Kulturnachrichten

Montag, 8. Juli 2019

Rembrandts "Die Nachtwache" wird restauriert Im Amsterdamer Reichsmuseum hat die "Operation Nachtwache" begonnen - die bisher umfassendste Untersuchung und Restaurierung des berühmtesten Gemäldes von Rembrandt van Rijn (1606-1669). Die Arbeiten finden vor den Augen des Publikums statt und sind auch live im Internet zu verfolgen. Das Bild wird mit den neuesten Techniken, Scannern, Lasern und Mikroskopen, untersucht. Forscher erhoffen sich auch Auskunft über den Schaffensprozess und die verwendeten Farben. Dann soll das Bild restauriert und gesäubert werden. Jährlich besuchen mehr als zwei Millionen Menschen das Reichsmuseum mit der weltweit größten Rembrandt-Sammlung. "Die Nachtwache" (1642) gilt als Spitzenwerk von Rembrandt. Es zeigt die Amsterdamer Bürgerwehr. Die Arbeiten an dem Bild werden mindestens ein Jahr dauern. Die Kosten werden auf rund drei Millionen Euro veranschlagt. Zuletzt war "Die Nachtwache" 1976 restauriert worden, nachdem ein psychisch kranker Mann das Werk mit Messerstichen beschädigt hatte.

Malerin Sarah Schuhmann ist tot Die Malerin Sarah Schuhman ist tot. Sie starb am vergangenen Mittwoch in Berlin. Das hat ihr Management bestätigt. Schuhmann wurde1933 in Berlin geboren und gilt als eine der wichtigen Vertreterinnen der Nachkriegsmoderne. In ihren figurativen Arbeiten setzt sie sich mit den Begriffen "Schrecken und Schönheit" auseinander. Mitte der 70er-Jahre gehörte sie zur Frauengruppe „Brot und Rosen“ und organisierte die Ausstellung „Künstlerinnen international 1877–1977“. Bei dieser legendären und von Protesten begleiteten Ausstellung wurden erstmalig in Deutschland bedeutende Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts präsentiert, darunter Paula Modersohn-Becker, Frida Kahlo, Eva Hesse, Maria Lassnig, Mary Bauermeister, Ulrike Rosenbach und Diane Arbus. Filmisch wurde Schumanns Schaffen von Harun Farocki verewigt und literarisch von ihrer Lebensgefährtin Silvia Bovenschen. Werke von Sarah Schumann finden sich in deutschen und internationalen Privatsammlungen sowie in der Berlinischen Galerie, im Museum Wolfsburg, im Museum Morsbroich in Leverkusen sowie im Museum of Modern Art in New York.

Zentralrat der Juden würdigt Artur Brauner Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat den verstorbenen Produzenten Artur Brauner als großen Filmemacher gewürdigt. Er habe die Filmlandschaft bereichert und geprägt, so Präsident Schuster. Brauner habe mit seinen Filmen nicht nur unterhalten wollen. Er habe das Medium auch genutzt, um Zuschauer über das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte aufzuklären und seine eigenen Erlebnisse zu verarbeiten. Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat den im Alter von 100 Jahren verstorbenen Artur Brauner als "einen der wichtigsten Filmproduzenten der jungen Bundesrepublik" bezeichnet. Dass er als ehemals verfolgter polnischer Jude nach dem Zweiten Weltkrieg in das Land der Mörder seiner Familie ging, um Filme zu produzieren und sich auch für den demokratischen Wiederaufbau Deutschlands engagiert einsetzte, sei ein wahres, ein großes Geschenk für unser Land. Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, schrieb bei Facebook: Artur Brauners Durchhaltewillen, seine Zielstrebigkeit und seine unbedingt lebensbejahende Einstellung beeindruckten jeden, der das Glück hatte, ihn kennenzulernen.

