Familienausflug (Josef Maria Schäfers)

Die Großen zur Schule, die Kleinen in den Kindergarten, am Nachmittag Musikschule und Sportverein; hinbringen, abholen und zwischendurch noch etwas arbeiten. Dann einkaufen, Essen kochen, Kinder ins Bett bringen, den nächsten Tag organisieren. Bei diesem täglichen Wahnsinn quält berufstätige Eltern oft noch das schlechte Gewissen, zu wenig Zeit für die Kinder zu haben. Die Autoren begleiten Eltern bei der Alltags-Organisation – und fragen, was aus ihren Träumen geworden ist.

Reihe: Familienaufstellung

Wahnsinn Familie

Von Stella Luncke und Josef Maria Schäfers

Regie und Ton: Die Autoren

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2017

Länge: 53'38

Stella Luncke und Josef Maria Schäfers, 1974 und 1968 geboren, produzieren Features und Hörspiele: "Deine Welt sind die Berge ... Heidi, ein Star aus Japan" (Autorenproduktion 2007), "Protestieren für Fortgeschrittene" (Deutschlandradio Kultur 2012), "Sommercamp" (Deutschlandradio Kultur 2016). Zahlreiche Wurfsendungen für Deutschlandradio Kultur. "Over the top – Rentner in Höchstform" (Deutschlandfunk 2018), "Idylle" (Deutschlandfunk Kultur/WDR 2019, Autor Josef Maria Schäfers). Stella Luncke erhielt 2009 den Kurt-Magnus-Preis.