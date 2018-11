Kulturnachrichten

Donnerstag, 15. November 2018

Rekorderlös für Schmuck von Marie Antoinette Perlenanhänger war seit Generationen im Besitz des Hauses Bourbon-Parma Ein Perlenanhänger der einstigen französischen Königin Marie Antoinette ist für umgerechnet 28,3 Millionen Euro unter den Hammer gekommen. Es handele sich um eine Rekordsumme für eine Perle, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Das mit Diamanten verzierte Juwel galt als Vorzeigestück unter Schmuckwaren aus dem Adelshaus Bourbon-Parma. Die Auktion hatte Sotheby's als einmalige Chance für den Erwerb von Erbstücken und Juwelen angepriesen, die sich seit Generationen im Besitz der Dynastie befanden. Einige der angebotenen Schmuckstücke von Marie Antoinette waren bis zuletzt 200 Jahre lang in der Öffentlichkeit nicht zu sehen gewesen.

Top-Country-Preis für Keith Urban Australischer Sänger nimmt Auszeichnung unter Tränen entgegen Der australische Musiker Keith Urban hat bei der Verleihung der CMA-Awards in Nashville unter Tränen den Country-Top-Preis als "Entertainer des Jahres" entgegengenommen. "Baby Girl, ich liebe dich so sehr. Ich bin mehr als geschockt", sagte Urban in Richtung seiner im Publikum sitzenden Ehefrau, Schauspielerin Nicole Kidman. Auch Kidman war sichtlich gerührt und hatte Tränen in den Augen. Bei den Country Music Association Awards werden jährlich die besten Country-Musiker gekürt. Mehr als 7000 CMA-Mitglieder wählen die Preisträger aus. Als Solo-Künstler siegten in diesem Jahr Chris Stapleton ("Broken Halos") und Gastgeberin Carie Underwood ("Before He Cheats").

Kunstmesse Art Düsseldorf 90 Galerien machen Art Cologne Konkurrenz Die neue Kunstmesse Art Düsseldorf startet am Nachmittag mit mehr Ausstellern zur zweiten Auflage. Rund 90 Galerien aus dem In- und Ausland bieten bis Sonntag moderne und zeitgenössische Kunst von 1945 bis 2018 an. Unter den Ausstellern im Areal Böhler sind internationale Schwergewichte wie David Zwirner aus New York, vor allem aber auch Galerien aus der Region und den Beneluxländern. Die Art Düsseldorf hatte vergangenes Jahr Premiere als Konkurrenz zur größeren Art Cologne. Bei ihrem Auftakt übertraf die Düsseldorfer Messe mit 43 000 Besuchern die Erwartungen der Veranstalter. Kurz vor der zweiten Auflage kündigte nun allerdings ihr Partner, die Schweizer Messegesellschaft MCH, den Ausstieg an. Die MCH veranstaltet auch die weltweit wichtigste Kunstmesse Art Basel.

Fernando del Paso gestorben Cervantes-Preisträger wurde 83 Jahre alt Fernando del Paso ("Nachrichten aus dem Imperium") war Leiter der iberoamerikanischen Bibliothek Octavio Paz in Guadalajara. Del Paso hatte 2015 den Cervantespreis erhalten, der als der wichtigste Literaturpreis im spanischsprachigen Raum gilt. Der Erzähler, Dichter und Essayist, wurde außerdem 2007 mit dem Preis der Internationalen Buchmesse von Guadalajara geehrt. Del Paso erlangte auch in Deutschland Bekanntheit durch Werke wie "José Trigo" und "Palinurus von Mexiko". Laut lokalen Medien starb er in einem Krankenhaus in Guadalajara, etwa 550 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt.

