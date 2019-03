RIAS Kammerchor Berlin Bruckner für die Passionszeit

Als Sinfoniker wird Anton Bruckner wahrgenommen, aber er hat in seinen frühen Jahren auch viele Werke für den kirchlichen Chor geschrieben. Der RIAS Kammerchor stellt diese im Konzert vor - passend zur Passionszeit.

Der RIAS Kammerchor feiert in dieser Saison sein 70-jähriges Bestehen, das eng mit der Gründung des Rundfunks im amerikanischen Sektor, dem RIAS, verbunden ist. Der Sender gründete einen Chor am 15. Oktober 1948, für die musikalische Bereicherung seines Programms. Inzwischen besteht das Ensemble aus 35 Sängerinnen und Sängern und ist weltweit unterwegs.

Ein Markenzeichen des Chores: Entdeckungen. Deutschlandfunk Kultur hat ein Konzert in Berlin aufgezeichnet, in dem frühe Werke von Anton Bruckner zu hören sind. Mit dabei: die Akademie für Alte Musik Berlin unter der Leitung von Lukasz Borowicz.

Der erste Teil des Konzertes ist als in sich geschlossene Abfolge kleinteiliger Trauermusiken konzipiert, die Bruckner zum Gedenken an Freunde komponierte. Im zweiten Teil folgt das Requiem in d-Moll für Soli, Chor, Orgel und Orchester.

Die Chorwerke erklingen hier erstmals nach den wissenschaftlich-praktischen Neuausgaben der Anton Bruckner Urtext Gesamtausgabe Wien. Der Editionsleiter Benjamin-Gunnar Cohrs hat den Chor in der dramaturgischeN Abfolge beraten.

Aufzeichnung vom 22. November 2018 im Kammermusiksaal, Berlin



Anton Bruckner

Trauermusik und Requiem

RIAS Kammerchor Berlin

Akademie für Alte Musik Berlin

Leitung: Lukasz Borowicz