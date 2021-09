Kulturnachrichten

Montag, 20. September 2021

Ricardo Carmona wird Leiter von Tanz im August Das internationale Berliner Festival Tanz im August bekommt eine neue künstlerische Leitung: Der portugiesische Kulturmanager Ricardo Carmona wird 2023 auf die finnische Kuratorin Virve Sutinen folgen, wie das Theater Hebbel am Ufer mitteilte. Der Berliner Kulturstaatssekretär Torsten Wöhlert erklärte, Carmonas Blick aus dem Süden Europas sei geprägt durch andere biografische und künstlerische Erfahrungen, "die die Tanzszene in dieser Stadt und darüber hinaus bereichern". Das traditionell im August stattfindende Festival für zeitgenössischen Tanz wurde 1989 gegründet.

Albert-Mangelsdorff-Preis für Aki Takese Die Berliner Pianistin Aki Takase wird mit dem Albert-Mangelsdorff-Preis 2021 für ihr Lebenswerk und ihre Verdienste für den Jazz in Deutschland ausgezeichnet. Zur Begründung nennt die Jury Takases kraftvolle und expressive Spielweise, die einzigartig und klar erkennbar sei – meist schon beim ersten Ton. Aki Takase wurde 1948 in Osaka in Japan geboren, studierte Musik in Tokio und ist seit den 80er-Jahren in der Berliner Szene verwurzelt. Mit dem Albert-Mangelsdorff-Preis ehrt die Deutschen Jazzunion zum 15. Mal eine herausragende Persönlichkeit der deutschen Jazzszene. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird am 5. November 2021 im Rahmen des Jazzfest Berlin statt verliehen.

Die Ärzte sagen Tour wegen Corona-Wirrwarr ab Die Berliner Punkrock-Band "Die Ärzte" hat die noch in diesem Jahr geplanten Konzerte der "In The Ä Tonight Tour" komplett abgesagt. Seit Monaten habe der Tourveranstalter erfolgslos versucht, einheitliche Regelungen für die Konzerte zu verhandeln, schreiben "Die Ärzte" auf ihrer Homepage. Je nach Bundesland seien Konzerte ohne Abstand unterschiedlich geregelt. Eine so große Tour sei mit "derart viel Unsicherheit der Genehmigungslage" nicht möglich, heißt es weiter. Bei der Konzertreise durch 15 Städte waren 26 Auftritte in Deutschland, der Schweiz und Österreich geplant. Für 2022 ist noch eine Open-Air-Tour geplant.

DDR-Spätwerk: Berliner Plattenbau unter Denkmalschutz Dort wohnten DDR-Größen wie Günter Schabowski oder der Kulturpolitiker Kurt Hager: Die Plattenbauten an der Berliner Wilhelmstraße an der einstigen Grenze zwischen Ost und West sind unter Denkmalschutz gestellt worden. Die Häuser wurden von 1987 bis 1992 unter Chefarchitekt Helmut Stingl errichtet und gelten als Spätwerk des DDR-Städtebaus. Das Ensemble mit Erkern, Balkonen und Loggien war für 4000 Menschen ausgerichtet, es bot ungewöhnlich große Wohnungen.

Laut Landeskonservator Christoph Rauhut war das Viertel ein wichtiger Baustein im Wettbewerb der politischen Systeme, der das Wohnungsbauprogramm der DDR öffentlichkeitswirksam in Szene setzen sollte.

Emmy Award für "The Crown" als beste Dramaserie Die britische Produktion "The Crown" hat den Emmy Award des Jahres gewonnen. Es ist nach vier Staffeln die erste Auszeichnung in der Königskategorie des wichtigsten Fernsehpreises der Welt. Die beim Streaminganbieter Netflix laufende Reihe handelt vom Leben der britischen Königin Elizabeth II. Olivia Colman wurde für diese Rolle als beste Drama-Schauspielerin ausgezeichnet. Josh O'Connor erhielt den Preis für seine Verkörperung von Prinz Charles als bester männlicher Hauptdarsteller in einer Dramaserie. Die Fußballserie "Ted Lasso" wurde als beste Comedy-Serie des Jahres ausgezeichnet. Sie handelt von einem US-Football-Trainer, der in England einen Fußballverein umkrempelt.

Historisches Zechengebäude bei Feuer zerstört Im Muttental in Witten ist ein historisches Zechengebäude ausgebrannt. Der Brand in einem Gebäude der ehemaligen Zeche Herberholz sei gelöscht worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit. 40 Kräfte waren im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Details zur Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Die ehemalige Zeche in Nordrhein-Westfalen war zuletzt bei den Unwettern im Juli stark vom Hochwasser beschädigt worden.

Filmemacherin Tatjana Turanskyj gestorben Die Filmemacherin Tatjana Turanskyj ist tot. Sie starb am Samstag nach langer Krankheit im Alter von 55 Jahren, bestätigten Weggefährtinnen gegenüber Deutschlandfunk Kultur. Tatjana Turanskyj war eine wichtige feministische Filmemacherin und Kämpferin für Gleichstellung. So setzte sie sich als Mitbegründerin von "Pro Quote Regie" für eine Quote für die Vergabe von Regieaufträgen an Frauen im Fernseh- und Filmbereich ein. Zu ihren wichtigsten Filmen gehören "Eine flexible Frau" und "Top Girl".

Preis für "Anchorage" beim Filmfest Oldenburg Das Internationale Filmfest Oldenburg ist am Sonntagabend mit einer Abschlussgala und der Auszeichnung der Preisträger zu Ende gegangen. Als bester Film wurde bei der 28. Auflage des Independent-Festivals der Beitrag "Anchorage" von Scott Monahan und Dakota Loesch prämiert. Der Streifen bekam den "German Independence Award". Loesch erhielt außerdem den Preis als bester Darsteller, wie die Organisatoren mitteilten. Bei den Frauen setzte sich Eaindra Kyaw Zin aus "What happened to the Wolf?" durch. Im Programm lief mit dem Film "The Maestro" von Paul Spurrier nach Angaben der Veranstalter unter anderem eine Weltpremiere. Dieser Beitrag wurde mit dem "Spirit of Cinema Award" ausgezeichnet.

Werbestopp für RTL-Produktion gefordert Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat den TV-Sender RTL aufgefordert, die Werbung für die TVnow-Serie "Der Todespfleger" sofort zu stoppen. Damit zu werben, dass man einen vielfachen Patientenmörder interviewt habe, überschreite alle ethischen Grenzen, sagte Vorstand Eugen Brysch der Katholischen Nachrichten-Agentur. Zuvor hatten auch die Polizei und der Opferhilfeverein Weißer Ring die am Montag startende Serie kritisiert, in der Patientenmörder Niels Högel selbst über seine Taten spricht. Es sei ein Schlag ins Gesicht der Opferangehörigen, ihn öffentlich sprechen zu lassen, sagte der Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Johann Kühme, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". In einem der größten Serienmordprozesse der deutschen Justizgeschichte hatte das Landgericht Oldenburg im Juni 2019 den damals 42-jährigen Niels Högel des Mordes in 85 Fällen für schuldig gesprochen. Der ehemalige Krankenpfleger war zwischen 2000 und 2005 an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst tätig und hatte dort über Jahre Patienten vergiftet.