National Book Award für Isabel Allende Er gilt als "Oscar" der Literaturwelt" Die große alte Dame der lateinamerikanischen Literatur, Isabel Allende, hat den diesjährigen National Book Award erhalten. Die in den USA lebende gebürtige Peruanerin bekommt die höchste Literaturauszeichnung der USA für ihr Lebenswerk. 70 Millionen verkaufte Bücher, übersetzt in 35 Sprachen - Isabel Allende sprach in ihrer Dankesrede über zunehmenden Nationalismus und Rassismus. In dunklen Zeiten seien alle Werte und Prinzipien der Zivilisation bedroht. Der National Book Award, auch als "Oscar" der Literaturwelt bezeichnet, wird in 5 Kategorien verliehen. Für ihren Roman "The Friend" bekam ihn Sigrid Nunez in der Kategorie Belletristik. Der Poetik-Preis wurde Justin Philip Reed verliehen, den für Übersetzung Margaret Mitsutani für ihre Übertragung von Yoko Tawada's "The Emissary" aus dem Japanischen.

Frankfurter Museum erwirbt Beuys-Plastik "Boxkampf" Boxhandschuhe und Kopfschutz als Zeichen für Kampf für Demokratie Das Museum für Moderne Kunst Frankfurt hat die 1972 entstandene Aktionsplastik "Boxkampf für die direkte Demokratie" von Joseph Beuys (1921-1986) erworben. Bei der documenta 5 im Jahr 1972 hatte Beuys für 100 Tage sein "Büro für direkte Demokratie durch Volksabstimmung" in Kassel installiert, um sein Modell einer Basisdemokratie zu propagieren. Am letzten Tag der Weltkunstausstellung fand der "Boxkampf für direkte Demokratie durch Volksabstimmung" im Museum Fridericianum in Kassel statt: Der junge Kunststudent Abraham David Christian, der gegen die Kunstauffassung von Beuys rebellierte, hatte den Professor der Kunstakademie Düsseldorf offiziell herausgefordert. Beuys gewann den auf drei Runden angesetzten "Boxkampf" mit einem leichten Punktevorsprung. Die Relikte des Kampfs - Boxhandschuhe und Kopfschutz - befinden sich nun in der erworbenen Vitrine.

Deutsch-türkische Sängern in der Türkei verurteilt Terrorismusvorwurf bringt Hozan Cane mehr als sechs Jahre Haft Ein türkisches Gericht hat eine deutsche Sängerin türkischer Abstammung einem staatlichen Medienbericht zufolge wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrorgruppe zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Saide Inac, besser bekannt als Hozan Cane, wurde von dem Gericht in Edirne Mitgliedschaft in der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen, wie die Nachrichtenagentur Anadolu, berichtete. Es wurde erwartet, dass sie Berufung einlegt. Cane war vor Wahlen im Juni in Edirne an Bord eines Wahlkampfbusses einer prokurdischen Partei festgenommen worden. In ihrem Prozess bestritt die Sängerin, der PKK anzugehören oder eine Sympathisantin der Gruppe zu sein, wie Anadolu berichtete. Das deutsche Auswärtige Amt teilte mit, es unterstütze die Sängerin konsularisch und stehe in engem Kontakt mit türkischen Behörden.

Schleswig-Holstein-Kunstpreis für Klaus Fußmann Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert Klaus Fußmann (80), Maler und Grafiker, hat den mit 20.000 Euro dotierten Kunstpreis 2018 des Landes Schleswig-Holstein erhalten. Damit werde sein gesamtes künstlerisches Werk ausgezeichnet, hieß es in Lübeck zur Begründung. Sein Wirken und viele seiner Bilder seien maßgeblich von der Landschaft im Norden geprägt, vor allem Motive seiner Wahl-Heimat Gelting und der Umgebung. Der Preis wurde Fußmann von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreicht. Ein mit 5.000 Euro dotierter Förderpreis ging an die Regisseurin Katja Benrath (39). Der Kunstpreis des Landes wird alle zwei Jahre an Künstler verliehen, die in Schleswig-Holstein geboren sind, im Lande wirken oder für das Land eine besondere Bedeutung haben. Frühere Preisträger sind die Klarinettistin Sabine Meyer, der Schriftsteller Günter Kunert, der Schriftsteller Feridun Zaimoglu und der Jazzmusiker Nils Landgren.