegner

Eigene Musik auch aufzunehmen, ist dem Bassisten Riccardo Del Fra eine Herzensangelegenheit (Ricardo Del Fra / Ducasse)

Die Songs drehen sich um Flucht und Krieg. Die Texte sind dabei voller abstrakter Bilder, denn der Inhalt soll sich vor allem über die Musik vermitteln.

Der Bassist Riccardo Del Fra ist Leiter des Jazz-Konservatorium in Paris und doch ist es ihm immer wieder eine Herzensangelegenheit, ein Album herauszubringen. "Moving People" spielt auf die Menschen an, die nicht mehr in ihrer Heimat leben. Damit ist er selbst gemeint - er ist der Italiener in Paris - und auch die Menschen, die eine Fluchtgeschichte in ihrer Biografie haben.

Riccardo Del Fra sagt: "In unseren Stücken geht es um wichtige, aber auch oft sehr traurige Themen. Aber die Leute gehen aus den Konzerten mit neuer Energie und auch mit Hoffnung. Wir wollen mit unserer Musik Dinge ausdrücken, die die Leute sehr berühren, ihnen aber auch zugleich Kraft geben, reagieren zu können."