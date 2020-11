Kulturnachrichten

Dienstag, 17. November 2020

RFI veröffentlicht versehentlich hunderte Nachrufe Der französische Radiosender RFI hat versehentlich hunderte Nachrufe auf noch lebenden Persönlichkeiten online veröffentlicht. Dazu gehören Beiträge über Queen Elizabeth II., den brasilianische Fußballer Pele und die französische Schauspielerin Brigitte Bardot. Der Sender verwies auf ein "technisches Problem". Man entschuldige sich bei den Betroffenen, twitterte der internationale Radiosender. Die Nachrufe seien von Journalisten vorgeschrieben worden, um schnell auf einen tatsächlichen Todesfall reagieren zu können, erklärte der Sender weiter. Dies sei bei vielen Medien gängige Praxis.

Spanischer Dichter Brines erhält Cervantes-Preis Der spanische Dichter Francisco Brines wird mit dem diesjährigen Cervantes-Literaturpreis ausgezeichnet. Das gab der spanische Kulturminister Rodríguez Uribes am Montag in Madrid bekannt. Brines gilt als einer der wichtigsten spanischen Poeten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eines der bekanntesten Werke des 88-jährigen ist der Gedichtband "El otoño de las rosas" (Der Herbst der Rosen), in dem es um das Glück eines erfüllten Lebens geht. Die Kunst des Gedichteschreibens bezeichnete Brines einmal als "wunderbare Gabe". Der Cervantes-Preis gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in der spanischsprachigen Welt und ist mit 125.000 Euro dotiert.

EKD legt Grundlagentext zu Sünde und Schuld vor Unter dem Titel "Sünde, Schuld und Vergebung aus Sicht evangelischer Anthropologie" hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) einen neuen Grundlagentext vorgelegt. Bei der Vorstellung des Papiers während einer Videokonferenz betonte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, diese oft missverstandenen Begriffe seien nicht nur für das evangelische Menschenbild zentral. Sünde sei wesentlich ein Beziehungsbegriff und bezeichne eine Selbstzentriertheit des Menschen, die ihn von Gott und vom Mitmenschen trenne. Deshalb solle deutlich gemacht werden, "dass das Reden über Buße der erste Schritt zur Freiheit ist". Zu dem rund 130 Seiten umfassenden Text gehört auch ein Abschnitt über "sexualisierte Gewalt" in der Kirche. Darin heißt es: "Hier hat die Kirche versagt." Statt sich mit Wort und Tat an die Seite der Schutzlosen und Abhängigen zu stellen und der Gewalt zu wehren, sei sie lange Jahre stumm und untätig geblieben. So sei sie nicht nur an den Betroffenen, sondern auch an ihrem Auftrag und an Gott schuldig geworden. Erarbeitet wurde das Papier von der EKD-Kammer für Theologie unter Vorsitz des Berliner Theologen Christoph Markschies.

Chefdirigent Janowski verlängert Vertrag in Dresden Marek Janowski hat seinen Vertrag als Chefdirigent der Dresdner Philharmonie um ein Jahr bis Sommer 2023 verlängert. Die Musikerinnen und Musiker hätten sein Angebot mit "überwältigender Mehrheit" angenommen, teilte die Philharmonie mit. Mit einer konzertanten Aufführung von Richard Wagners "Ring des Nibelungen" und einer Japan-Tournee seien unter seiner Leitung große Projekte für den Herbst und Winter 2022 geplant.

Museen fordern Öffnung sicherer Kultureinrichtungen Ein Verbund von mehr als 30 großen Geschichtsmuseen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Belgien hat die baldige Öffnung ihrer Einrichtungen gefordert. In einer Stellungnahme heißt es, die dafür nötigen Bedingungen und Auflagen, die für andere Bildungseinrichtungen, Kirchen oder Geschäfte gelten, erfüllten die Häuser bereits. Aus Deutschland beteiligten sich unter anderem das Historische Museum Frankfurt, das Ruhr Museum, das Münchner Stadtmuseum und das Haus der Geschichte in Bonn an dem Aufruf.

Urteil im Prozess um angebliches Uecker-Bild Im Prozess um die Echtheit eines angeblichen Kunstwerks von Günther Uecker hat das Landgericht Düsseldorf einen Kunsthändler verurteilt. Er muss die Anzahlung der Käuferin in Höhe von 7.500 Euro zurückzahlen, erklärte die Sprecherin des Landgerichts gegenüber Deutschlandfunk Kultur. Im Urteil heißt es, dass das "Sandbild auf Büttenpapier" nicht vom Künstler Uecker stamme. Das habe der 90-jährige als Zeuge bestätigt und ausgesagt, dass das Bild auch nicht der für ihn typischen Machart entspreche. Der Kunsthändler hatte dagegen beteuert, es sei echt und weit mehr als die insgesamt vereinbarten 15.000 Euro wert. Günther Uecker zählte mit Heinz Mack und Otto Piene zur Künstlergruppe Zero, die 1958 gegründet wurde. Die Künstler bemühten sich um einen Neuanfang, eine "Stunde Null" für die Nachkriegskunst.