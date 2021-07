RIAS Kammerchor und Capella de la Torre Bei Praetorius zu Hause

Moderation: Ruth Jarre

Michael Praetorius (Imago / imagebroker )

Vor 400 Jahren starb Michael Praetorius. Er war Musiker, Komponist, Gelehrter. In der Hauptkirche seiner langjährigen Wirkungsstätte haben nun der RIAS Kammerchor und die Capella de la Torre ein Konzert gegeben - mit Publikum vor Ort.

Fast sein ganzes Leben verbrachte Michael Praetorius in Wolfenbüttel, in den Diensten der Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel. Als Herzog Heinrich Julius 1608 an der Stelle der Marienkapelle aus dem 13. Jahrhundert den ersten großen protestantischen Kirchneubau begann, war Praetorius dabei. Er hat als Orgelsachverständiger maßgeblich mitgewirkt am Bau der Orgel und er ist - ebenso wie Herzog Heinrich Julius - in der Wolfenbütteler Hauptkirche "Beatae Mariae Virginis" begraben.

Die Musik kehrt zurück

Insofern war es für alle beteiligten Musikerinnen und Musiker der Capella de la Torre und des RIAS Kammerchors Berlin etwas Besonderes, Musik von Praetorius hier zur Aufführung zu bringen. "Es fühlt sich einfach richtig an", sagt Altistin Marie-Luise Wilke. "Wir bringen die Musik wieder zurück an ihren Ursprungsort."

Italien in Wolfenbüttel

"Michaels Traum von Italien", so war das Festkonzert mit Werken von Preatorius und italienischen Zeitgenossen überschrieben. Auch, wenn er selbst nie in Italien gewesen ist, so kannte er die dortige Musikszene sehr gut. Er informierte sich über aktuelle Entwicklungen und Strömungen, studierte Werke, Handschriften und Instrumente, wovon seine umfangreiche musiktheoretische Schrift "Syntagma musicum" Zeugnis ablegt.

Hauptkirche Beatae Mariae Virignis, Wolfenbüttel

Aufzeichnung vom 19.06.2021

Michael Praetorius

"Meine Seele erhebt den Herren" à 6, 10 und 14

aus: Puericinium

Adriano Banchieri

Sonata sopra l'aria Musicale del Gran Duca

aus: Primo libro delle messe e motetti, op. 42

Antonio Cifra

Magnificat à 8

aus: Mocteta et Psalmi Octonis Vocibus

Michael Praetorius

Kanon "Jubilate Deo" aus: Musae Sinoniae VIII

Agostino Agazzari

"Et repleti sunt omnes" aus: Sacrae Cantiones

Michael Praetorius

"Siehe, wie fein und lieblich" cum Sinfonia und Ritornello

aus: Polyhymnia Caduceatrix et Panegyarica

Lodovico Viadana

Sinfonia "La Bergamasca"

aus: Sinfoniae musicali

Michael Praetorius

"Christe, der du bist Tag und Licht"

aus: Polyhymnia Caduceatrix et Panegyarica

Capella de la Torre

RIAS Kammerchor Berlin

Leitung: Florian Helgath