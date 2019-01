Elsa und Olaf lernten sich über eine Partnervermittlung für Menschen mit Behinderung kennen. (Julia Solovieva )

"Trauer ist schwarz, Angst dunkelblau." Olaf erzählt Elsa von der Angst, von der Überwindung der Angst. Dann fragt er Elsa. Sie hat immer noch Angst. Angst vor ihrem Stiefvater, der sie als junges Mädchen und erwachsene Frau mehrmals vergewaltigt und zweimal geschwängert hat. Olaf und Elsa erzählen sich aus ihrem Leben. Elsa kommt aus Kasachstan, Olaf aus Norddeutschland. Beide sind geistig behindert. Vor neun Jahren haben sie sich über die Schatzkiste e.V., eine Partnervermittlung für Menschen mit Behinderung, kennengelernt.

Elsa und Olaf

Zwei Menschen und die Liebe

Von Julia Solovieva

Regie: Nikolai von Koslowski

Ton: Dietmar Fuchs

Produktion: NDR 2012

Länge: 53'03

Julia Solovieva ist in Moskau geboren und lebt in Hamburg. Sie ist Fotografin und berichtet für den ARD-Hörfunk und verschiedene Tageszeitungen. Ihr Romandebüt ‚Katias Zorn’ veröffentlichte sie gemeinsam mit Jutta Jacobi 2003. Zuletzt u.a.: "Der 29. Januar - Selfie eines Tages" (NDR/RB 2017), "In oder out? Junge Flüchtlinge machen Mode und Theater" (NDR 2017) und "Irmgard im Glück" (NDR 2016).

Hier die Reihe im Überblick:

Liebe und andere Zwischenfälle vom 09.01.2019

Das blöde Down-Syndrom vom 16.01.2019

Elsa und Olaf senden wir am 23.01.2019, um 00:05 Uhr