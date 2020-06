Kulturnachrichten

Samstag, 27. Juni 2020

Regisseur Serebrennikow erhält Bewährungsstrafe Der russische Regisseur Kirill Sereebrennikow muss nicht ins Gefängnis. Ein Gericht in Moskau verhängte eine Bewährungsstrafe. In Berlin hatten zuvor deutsche Theaterschaffende gegen die Verurteilung demonstriert. Etwa 120 Protestierende versammelten sich vor der russischen Botschaft, unter ihnen der Schauspieler Lars Eidinger, der Intendant des Deutschen Theaters, Ulrich Khuon und der künstlerische Leiter der Schaubühne, Thomas Ostermeier. Ein russisches Gericht hatte heute Serebrennikow in einem umstrittenen Verfahren wegen der Veruntreuung von Fördergeldern schuldig gesprochen.

Anne Weber wird Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim Die Autorin und Übersetzerin Anne Weber ("Luft und Liebe") wird neue Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim. Sie bekommt damit neben dem Wohnrecht in dem Frankfurter Stadtteil auch ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro. In der Begründung der Jury heißt es: "Anne Webers Texte sind hintergründige und existenzielle Spiele mit der Wirklichkeit, sie bringen Bewegung in scheinbar Festgefügtes, Verbrieftes oder Vergangenes." Weber ist nach Angaben der Kulturgesellschaft Bergen-Enkheim die 47. Amtsinhaberin und löst die Autorin Anja Kampmann ab. Die Jury hob Webers Recherche über ihren Urgroßvater, "Ahnen", hervor sowie ihr Buch "Annette, ein Heldinnenepos". Der Literaturpreis soll am 30. August verliehen werden. Auch Herta Müller und Peter Härtling wurden schon damit geehrt.

Dirigent Chuang wird Generalmusikdirektor in Bochum Der aus Taiwan stammende Dirigent Tung-Chieh Chuang wird ab der Saison 2021/2022 Generalmusikdirektor der Bochumer Symphoniker. Sein Vertrag läuft über drei Jahre und kann dann zunächst um zwei weitere Jahre verlängert werden, teilte die Stadt Bochum mit. Der 37-jährige Dirigent folgt auf Steve Sloane, der dann 27 Jahre im Amt war. Sloane hatte vor zwei Jahren seinen Rückzug angekündigt. Chuang, der derzeit in Berlin lebt, wird auch Intendant des Anneliese Brost Musikforums Ruhr, so wie sein Vorgänger.