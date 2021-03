Kulturnachrichten

Montag, 8. März 2021

Rektor will Schweizer Universität für alle öffnen Die größte Schweizer Universität will sich radikal für Interessierte aus allen Altersstufen und Lebenslagen öffnen. Damit werde in Zeiten des schnellen und ständigen Wandels ein Bedürfnis der Menschen und der Gesellschaft erfüllt, sagte der Rektor der Universität Zürich (UZH), Schaepman, der "Neuen Züricher Zeitung am Sonntag". Es fehle heute ein Konzept für lebenslanges Lernen, das es Menschen erlaube, sich individuelle Lehrveranstaltungen anrechnen zu lassen, so Schaepman. Er fordert persönliche Weiterbildungspakete. Das gehe über bisherige Angebote für Gasthörer hinaus. Teilnehmer sollten Prüfungen ablegen und Qualitätszertifikate erwerben können. Auch Menschen aus bildungsfernen Schichten, die in jungen Jahren kein Abitur gemacht hätten, sollten angesprochen werden.

Grütters will eigenes Kulturministerium Die bisher als Staatsministerin agierende Kulturbeauftragte des Bundes, Monika Grütters, hat sich erneut für ein eigenständiges Kulturressort ausgesprochen. "Die bundespolitische Bedeutung der Kultur ist gewachsen", sagte die CDU-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung" nach sieben Jahren im Amt. Die unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder beim Bund eingerichtete Institution existiert seit 1999. Grütters hatte die Forderung 2005 als damalige Spitzenkandidatin der Berliner CDU für die Bundestagswahl erstmals offen aufgegriffen. Ein Ministerium sei "keine Frage von Macht", sagte sie nun. Es gehe um die Anerkennung durch die Länder und die Einsicht, dass man gemeinsam mehr erreiche. "Es gäbe gute Gründe, das Ressort nach 23 Jahren zu einem Bundesministerium zu machen - dann aber bitte als eigenständiges Haus." Nach dpa-Informationen hat sie für den Fall der Fälle bereits einen repräsentativen neuen Standort im Blick.

Regisseur Christian Stückl erhält Buber-Rosenzweig-Medaille Der Regisseur und Theaterintendant Christian Stückl hat für sein Engagement gegen christlichen Antijudaismus die renommierte Buber-Rosenzweig-Medaille erhalten. Der Münchner Erzbischof Marx sagte in seiner Laudatio in Stuttgart, Stückl trage dazu bei, den christlichen Glauben ohne Antijudaismus zu verkünden und zu leben. Stückl habe zudem die Oberammergauer Passionsspiele "mit Geduld und Ausdauer Zug um Zug überarbeitet". So sei Oberammergau in den letzten Jahrzehnten zu einem kraftvollen Zeichen gegen Antisemitismus geworden. Stückl habe sich darüber hinaus in vielen seiner Inszenierungen mit dem Verhältnis der Religionen zueinander beschäftigt und engagiere sich für eine offene und plurale Gesellschaft. Mit der Preisverleihung am Sonntag wollte man zudem "in diesen unruhigen Zeiten ein deutliches und öffentliches Zeichen gegen Antisemitismus und für ein demokratisches Miteinander setzen", teilte der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (DKR) mit.