RIAS-Journalist Erich Richter Ein sehr persönliches Porträt von Zarah Leander

Vorgestellt von Michael Groth

Zarah Leander 1964 bei einem Berlin-Besuch ( Gert Schuetz / akg / Picture alliance)

Erich Richter war ein Journalist der besonderen Art und ein Impressario. Für den RIAS Berlin porträtierte er Künstler auf sehr persönliche Art: auch die schwedische Schauspielerin und Sängerin Zarah Leander.

Erich Richter war ein Journalist und Impressario der besonderen Art. Durch seine Berliner Varieté-Veranstaltungen kannte er fast alle, die im Film- und Showbusiness Rang und Namen hatten. Die Porträts, die er für den RIAS Berlin über populäre Künstler des vergangenen Jahrhunderts realisierte, waren sehr persönlich. So auch die Sendung über die schwedische Schauspielerin und Sängerin Zarah Leander, geboren am 15. März 1907 in Karlstad, gestorben am 23. Juni 1981 in Stockholm.