Deutscher Dialekt aus Brasilien wird erforscht Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) erforscht eine einzigartige Spielform der deutschen Sprache in Brasilien. Beim Hunsrückisch handelt es sich um einen Dialekt, der sich seit 200 Jahren in dem lateinamerikanischen Land entwickelt. Entstanden sei er durch deutschsprachige Einwanderer aus dem Hunsrück, aus Böhmen und aus Westfalen, sagte der für das Projekt verantwortliche Germanist Sebastian Kürschner. Die größte Gruppe kam aus dem Hunsrück. Brasilien machte dort nach mehreren Missernten Werbung und lockte mit 'ewigem Sommer'. Brasilien habe Arbeitskräfte gewinnen und den bevölkerungsarmen äußersten Süden des Landes besiedeln wollen, auch um Territorialansprüche gegenüber Argentinien zu sichern. Heute habe Hunsrückisch 400.000 bis 1,3 Millionen Sprecher. Die Zukunft der Mundart sei jedoch ungewiss. Denn die brasilianische Regierung betreibe zurzeit eine Homogenisierungspolitik, die gesellschaftliche Minderheiten kritisch sehe.

Alice Schwarzer: Satire hat keine Grenzen Satire hat aus Sicht von "Emma»-Herausgeberin Alice Schwarzer keine Grenzen. Und sie dürfe auch keine haben, betonte Schwarzer in Köln. Die überspitzte Wiedergabe der Realität sei nötig, um den Menschen die Augen zu öffnen. Das sei die Aufgabe eines Satirikers. Anlass war die Kritik an "Emma"-Hauscartoonistin Franziska Becker, die die Hedwig-Dohm-Urkunde des Journalistinnenbundes für ihr Lebenswerk verliehen bekommen hatte. Die kurdische Autorin Sibel Schick, die in der Türkei geboren wurde und seit 2009 in Deutschland wohnt, hatte Becker die Diskriminierung Kopftuch tragender Musliminnen vorgeworden, die sie mit IS-Kämpferinnen gleichsetze. Tabus für Satire dürfe es nach Überzeugung von Schwarzer auch bei Mohammed nicht geben. Selbstverständlich müssten auch die Fanatiker und ihre Gottesbilder verspottet werden dürfen. Das gelte für den Islam wie für das Christentum und die Juden.

Kritik an Bolsonaro wegen Reaktion auf Gilbertos Tod Wegen seiner verhaltenen Reaktion auf den Tod der brasilianischen Musik-Legende João Gilberto regt sich massive Kritik an Präsident Jair Bolsonaro. Vor Reportern hatte der Staatschef über den verstorbenen Sänger und Gitarristen gesagt, dieser sei "eine bekannte Person" gewesen. "Beileid an die Familie, okay?" Die brasilianische Sängerin Leoni warf Bolsonaro daraufhin auf Twitter vor, "keinen Schimmer von der Bedeutung der Kultiviertheit João Gilbertos zu haben." Der linke Abgeordnete Marcelo Freixo twitterte: "Heute haben wir eine echte brasilianische Legende verloren" - eine Anspielung auf eine Beschreibung, die Anhänger Bolsonaros für den Präsidenten verwenden. Gilberto starb am Samstag im Alter von 88 Jahren. Er galt als einer der Väter des Bossa Nova. Zwar galt Gilberto als relativ unpolitisch, doch wandten sich etliche seiner Musikkollegen in der Bossa-Nova-Bewegung offen gegen die mehr als 20 Jahre lange Militärdiktatur, die 1964 begann. Diese Ära hat Bolsonaro wiederum wiederholt gelobt. Zudem gilt sein Verhältnis zu Brasiliens Künstlerszene als gespannt. Hintergrund sind Pläne seiner Regierung, staatliche Ausgaben für Kunst und Kultur drastisch zusammenzustreichen.

Archäologen finden möglicherweise biblisches Ziklag Forscher haben nahe der südisraelischen Stadt Kirjat Gat Überreste einer antiken Siedlung freigelegt. Funde sowohl aus der Zeit des biblischen Königs David als auch Überreste einer Besiedlung durch die Philister legten eine Identifizierung mit dem biblischen Ziklag nahe. In der Bibel wird Ziklag unter anderem als Zufluchtsort Davids vor Saul genannt. Bei den seit 2015 andauernden Grabungen wurden den Angaben zufolge rund 1.000 Quadratmeter Fläche freigelegt. Unter anderem wurden zahlreiche intakte Keramiken gefunden, deren Alter die Archäologen auf etwa 3.000 Jahre datierten. Zudem fanden die Ausgräber für die Philister typische massive Steinbauten aus dem 12. und 11. Jahrhundert vor Christus. Auf den Überresten der Philisterstadt fanden die Forscher Reste einer Siedlung aus dem frühen 10. Jahrhundert vor Christus, der Zeit von König David. Die Siedlung wurde demnach durch ein Feuer zerstört.