Kulturnachrichten

Freitag, 12. Juli 2019

Rheingau-Musik-Preis für Kammerphilharmonie Bremen und Paavo Järvi Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und ihr künstlerischer Leiter Paavo Järvi sind mit dem Rheingau-Musik-Preis 2019 ausgezeichnet worden. Das Orchester und sein estnischer Dirigent seien eine musikalische Ausnahmeerscheinung, sagte die hessische Staatssekretärin für Wissenschaft und Kunst, Ayse Asar, bei der Preisverleihung im Kurhaus Wiesbaden. Auch das Engagement für die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen habe Vorbildcharakter in ganz Deutschland und darüber hinaus. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 1994 jährlich vergeben.

Haus Hohenzollern verlangt Kunstwerke zurück Das Adelshaus Hohenzollern und die öffentliche Hand streiten in erst jetzt bekannt gewordenen geheimen Verhandlungen seit Jahren über Kunstgegenstände von historischer Bedeutung. "Zur Zeit liegen die Verhandlungspositionen immer noch sehr weit auseinander", ließ Kulturstaatsministerin Monika Grütters mitteilen. Laut Berliner "Tagesspiegel" geht es um tausende Kunstwerke von teils nationaler Bedeutung aus öffentlichen Museen in Berlin und Brandenburg. Nach Angaben der Kulturbeauftragten sind Sammlungsobjekte Gegenstand, die sich heute vor allem bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und beim Deutschen Historischen Museum befinden.

Karl-Sczuka-Hörspielpreis verliehen Der Karl-Sczuka-Preis des SWR geht in diesem Jahr an Ulrike Janssen und Marc Matter für das Hörspiel "Meerschallschwamm und Schweigefang". Die Regisseurin und der Klangkünstler erhalten die mit 12 500 Euro verbundene Auszeichnung am 20. Oktober bei den Donaueschinger Musiktagen, teilte der Südwestrundfunk mit. Die Jury würdigte die Autorenproduktion für Deutschlandfunk Kultur als eine spielerische Sprachkomposition, die mit subtilem Humor eine Führung durch ein imaginäres Museum kurioser Apparaturen zur Schallaufzeichnung und Klangwandlung entwerfe. Der Karl-Sczuka-Preis gehört zu den bedeutendsten Hörfunkauszeichnungen in Deutschland.

Mikhail Agrest wird Musikdirektor in Stuttgart Nach 35 Jahren bekommt das Stuttgarter Ballett einen neuen Musikdirektor und Dirigenten: Mikhail Agrest werde das Amt im September 2020 von James Tuggle übernehmen, kündigte das Staatstheater an. Der gebürtige Russe hat in den USA studiert, bevor er seine Dirigierstudien in Sankt Petersburg verfeinerte. Mit dem Orchester des Mariinski-Theaters, bei dem er seit 2001 als Dirigent arbeitet, ging er im selben Jahr auf Tournee nach Europa, Japan, in den Fernen Osten und die USA. Sein Operndebüt gab Agrest 2008 mit Puccinis "Tosca" an der Königlichen Oper Schweden, er stand zudem unter anderem in London, Paris, Houston, Neapel, Dresden und Helsinki am Dirigentenpult.

Grütters weist Vorwürfe gegen Deutsche Welle zurück Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat die von einer türkischen Denkfabrik erhobenen Vorwürfe gegen die Deutsche Welle zurückgewiesen. Der Hörfunksender trete mit objektivem und unabhängigem Qualitätsjournalismus weltweit für demokratische Werte und für die Wahrung fundamentaler Menschenrechte ein, erklärte die CDU-Politikerin in Berlin. Unabhängige Berichterstattung müsse gerade auch gegenüber staatlichen Institutionen unbequem sein können. Die als regierungsnah geltende türkische Stiftung Seta hatte der Deutschen Welle und anderen Medien einseitige und "ideologische" Berichterstattung über die Türkei vorgeworfen.

Neue Preisträger der Akademie für Sprache und Dichtung Nach der Bekanntgabe des Georg-Büchner-Preisträgers hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung die Gewinner von zwei weiteren hoch dotierten Auszeichnungen bekanntgegeben. Die Literaturwissenschaftlerin Daniela Strigl erhält den Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik, wie die Akademie mitteilte. Der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa geht an den Philosophen Thomas Macho. Strigl wie Macho sind in Wien geboren und erhalten die mit 20 000 Euro dotierten Auszeichnungen am 2. November. Am selben Tag wird auch der Georg-Büchner-Preis an den Schweizer Autoren Lukas Bärfuss vergeben.

Merkel bei Eröffnung der James-Simon-Galerie In Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde die James-Simon-Galerie als neuer Zugang zur Berliner Museumsinsel eröffnet. Das 134 Millionen Euro teure Gebäude von Stararchitekt David Chipperfield dient künftig nicht nur als zentraler Empfang und Servicestation des zum Weltkulturerbe zählenden Ensembles aus Pergamonmuseum, Alter Nationalgalerie, Bode Museum, Altem Museum und Neuem Museum. Für die jährlich zuletzt knapp 2,5 Millionen Besucher beginnt in der Galerie zudem die neue archäologische Promenade, die die einstmals über Brücken untereinander verbundenen Gebäude künftig unterirdisch anbinden soll.

R. Kelly erneut verhaftet Der US-Sänger R. Kelly ist wegen des Verdachts auf Kinderpornographie und weiterer Vergehen erneut verhaftet worden. Wie die Zeitung "New York Times" berichtete, nahm die US-Bundespolizei den 52-Jährigen in Chicago fest. Insgesamt wirft die Staatsanwaltschaft Kelly demnach 13 weitere Vergehen vor, darunter auch Verführung einer Minderjährigen und Justizbehinderung. Kelly war bereits im Februar wegen schweren sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen verhaftet worden, er befand sich bisher gegen Kaution auf freiem Fuß. Bei einem Schuldspruch drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft.

David Bowies Ziggy Stardust als Barbie Ein halbes Jahrhundert nach der Veröffentlichung von David Bowies Album "Space Oddity" widmet der Hersteller der Barbie-Puppe der britischen Pop-Ikone eine Figur. Sie trägt ein Outfit, das dem von Bowies Kunstfigur Ziggy Stardust aus den frühen 70er Jahren nachempfunden ist - stilecht mit metallischem Raumanzug und roten Plateau-Stiefeln. Das teilte die Firma auf ihrer Webseite mit. Die Puppe zu Bowies Ehren gebe es nur in limitierter Auflage.