Kulturnachrichten

Sonntag, 22. März 2020

Regisseur Christopher Nolan: "Kinos werden unsere Hilfe brauchen" Der britisch-amerikanische Regisseur Christopher Nolan ist über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinos und deren Mitarbeiter besorgt.

Kinos seien ein wichtiger Teil des sozialen Lebens, schrieb Nolan in einem Meinungsbeitrag für die "Washington Post". "Sie werden unsere Hilfe brauchen." Sie seien Orte, wo Menschen aufeinandertreffen. Gerade in diesen Zeiten, wo dies nicht möglich sei, würde dieser Wert von Gemeinschaft besonders deutlich. Wenn diese Krise vorbeigehe, sei es wichtiger denn je, "gemeinsam zu leben und lieben und lachen und weinen", erklärt Nolan in dem Beitrag.

Nik P. warnt vor Covid-19: "Es geht schneller, als man denkt" Der österreichische Sänger Nik P. hat sich trotz Vorsichtsmaßnahmen mit dem Coronavirus angesteckt. Der für seinen Hit "Ein Stern" bekannte Künstler sei in seinem Haus bei Salzburg unter Quarantäne, sagte sein Manager der Deutschen Presseagentur. In einer Botschaft an seine Fans sagte der Sänger: "Es geht schneller, als man denkt, dass man sich infiziert - ohne, dass man es im ersten Moment überhaupt bemerkt". Er appellierte: "Bitte bleibt zu Hause, geht nicht mehr unnötig hinaus und haltet die vorgeschriebenen Maßnahmen ein!"

Disney-Konzern verschiebt Frankreich-Start seines Streaming-Dienstes Der Disney-Konzern verschiebt auf Bitten der französischen Regierung den Start seines Streaming-Dienstes in Frankreich, um in der Coronavirus-Krise keinen zusätzlichen Druck auf die Netze aufzubauen. Als neuen Termin nannte Disney den 7. April. In Deutschland und anderen europäischen Ländern soll der Service Disney+ unverändert am 24. März online gehen. In Europa gibt es insgesamt die Sorge, dass die verstärkte Heimarbeit und Nutzung von Unterhaltungsangeboten die Netze verstopfen könnten. Internet-Anbieter versicherten bisher, dass sie den Anstieg schultern können. Der EU-Kommission geht es darum, dass die Auslastung der Netze das Arbeiten von zu Hause und Zugang zu Bildungsangeboten erlaubt.

Kardinal Marx: Corona ist keine Strafe Gottes Die Corona-Pandemie ist nach den Worten des Münchner Kardinals Reinhard Marx keine Strafe Gottes. Die Botschaft Jesu sei, dass Gott die Menschen liebe und annehme, sagte er in einem Interview mit dem "Münchner Merkur". "Wir haben letztlich keine Antwort darauf, warum wir leiden. Wir sind Geschöpfe, wir sind endlich, wir sind sterblich." Christen hofften jedoch "auf den Gott, der sich selbst auf das Leiden und das Sterben eingelassen hat". Diese Botschaft sei gerade jetzt wichtig. Die Entscheidung, das kirchliche Leben herunterzufahren, sei ihm sehr schwer gefallen, räumte der Erzbischof ein. Es sei aber richtig, an dieser Stelle Verantwortung für die gesamte Gesellschaft zu übernehmen.

Der Star-Geiger Hellmut Stern ist tot Der Geiger Hellmut Stern ist tot. Dies hat der RBB aus Familienkreisen erfahren. Stern war 34 Jahre Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. 1928 in Friedenau geboren, konnte Stern nach den Novemberpogromen mit seinen Eltern nach China fliehen, bevor er Konzertmeister des Israel Philharmonic Orchestra wurde. 1961 kehrte er nach Berlin zurück, wo er bei den Berliner Philharmonikern als Konzertmeister und Orchestervorstand tätig war. Ihm ist es gelungen, das Orchester erstmals nach Israel zu führen, wo es unter dem Dirigat von Daniel Barenboim Triumphe feierte. Stern hat nach seiner aktiven Zeit als Geiger ab 1994 in unzähligen Schulklassengesprächen als Zeitzeuge gewirkt.

Berliner Schaubühne geht online Die Berliner Schaubühne verlegt ihren Spielbetrieb auf die virtuelle Bühne. Auf der Webseite des Theaters stehe ab sofort täglich von 18.30 Uhr bis Mitternacht kostenfrei ein Online-Ersatzspielplan mit täglich wechselndem Programm bereit, kündigte das Theater an. Zu sehen seien Fernsehaufzeichnungen von Schaubühnen-Inszenierungen aus verschiedenen Jahrzehnten, darunter auch von Peter Stein, Luc Bondy, Klaus Michael Grüber und Andrea Breth. Es sei naheliegend, mit Henrik Ibsens "Volksfeind" zu beginnen, sagte der künstlerische Leiter Thomas Ostermeier. In dem Stück bedrohe das verseuchte Grundwasser eines Badeorts die Gesundheit der Menschen und es entbrenne ein Konflikt um die Frage, was vernünftigerweise zu tun sei. Die Ensemblemitglieder beteiligten sich an dem Programm mit kleinen Video-Botschaften aus der häuslichen Isolation. Der Online-Spielplan gelte erst einmal bis zum Ende der Osterferien. In Berlin sind - wie auch in anderen Städten - große Theater wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Der Schauspieler Sascha Oskar Weis ist tot Der Schauspieler Sascha Oskar Weis ist tot. Er starb mit nur 49 Jahren an einem Herzinfarkt. Das teilte das Landestheater Salzburg mit. Weis spielte neben vielen Paraderollen auch den "Mammon" im Salzburger "Jedermann". Der gebürtige Wiener war seit 2009 als festes Ensemblemitglied am Salzburger Landestheater engagiert. Zuvor arbeitete er zehn Jahre in Deutschland. Zu seinen Rollen gehörte Mozart in Peter Shaffers "Amadeus", Mercutio in "Romeo und Julia", Danny in "Grease" und Tony in "West Side Story". In der laufenden Spielzeit war er als Professor Higgins im Musical "My Fair Lady" am Salzburger Landestheater zu sehen. Intendant Carl Philip von Maldeghem reagierte mit Bestürzung auf den plötzlichen Tod des Schauspielers. Sascha Oskar Weis habe über zehn Jahre lang mit zentralen Partien das Landestheater wesentlich mitgeprägt. "Seine Leidenschaft für die Bühne und seine Präzision in der Gestaltung seiner Bühnenfiguren werden uns immer in Erinnerung bleiben", sagte Maldeghem.