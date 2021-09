Kulturnachrichten

Dienstag, 14. September 2021

Reinhard Lakomy bekommt Ehrengrab Der Komponist Reinhard Lakomy bekommt acht Jahre nach seinem Krebstod ein Ehrengrab. Der Grabstein wird am Dienstag an seiner Grabstätte in Berlin-Pankow aufgestellt. Im Juli hatte der Berliner Senat beschlossen, Lakomy auf diese Weise zu würdigen. Die Anerkennung als Ehrengrabstätte ist frühestens fünf Jahre nach dem Tod möglich. Lakomy war im März 2013 im Alter von 67 Jahren gestorben. Der gebürtige Magdeburger war einer der bekanntesten und vielseitigsten Musiker der DDR. Für sein bekanntestes Werk, die Kinder-Schallplatte "Der Traumzauberbaum", lieferte er die Kompositionen, seine Frau Monika Ehrhardt-Lakomy schrieb die Texte.

Deutsches Romantik-Museum in Frankfurt eröffnet Mit einem Festakt ist am Montagabend in Frankfurt das Deutsche Romantik-Museum eröffnet worden. Grundlage ist eine weltweit einzigartige Sammlung zu Literatur, Kunst und Alltagskultur aus der Epoche der deutschen Romantik, die das Freie Deutschen Hochstift zusammengetragen hat. Die Institution ist auch für das Goethehaus verantwortlich, neben dem das neue Romantik-Museum gebaut wurde. Zu den Exponaten zählen etwa Handschriften von Clemens und Bettine Brentano und Gemälde von Caspar David Friedrich.

Preußenstiftung: Ex-Vizepräsident Hofmann gestorben Der frühere Vizepräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Peter Hofmann, ist tot. Er sei bereits Ende August im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte die Einrichtung in Berlin mit. Die Stiftung verwaltet unter anderem die Sammlungen der Museumsinsel. Neben allen Grundsatzangelegenheiten und "der oftmals schwierigen" Finanzierungssicherung durch Bund und Länder habe Hofmann eine Reihe von Neubauten wie das Kulturforum und den Bau der Staatsbibliothek betreut, hieß es in der Mitteilung. In seine Amtszeit sei auch die deutsche Wiedervereinigung gefallen und damit die Zusammenführung der Stiftungseinrichtungen in Ost und West.