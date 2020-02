Artiom ist Waffennarr und hat schon als Kind Krieg gespielt (DPA / EPA / JIM LO SCALZO)

Artiom, 18 Jahre, will an die Front in der Ostukraine. Er ist Waffennarr und hat schon als Kind Krieg gespielt. Seit zwei Jahren kämpft sein Bruder für die gegnerische Seite, die Russen. Bald könnten die beiden sich im Kampf gegenüberstehen. Artioms Großvater, der ihm das Schießen beibrachte, will ihn zurückhalten. Was treibt den jungen Mann an, alle Brücken hinter sich abzubrechen?

Krieg spielen

Von Fabian Driehorst und Martin Reimers

Regie: die Autoren

Mit: Marian Funk, Max Hegewald, Hansa Czypionka, Haino Rindler,

Luzie Kurth, Barbara Becker, Roman Kanonik

Ton: Andreas Stoffels

O-Ton-Aufnahmen: Andrii Nidzelsky

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018

Länge: 19'52

Eine Wiederholung vom 28.04.2018

Fabian Driehorst, geboren 1982 in Gifhorn, studierte von 2006 bis 2011 an der Kunsthochschule für Medien in Köln. 2011 gründete er mit Frédéric Schuld das Studio Fabian&Fred um Filme und Animation zu produzieren. 2014 erhielten sie das Wim Wenders Stipendium zur Entwicklung ihres ersten animierten Kinofilms. Ihre letzten Produktionen waren u.a. die Animationsfilme ‚Däwit und ‚Drifting Away’ und der Dokumentarfilm ‚The Last Tape’.

Martin Reimers, geboren 1978 in Düsseldorf. Von 2004–2010 Montagestudium an der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf". Nach dem Studium Gründung von "Schnittbüro" mit Oscar Loeser und Mathias Niepenberg. Arbeitet als Filmeditor in Berlin.

Auf unserer 18 Plus!-Übersichtsseite finden Sie alle Beiträge auf einem Blick.