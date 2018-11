Kulturnachrichten

Montag, 26. November 2018

Regisseur Bernardo Bertolucci ist tot Oscargekrönter Filmemacher starb mit 77 Jahren Der italienische Regisseur Bernardo Bertolucci ist am Montag in Rom gestorben. Italienische Medien meldeten, er sei einer langen Krankheit im Alter von 77 Jahren erlegen. Zu Bertolucci bekanntesten Filmen gehören u.a. "Der letzen Tango in Paris" (1972), "Little Buddha" (1993) und auch "Der letzte Kaiser" (1987), der mit neun Oscars ausgezeichnet wurde. Bertolucci erhielt 1988 dafür zwei Oscars: für die beste Regie und das beste Originalskript. Der Film erzählt mit monumentalen Bildern die Geschichte des Kaisers Puyi von China. Für sein Lebenswerk wurde Bertolucci mit dem Goldenen Löwen bei den 64. Filmfestspielen von Venedig, 2011 mit der Goldenen Palme der Filmfestspielen in Cannes ausgezeichnet.

Stiftungsrat beruft Gedenkstätten-Leiter Knabe ab Experte für DDR-Unrecht soll sexuelle Belästigung geduldet haben Der Stiftungsrat der Gedenkstätte Hohenschönhausen hat Hubertus Knabe als Vorstand und Direktor mit sofortiger Wirkung abberufen. Das teilte die Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa nach einer außerordentlichen Sitzung des Stiftungsrats gestern Abend mit. Das Vertrauensverhältnis zwischen Stiftungsrat und Vorstand sei in einem Maße zerrüttet, "das die weitere Wahrnehmung des Amts als Vorstand durch Herrn Dr. Hubertus Knabe ausschließt", hieß es. Da die Entscheidung über die im September erklärte Kündigung Knabes sowie seine Freistellung hinausgehe, könne Knabe nicht zur Arbeit zurückkehren, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung der Nachrichtenagentur dpa. Zuvor hatte der Stiftungsrat Knabe zum 31. März 2019 entlassen und ihn bis dahin freigestellt. Grund dafür ist, dass er nicht genug gegen die sexuelle Belästigung von Frauen durch seinen Stellvertreter getan haben soll. Knabe hatte eine Einstweilige Verfügung gegen seine Freistellung erwirkt und wollte seine Arbeit heute wieder aufnehmen.

Experten beraten über NS-Raubkunst in Berlin Konferenz will Prinzpien der "Washingtoner Erklärung" mit neuem Leben erfüllen In Berlin beraten von heute an rund 1.000 Experten aus aller Welt über den Umgang mit NS-Raubkunst. Zwanzig Jahre nach Verabschiedung der "Washingtoner Erklärung" wollen sie erneut die historische Verpflichtung gegenüber den Opfern und ihren Erben ausloten. Unter anderen wird auch Ronald Lauder, der Präsident des World Jewish Congress, erwartet. Der US-Unternehmer hatte Deutschland erst kürzlich wieder vorgeworfen, zu wenig für die Suche nach NS-Raubkunst zu tun. Auch die deutsch-französische Kolonialismus-Expertin Bénédicte Savoy ist als Rednerin geladen. In der "Washingtoner Erklärung" hatten sich zahlreiche Staaten 1998 verpflichtet, im Umgang mit NS-Raubkunst "faire und gerechte Lösungen" mit den Erben zu finden. Die Konferenz zwanzig Jahre später findet auf Einladung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg statt. Finanziert wird sie größtenteils aus dem Haushalt von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).

Rapper Kollegah weist Antisemitismus-Vorwurf zurück Nach Vergleich von Holocaust und Lage in den Palästinenser-Gebieten Der Rapper Kollegah hat den Vorwurf zurückgewiesen, antisemitisches Gedankengut zu verbreiten. "Für mich macht Rassismus oder jegliche Form von Diskriminierung einer Menschengruppe aufgrund von Ethnie, Hautfarbe, Religion oder sonstigen Eigenschaften überhaupt gar keinen Sinn", sagte der 34-Jährige in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. "In meiner Welt sind Rassismus und Antisemitismus sowas von absurd. Das geht komplett gegen mein Verständnis von der Welt", fügte Kollegah hinzu. Seit Kollegah mit Farid Bang die Zeile "Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen" textete, gilt er als Skandalrapper, der antisemitischen Überzeugungen Auftrieb gibt. Dennoch bekam er für das inzwischen indizierte Album "Jung, brutal, gutaussehend III" einen "Echo". Dies führte zu einem Eklat, der schließlich das Aus für den Musikpreis bedeutete. Seit einem Besuch des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers Auschwitz gibt sich Kollegah geläutert. Allerdings hatte er zuletzt erneut für Empörung gesorgt, weil er die Ermordung von sechs Millionen Juden mit der Situation in den Palästinensergebieten verglich.

NDR bekommt gestohlenen Nolde zurück Ein weiteres Nolde-Gemälde bleibt weiter verschwunden Der Norddeutsche Rundfunk hat das Ölgemälde "Sonnenblumen" von Emil Nolde zurückerhalten, das ihm 1979 in Hamburg gestohlen worden war. Im Mai 2017 habe sich die Besitzerin gemeldet und das Gemälde für 20.000 Euro "Finderlohn" an den NDR zurückgegeben, sagte NDR-Intendant Lutz Marmor. Der Wert des Bildes wird auf eine Million Euro geschätzt. Es soll erstmals im April 2019 in Hannover öffentlich gezeigt werden. Ungewöhnlich an dem Raub 1979 im Hamburger Funkhaus war, dass es keine Einbruchsspuren gab. Außerdem wurde das Nolde-Aquarell "Landschaft mit Bauernhaus" gestohlen, das bislang noch nicht wieder aufgetaucht ist. Eine Berliner Anwältin hatte sich im März 2017 beim NDR gemeldet, um über eine mögliche Rückgabe zu verhandeln. Angeblich soll die Besitzerin das Gemälde von einem Freund ihres verstorbenen Mannes geschenkt bekommen haben, der Mitarbeiter beim NDR war und ebenfalls verstorben ist.

Carillons läuten europaweit für Klimaschutz Komponist Klaus Wüsthoff hat dafür eine Klimaglocken-Melodie geschaffen Carillons in ganz Deutschland und Europa sollen in den nächsten Wochen für den Klimaschutz läuten. Initiator der Kampagne ist der Berliner Komponist Klaus Wüsthoff, der dafür eigens eine Klimaglocken-Melodie geschaffen hat, kündigten der Deutsche Musikrat und der Deutsche Tonkünstlerverband in Berlin an. Der 96-jährige Komponist von Orchester- und Chorwerken und Erfinder von Werbemelodien der 60er und 70er-Jahre ist einem breiten Publikum als Schöpfer des Jingle der ZDF-"heute"-Sendung bekannt. Der 1922 geborene Wüsthoff habe in seinem Leben Krieg und Katastrophen überlebt. Nun möchte er dabei helfen, die absehbare Klimakatastrophe zu verhindern, heißt es. Ein Carillon (französisch: Turmglockenspiel) ist ein spielbares, großes Glockenspiel, das mittels einer Klaviatur durch einen Spieler oder mechanisch etwa über eine Walze gespielt werden kann. In Deutschland gibt es derzeit 43 Carillons.