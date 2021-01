Reihe: Wirklichkeit im Radio King George Bilder aus einer Rockerkneipe Von Gotthard Schmidt

King George im Frankfurter Bahnhofsviertel (1981) (picture alliance / dpa / Roland Witschel)

Im Rockermilieu entwickelt sich eine rechte Szene. Der Autor will sich ein Bild von ihr machen und besucht die Szenekneipe "King George". An Interviews mit dem Mikrofon ist in der feindseligen Atmosphäre nicht zu denken. Gotthard Schmidt verlegt sich auf das Handwerk der genauen Beobachtung und der geschriebenen Reportage. In Szenen und Sittenbildern hält er die Geschehnisse um Kalle, Hühnchen und die anderen einschlägigen Besucher fest. Und Peter Leonhard Braun, Urgestein des Features, betreibt als Regisseur enormen Inszenierungsaufwand, lässt Motoräder durchs Studio fahren und zerlegt einen Flipper in seine akustischen Einzelteile. "King George" aus dem Jahr 1976 ist Teil unserer Reihe "Wirklichkeit im Radio" zur Geschichte des Features.

Reihe: Wirklichkeit im Radio

King George

Bilder aus einer Rockerkneipe

Von Gotthard Schmidt

Regie: Peter Leonhard Braun

Mit: Uwe Friedrichsen

Ton: Manfred Hock

Produktion: SFB/NDR/SR 1976

Länge: 43'01

Gotthard Schmidt, 1943 geboren in Eisenach, 2014 gestorben in Moers, war Journalist, Feature-Autor, Übersetzer, Bearbeiter und Hörfunkregisseur. Seine Familie – der Vater war Pfarrer – ging nach Kriegsende aus der damaligen Ostzone in den Westen. In Essen machte Gotthard Schmidt Abitur, studierte erst Theologie, dann Germanistik und ging vor dem Abschluss als Freier Mitarbeiter zur Westdeutschen Allgemeinen Zeitung nach Moers. Nach einem Praktikum 1967 beim Hessischen Rundfunk begann er, Sendungen fürs Radio zu schreiben. Weiteres Features: "Stille Nacht, kalte Nacht – Weihnachten auf Spitzbergen" (SFB 1976) und "Stundenbuch des Todes – ein anatomischer Bericht" (BR 1998).