Kulturnachrichten

Samstag, 30. März 2019

Regisseur Ciulli rügt Umgang mit Migranten Der Theaterregisseur Roberto Ciulli blickt pessimistisch auf die Zukunft der Menschheit. Der Homo sapiens treibe "dem Ende seiner Spezies zu", sagte der Leiter des renommierten Mülheimer Theaters an der Ruhr der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Gründe seien eine "Masse von Hass, die aktuell unter den Menschen herrscht, die Wohlstands-Schere durch die Gier der wenigen Reichen und das unmenschliche Verhalten gegenüber der Migration". Die Menschen heute hätten die Scham als einen zentralen Wert verloren, beklagte Ciulli. "Es muss wieder gelingen, dass Menschen sich schämen." Als Beispiel nannte der italienische Regisseur, Schauspieler und Intendant den Tod Tausender Flüchtlinge im Mittelmeer. Ciulli erwartet, dass sich die die europäischen Staaten eines Tages dafür verantworten müssen. Der promovierte Philosoph Roberto Ciulli gründete 1980 gemeinsam mit dem Dramaturgen Helmut Schäfer das Theater an der Ruhr.

Familie von Manfred Krug bricht mit Wolf Biermann In einem offenen Brief bricht Daniel Krug, der Sohn des verstorbenen Schauspielers Manfred Krug, mit Wolf Biermann, dem einstigen Freund und Weggefährten seines Vaters. Grund dafür ist ein Kapitel in Wolf Biermanns Buch "Barbara", in dem Daniel Krug seinen Vater verunglimpft sieht. Das berichtet der Spiegel. Krug jun. unterstellt, Biermann habe mit dem Verfassen der Anekdoten so lange gewartet, bis sich der vor knapp drei Jahren verstorbene Krug selbst nicht mehr dazu äußern könne. "Beim Lesen des Textes wird man ihn nicht los, den Mief von Neid und Retourkutsche für zu wenig erwiderte Aufmerksamkeit und Liebe", schreibt Daniel Krug in Anlehnung an seinen Vater. Der Sohn des 1977 von der DDR in die Bundesrepublik übergesiedelten Schauspielers stört sich vor allem daran, dass die meisten von Biermann wiedergegebenen Geschichten über Krug aus dritten Quellen stammen. Daniel Krug kritisiert auch die Geschichte von einer angeblichen Party, bei der sich Krug gebrüstet haben soll, Millionär zu sein. Auch die Stasi lancierte zu DDR-Zeiten dieses Gerücht, um Krug zu diskreditieren.

Fontane-Jubiläumsjahr in Neuruppin eröffnet In Neuruppin ist das Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag des märkischen Dichters Theodor Fontane eröffnet worden. Am Festakt in der Kulturkirche der Geburtsstadt Fontanes nehmen zur Stunde Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke teil. Die Festrede hält die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Sandra Richter. Zuvor hatten Steinmeier und Woidke die neue Fontane-Ausstellung im Museum Neuruppin und das Geburtshaus des Schriftstellers, die heutige Löwen-Apotheke, besucht. Theodor Fontane wurde am 30. Dezember 1819 in Neuruppin geboren und starb am 20. September 1898 in Berlin. Zu seinen bekanntesten Werken gehören der Roman "Effi Briest" und die mehrbändigen "Wanderungen durch die Mark Brandenburg".

Gewalt im Internet - Australien droht Plattformen mit Strafen Nach den Moschee-Anschlägen in Neuseeland will Australiens Regierung drastische Strafen für Social-Media-Konzerne einführen, die grausame Fotos oder Filme von Gewalt auf ihren Seiten dulden. Wenn Internet-Plattformen wie Facebook die Übertragung von Schwerverbrechen nicht verhindern, drohen künftig Geldbußen von bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes und mehrjährige Haftstrafen für Führungskräfte. Das kündigte Premierminister Morrison an. Der Todesschütze von Christchurch hatte seinen Anschlag mit 50 Toten per Helmkamera live ins Netz gestellt. Über die gesetzlichen Auflagen soll kommende Woche das Parlament in der Hauptstadt Canberra beraten. Die geplanten Regeln richten sich nach Regierungsangaben gegen das Streamen oder die zeitverzögerte Wiedergabe von Terrorakten, Morden, Mordversuchen, Folter, Vergewaltigung und Entführungen in sozialen Netzwerken.