Reihe: Familienaufstellung Ein trans-lesbisches Familienglück oder: Das aufgeklärteste Kind der Welt Feature, 53 min Von Annika Erichsen

Caroline, Julia und ihre Tochter Emilie (Julia Ehrt)

Julia und Caroline bekommen ein Kind. Bei der Untersuchung fragt die Frauenärztin: "Wie haben Sie es denn gemacht?" "Auf natürlichem Weg." Die Ärztin schaut auf: "Aber ich hätte Sie für eine Frau gehalten." "Bin ich ja auch, aber ich bin eben auch der Erzeuger des Kindes. Ich bin eine Transfrau", sagt Julia. Dass Geschlechtsidentität nicht unbedingt mit biologischen Merkmalen zu tun hat, ist für viele Menschen nicht einfach nachzuvollziehen. Über drei Jahre hinweg hat die Autorin die ungewöhnliche Kleinfamilie begleitet.

Reihe: Familienaufstellung

Ein trans-lesbisches Familienglück

oder: Das aufgeklärteste Kind der Welt

Von Annika Erichsen

Regie: die Autorin

Mit: Monika Oschek

Ton: Alexander Brennecke

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2016

Länge: 52'38

Annika Erichsen, geboren 1981 in Schwäbisch Hall, studierte Kulturwissenschaften in Hildesheim und Marseille. Seit 2010 Feature-Autorin und Regisseurin für die ARD, Deutschlandradio und ARTE Radio in Frankreich. Zuletzt für Deutschlandradio Kultur: "Drei Schwestern und ein Downsyndrom" (2015), ausgezeichnet mit einem Sonderpreis des Marlies-Hesse-Nachwuchspreises 2016.