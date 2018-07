Kulturnachrichten

Samstag, 21. Juli 2018

Regisseur der "Guardians of the Galaxy"-Filmreihe gefeuert Grund sind ans Tageslicht gekommene Pädophilen-Witze auf Twitter US-Filmemacher James Gunn darf wegen umstrittener Tweets beim dritten Teil der Science-Fiction-Saga "Guardians of the Galaxy" nicht mehr Regie führen. Disney feuerte den 51-Jährigen am Freitag, weil dieser in dem Kurznachrichtendienst Witze über Vergewaltigungen und Pädophilie gemacht hatte. Gunns Tweets seien unentschuldbar, ergänzte Filmstudio-Chef Alan Horn in einer Stellungnahme. Die meisten der beanstandeten Einträge stammen aus den Jahren 2008 bis 2011 und waren von der konservativ ausgerichteten Nachrichtenseite "Daily Caller" ans Licht geholt worden, die zur Entlassung des erklärten Gegners von US-Präsident Donald Trump aufrief. Gunn hatte bei den ersten beiden Teilen der Superhelden-Reihe Regie geführt, die weltweit mehr als 1,5 Milliarden Dollar in die Kinokassen spülten. Offen ist, wer nun die Regie für den dritten "Guardians of the Galaxy"-Teil übernimmt, der 2020 fertiggestellt werden soll.

Zweites Urteil im Fall Schaubühne gegen Kuby Publizistin Gabriele Kuby hatte gegen das Berliner Theater geklagt Die christlich-konservative Publizistin Gabriele Kuby hat in Teilen erfolgreich gegen das Theaterstück "Fear" der Berliner Schaubühne geklagt. Das Berliner Kammergericht untersagte dem Theater in einem Urteil, der in Bayern lebenden Kuby in dem Stück Sätze wie "Ich hetze gegen Juden", "Was wir brauchen, sind Faschistinnen" zuzuschreiben und die Publizistin als "verknitterte, ausgetrocknete düstere Seele" zu beschreiben. In anderen Klagepunkten Kubys entschied der 24. Zivilsenat für das Theater. Die umstrittene Publizistin wollte erreichen, dass in der Aufführung kein Porträtfoto von ihr im Bühnenbild verwendet und kein Bild von ihr mit ausgestochenen Augen als Maske genutzt werden darf. Das wurde von dem Gericht mit der Begründung zurückgewiesen, die Grenzen der Schmähkritik würden damit nicht überschritten. Auch dürften generell Tonbandaufnahmen von ihr verwendet werden und der Klägerin stehe kein Schmerzensgeld von 20.000 Euro zu, wie von ihr gefordert.

Gedenkstätte plant umfassendes DDR-Opferregister Bildungsministerium fördert Projekt in Berlin-Hohenschönhausen Die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen will ein umfassendes Namensregister für die Opfer des DDR-Regimes anlegen. Nach dem Vorbild der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem entsteht damit die erste gesicherte Datenbank für politisch Verfolgte des SED-Staates, wie die Gedenkstätte mitteilte. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung will das Projekt demnach mit voraussichtlich 5,3 Millionen Euro unterstützen. Das Register soll ab Ende des Jahres erarbeitet werden. Neben den persönlichen Daten der Opfer sollen auch Biografien, Fotografien und Zeitzeugeninterviews erfasst werden. Ein eigens dafür gegründeter Forschungsverbund soll herausfinden, wie viele Menschen genau der politischen Repression in der DDR zum Opfer gefallen sind. Bisher gab es dazu laut Gedenkstätte nur grobe Schätzungen.

Victor Jaras Mörder: Tochter fordert Auslieferung Der pensionierte Offizier Pedro Barrientos lebt in den USA auf freiem Fuß Die Tochter des 1973 ermordeten chilenischen Sängers Victor Jara hat an die Regierung appelliert, von den USA nachdrücklicher die Auslieferung des Verantwortlichen für die Tat zu fordern. Amanda Jara war acht Jahre alt, als ihr Vater, ein gefeierter Sänger Regisseur und Universitätsprofessor, nach dem Putsch von Augusto Pinochet zusammen vielen anderen linken Aktivisten festgenommen wurde. Die Putschisten brachten ihn in das zu einem Internierungslager umfunktionierte Stadion von Santiago, wo er gefoltert und umgebracht wurde. Anfang Juli verurteilte ein chilenisches Gericht nach langen Ermittlungen acht pensionierte Offiziere wegen des Mordes an Jara zu 15 Jahren Haft. Ein weiterer Verantwortlicher für dem Mord lebt jedoch in den USA auf freiem Fuß. Der pensionierte Offizier Pedro Barrientos wurde 2016 von einem US-Gericht in Florida aber für den Tod Jaras verantwortlich gemacht. Chiles Forderung nach Auslieferung hängt noch immer in der Schwebe.

Ralf Rothmann erhält Uwe-Johnson-Literaturpreis Auszeichnung für Erinnerungsarbeit Rothmann erhält die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für seinen Roman "Der Gott jenes Sommers". Das teilte die Mecklenburgische Literaturgesellschaft mit, die den Preis vergibt. In dem ausgezeichneten Roman beschreibt der Autor die letzten Kriegsmonate 1945 aus der Sicht eines 13-jährigen Mädchens. Der in Berlin lebende Autor schildere dabei "eindrucksvoll, wie der Krieg die Seele angreift und die ethische Sicherheit des einzelnen bedroht", so die Begründung der Jury. Die Preisverleihung findet während der Uwe-Johnson-Tage am 21. September in Berlin statt.