RIAS Kammerchor Berlin live in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche "Tristis est anima mea" - Chormusik zur Passion

Moderation: Ruth Jarre

Der RIAS Kammerchor Berlin zu Gast in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (RIAS Kammerchor / Justus Hoffmeier)

Erstmals in diesem Jahr tritt der RIAS Kammerchor Berlin in voller Besetzung auf. Nach mehr als drei Monaten ohne das gemeinsame Erlebnis Konzert. In der Karwoche steht Chormusik zur Passionszeit auf dem Programm.

Aus der Ferne, seiner englischen Heimat, hat Chefdirigent Justin Doyle ein Programm zusammengestellt, das weniger bekannte Werke zur Passionszeit mit einigen bekannteren kombiniert.

Ausgangspunkt ist Johann Kuhnaus "Tristis est anima mea", Schlusspunkt "Miserere mei" (Psalm 51) von James MacMillan.

Europa durch die Jahrhunderte

Die Zeitspanne reicht also vom Barock bis in die Gegenwart. Auf dem Programm stehen u.a. auch Werke von Henry Purcell, Leonardo Leo, Anton Bruckner und Louis Spohr.

Der RIAS Kammerchor Berlin achtet während des Konzerts auf große Abstände: Die Sängerinnen und Sänger sind nahezu im gesamten Kirchenschiff verteilt.

Der Dirigent Tobias Löbner (Anne Hornemann)

Das Dirigat hat Tobias Löbner übernommen, er ist unter anderem Leiter der Hallenser Madrigalisten und Dozent für Chorleitung an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig.

Live aus der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin

Johann Kuhnau

"Tristis est anima mea"

John Blow

"Salvator mundi"

Henry Purcell

"Remember not, Lord"

Johann Pachelbel

Fuge d-Moll

Antonio Lotti

"Crucifixus" à 8

Leonardo Leo

"Miserere mei"

ca. 20.50 Uhr Konzertpause:

Im Gespräch Tobias Löbner, Bass Johannes Schendel und Chordirektor Bernhard Hess

Dietrich Buxtehude

"Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand" BuxWV 198

Louis Spohr

"Aus der Tiefe"

Anton Bruckner

"Christus factus est"

Dietrich Buxtehude

"Auf meinen lieben Gott" BuxWV 179

James MacMillan

"Miserere"

Raphael Alpermann, Orgel

RIAS Kammerchor Berlin

Leitung: Tobias Löbner