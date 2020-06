Frauen stehen oft vor einer der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens und müssen sie treffen: kinderreich oder kinderfrei? (EyeEm / Laetizia Haessig)

Von Frauen wird selbst heute oft noch selbstverständlich erwartet, dass sie Kinder bekommen wollen und das auch tun. Wer keine Kinder hat oder will, muss sich rechtfertigen, wird kritisch beäugt – oft bis ans Lebensende. Durch eine sehr fortschrittliche reproduktive Medizin scheint es kaum noch Hindernisse für einen Kinderwunsch zu geben. Dabei können viele Gründe dafür sprechen – auch in Deutschland – kinderfrei leben zu wollen: Ein erfülltes Arbeitsleben, ein dichtes soziales Netz, übersteigerte Erwartungen an Mütter, Angst vor Armut, und für manche sogar der Umweltschutz. Die Autorin Emily Thomey steht mit Ende Dreißig vor einer der wichtigsten Entscheidungen ihres Lebens und muss sie bewusst treffen: kinderreich oder kinderfrei?

Ursendung

Die Mutterschaftsfrage

Von Emily Thomey

Regie: Friederike Wigger

Mit: der Autorin und Cornelia Schönwald

Ton: Michael Kube

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 56'

Emily Thomey, geboren 1981, lebt und arbeitet in Berlin. Sie ist Autorin, freie Redakteurin und Moderatorin für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten (u.a. Cosmo, WDR 5, 1Live, Deutschlandfunk Kultur). Neben kürzeren Reportagen, Livegesprächen und Beiträgen macht sie auch längere Features. Ihre Schwerpunkte sind Feminismus, Popkultur, Organisationsentwicklung und Nachhaltigkeit. Zuletzt: Feature-Serie für WDR Tiefenblick "Megacities" (WDR 2015).